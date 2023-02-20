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Filecoin (FIL) kısa süre önce Filecoin Sanal Makinesi (FVM) lansmanının 14 Mart’ta yapılacağını duyurdu. Merkeziyetsiz depolama ağı Filecoin Blockchain’ine akıllı sözleşmeler ve kullanıcı programlanabilirliği getirme planı kripto para dünyasının dikkatini çekti ve yapılan duyuruyla birlikte FIL fiyatının geçen son bir haftada yüzde 80’nin üzerinde yükseldiği görüldü. Piyasa uzmanları altcoin’deki yükselişin lansman heyecanı ile devam etmesini bekliyor.

FVM Lansman Duyurusu Yatırımcıları Heyecanlandırdı

Filecoin 19 Şubat’ta attığı bir tweet’te Ethereum uyumlu Filecoin Sanal Makinesi (FVM) ana ağ lansmanının 14 Mart’ta yapılacağını yineledi. Altcoin projesinin yaptığı duyuruda Ethereum uyumlu Filecoin Sanal Makinesi (FVM) 14 Mart’ta Filecoin ana ağında kullanıma sunulacak. FVM, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile birlikte çalışabilecek ve Filecoin’in kripto fonlarının bir Blockchain ağından diğerine geçmesini sağlayan zincirler arası köprüler oluşturmasına imkan tanıyacak. Açık veri ekonomisinin muazzam potansiyelini açığa çıkarmaya yardımcı olacak.

EVM ve Layer 2 Blockchain’ler ile uyumluluğu da kullanıcılar tarafında gas ücretlerinin düşmesini ve işlem hızının artmasını sağlayacak. Filecoin, FVM ile merkeziyetsiz finans (DeFi) topluluğu tarafından benimsenmesini desteklemeyi umuyor.

Halihazırda rekabetçi olan Layer 1 Blockchain alanına rağmen, merkeziyetsiz depolama ağı platformu diğer Layer 1 ile ilişkisini rekabetçi değil işbirlikçi olarak görüyor. FVM, sürekli depolama, DeFi, DataDAO’lar gibi çeşitli kullanım durumlarının önünü açmış olacak.

Filecoin topluluğu kısa süre önce ETHGlobal ile işbirliği içinde bugüne kadarki en büyük hackathon’u “FVM Space Warp”ı başarılı bir şekilde tamamladı ve hackathon’un geliştirici topluluğundan büyük destek aldığı görüldü.

FIL Fiyatı 12 Doların Üzerine Çıkabilir

FIL fiyatı, FVM’nin beklenen lansmanı nedeniyle son birkaç haftadır hızla yükseliyor. FIL fiyatı son bir haftada yaklaşık yüzde 80 arttı. Piyasa uzmanları ve analistleri FVM lansmanı ile altcoin‘in fiyatının 12 doların üzerinde bir sıçramasını öngörüyor.

Filecoin şu anda son 24 saatte yüzde 7’nin üzerinde düşüşle 8,63 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 8,23 dolar ve 9,40 dolarda.