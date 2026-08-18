Polkadot’ta işlem sayısı bir günde 1456’ya çıktı

Polkadot’un yerel varlığı DOT, son dönemdeki zayıf seyrin ardından toparlanma sinyalleri veriyor. Günlük grafikte oluşan düşen kama formasyonu, satış baskısının zayıflayabileceğine işaret ederken, alıcıların 0.70 ile 0.75 dolar aralığında desteği koruduğu görülüyor.

Teknik görünümde toparlanma ihtimali öne çıktı

DOT, haberin kaleme alındığı sırada 0.7522 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 60.9 milyon dolar, piyasa değeri ise 1.27 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Son 24 saatteki görece dengeli görünüm, fiyat yapısındaki değişimle birlikte daha yakından izleniyor.

Kripto analisti Crypto With Gopal, Polkadot’un günlük grafikte uzun süren düşüş eğiliminin ardından düşen kama formasyonu oluşturduğunu belirtiyor. Bu yapıda fiyatın alt bantlara yaklaştıkça alıcı desteği bulması, aşağı yönlü baskının hız kesebileceği yönünde değerlendiriliyor.

Crypto With Gopal, DOT fiyatının uzun süren düşüşün ardından düşen kama formasyonu içinde hareket ettiğini, 0.70 ile 0.75 dolar bölgesinin ise kritik destek alanı olarak öne çıktığını aktarıyor.

Desteğin korunması halinde DOT’un formasyonun üst trend çizgisine yönelmesi beklenebilir. Bu çizginin yukarı kırılması durumunda ilk teknik hedef 1.20 dolar olarak öne çıkıyor. Alım iştahının güçlenmesi ve direnç bölgesinin aşılması halinde 1.50 dolar seviyesi de gündeme gelebilir.

Ağ verilerinde sert artış görüldü

Chainspect verileri, Polkadot blokzincirindeki günlük işlem sayısının bir gün içinde 6’dan 1456’ya yükseldiğini gösterdi. Bu değişim yüzde 17200’lük artışa işaret ediyor. Ancak başlangıç seviyesinin çok düşük olması, yüzdesel artışı olduğundan daha çarpıcı hale getiriyor.

Mini sözlük: Chainspect, farklı blokzincir ağlarına ait işlem ve kullanım verilerini izleyen bir veri platformudur. Günlük işlem sayısı, ağ üzerindeki faaliyet düzeyini göstermesi açısından takip edilen temel metriklerden biridir.

Metrik Önce Sonra Günlük işlem sayısı 6 1456 Günlük değişim Taban seviye %17200 artış

İşlem sayısındaki bu sıçrama, ağ benimsenmesini değerlendirirken yalnızca yüzde değişime değil, mutlak verilere de bakılması gerektiğini ortaya koyuyor. Polkadot’un toparlanma anlatısının güç kazanması için ağda işlemlerin, kullanıcı etkileşiminin ve genel faaliyetin kalıcı biçimde artması gerekiyor.

Günlük işlem sayısındaki sert yükseliş dikkat çekse de başlangıç seviyesinin düşük kalması nedeniyle verinin mutlak rakamlarla birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.

Piyasa koşulları belirleyici olacak

Fiyat tarafında olumlu beklentiler ve ağ büyümesine rağmen DOT henüz net bir yön teyidi vermiş değil. Daha geniş kripto para piyasasında koşulların iyileşmesi, özellikle Bitcoin‘de güçlü bir yukarı hareket görülmesi halinde DOT için de kırılım olasılığını artırabilir.

Önümüzdeki süreçte gözler, 0.70 ile 0.75 dolar aralığındaki desteğin korunup korunamayacağında olacak. Düşen kama formasyonundan gelecek olası bir yukarı kırılım, alım ivmesini güçlendirebilir. Buna karşılık ağ etkinliğinin zayıflaması ve desteğin aşağı kırılması, toparlanma sürecini uzatabilir.