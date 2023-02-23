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  •   Web3 Altcoin Duyurdu! Çinli Sosyal Medya Deviyle Anlaştı! Tokenin Fiyatı Artıyor!

Web3 Altcoin Duyurdu! Çinli Sosyal Medya Deviyle Anlaştı! Tokenin Fiyatı Artıyor!

Çin o eski kripto paraları yasaklayan devlet değil adeta. Bugün en büyük şirketlerine kripto odaklı anlaşmalar yapma imkanı tanıyor, buna müsaade ediyor.
19:00
23 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugünlerde Çin yeniden kripto para yatırımcılarının sempatisini kazanıyor. Çin kripto endüstrisine can suyu oldu. Ve eğer Hong Kong üzerinden kriptoyu meşrulaştırma fikrinden caymazsa milyarlarca dolarlık bireysel ve kurumsal sermayenin kripto para piyasalarına aktığını görebiliriz. Diğer taraftan Çin’in en büyük sosyal medya uygulamalarından biriyle popüler altcoin entegrasyon duyurdu.

Audius (AUDIO) Token

AUDIO Token fiyatı bugün 0,3 dolar seviyelerinden 0,36 doların üzerine çıktı. Şirket bugün kısa süre önce yaptığı duyuruda sosyal medya platformu TikTok için destek eklediğini duyurdu. Entegrasyon sayesinde Audius’a yeni gelen kullanıcılar TikTok profillerini bağlayarak kolayca hesap oluşturabiliyor. Ayrıca, kullanıcılar TikTok videolarında Audius şarkılarını paylaşabilirler. TikTok sounds, içerik oluşturucuların videolarının viral hale gelmesine yardımcı olabilecek uygulamanın popüler bir özelliği olduğundan, entegrasyon Audius’un erişimini daha da artırabilir.

Audius CPO’su ve kurucu ortağı Forrest Browning son hamlenin çok daha büyük kitlelere ulaşmaları açısından kendilerine yardımcı olacağını düşünüyor. İçerik oluşturucuların Audius ile etkileşime girmesinin Web3 tabanlı projenin kullanıcı tabanını artırması bekleniyor.

Browning şunları söyledi;

“Sanatçılar için iyi olan her şey Audius topluluğu için de iyidir ve sanatçıların doğrulanmış statülerini TikTok’tan almalarına izin vererek, bunun daha da geniş bir yetenek grubunu çekeceğini düşünüyoruz”.

Çin Web3

Audius, TikTok ile ortaklığına Ağustos 2021’de, sosyal platformun Audius yayıncılarının TikTok uygulamasının ses kütüphanesine müzik yüklemesine izin vermeye başlamasıyla başladı. Bu yeni özelliğin haberini paylaştıktan sonra, Audius’un yerel tokenı AUDIO’nun fiyatı iki katına çıkarak 1 milyar dolarlık piyasa değerini gördü. Ancak fiyattaki artış uzun sürmedi ve fiyat şimdi zirvenin kabaca %90 altında bulunuyor.

Çin bundan 2 yıl önce 2021 yılı ortasında kripto paralara karşı cephe almıştı. Ancak aradan geçen sürede Web3 yani internetin bir sonraki devrimi daha büyük kitleler tarafından kabul görmeye başladı. Bugünlerdeyse Çin’in en büyük teknoloji şirketleri Web3 hedefleri doğrultusunda anlaşmalar yapıyor. Üstelik kripto paraları 2021 yılında yasaklayan Çin yönetimi bu dev şirketlere müsaade ediyor.

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