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Kripto para piyasaları Fed üyelerinin 50bp imalarının ortasında satışlarla karşı karşıya kaldı. Yarın ise büyük gün. PCE verisinin gelmesiyle birlikte enflasyona dair güncel durum biraz daha netleşecek. Bu sayede Bitcoin ve diğerleri de yönünü tayin edecek. Ancak pozitif ayrışan altcoinler de var.

Polkadot (DOT)

Geçtiğimiz hafta boyunca Bitcoin 23.500 dolar ile 25.200 dolar arasında gidip geldi. Polkadot boğaları inisiyatifi ele geçirdi ve ralli inadını devam ettiriyor. Şimdi, teknik yapı düşüş yönünde olsa da, boğaların hala biraz umudu var. DOT Coin için yükseliş eğiliminin mevcut olduğu sonucuna varmadan önce 7,2 dolarlık seviyenin destek olarak korunması gerekiyor. Ardından 7,5 ve 7,6 dolar seviyelerinin aşılmasıyla ralli sürdürülebilir.

Polkadot piyasada devam eden dengesizliğin ortasında keskin bir sıçramaya tanık oldu ve tekrar 7,2 doların üzerinde bulunuyor. Boğaların 6,9 dolarında verdiği mücadelenin devamı 7,2 bölgesinde de verilebilirse altcoin yatırımcısının yüzü gülebilir.

DOT Coin Yorumları

4 saatlik grafikte, 6,9-7,15 dolar bölgesinde vurgulanan bir FVG’nin varlığı, fiyatın önceki yükseliş trendine devam etmeden önce alanı doldurmak için geri çekileceği anlamına geliyordu. Son geri çekilmede, 4 saatlik zaman dilimindeki yükseliş piyasası yapısı kırıldı ve düşüşe geçti. Daha yüksek olan 7,2 dolar destek seviyesinin altındaki düşüş, yapıyı düşüşe çevirdi. RSI da düşüş momentumunu vurgulamak için nötr 50 çizgisinin altına dik bir şekilde düşmüştü. Boğalar daha fazla kayıp vermek yerine bir kez daha yukarı doğru tırmanmayı başardı. Ancak 7,38 dolar sıçramaya rağmen genel çerçevede düşüş eğilimi sürüyor.

Düşüşe rağmen CMF, piyasaya önemli miktarda sermaye akışı olduğunu göstermek için +0,14 seviyesine çıktı. Özetle kısa vadede 7,2 doların altına düşmeyen fiyat yeni bir sıçrama ile ralliye devam etme potansiyeline sahip. DOT Coin fiyatı 7,56’nın üzerine çıkarmayı başarırsa, 8 ve 9 dolara ulaşılabilir.

Coinglass verileri Açık Faizde güçlü bir artış kaydetti. Bu da o dönemde piyasada güçlü bir yükseliş eğilimi olduğunu gösterdi.