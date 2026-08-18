Dogecoin’de kritik destek korunurken 2 dolar hedefi tartışılıyor

Dogecoin, alıcıların önemli destek bölgelerini koruması ve piyasa havasının kademeli biçimde iyileşmesiyle yeniden toparlanma ihtimali etrafında izleniyor. Sosyal medya etkileşiminin yüksek seyretmesi de varlığı gündemde tutarken, analistler kalıcı bir yükseliş dönüşü için talebin güçlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Fiyat yapısında destek öne çıkıyor

DOGE, haberin hazırlandığı sırada 0.07034 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 267.3 milyon dolar, piyasa değeri ise 10.94 milyar dolar olarak kaydedildi. Kısa vadede fiyat hareketi daha dengeli görünse de, izlenen teknik yapı olası bir yön değişimi tartışmalarını canlı tutuyor.

Kripto para analisti Javon Marks, Dogecoin’in uzun vadeli görünümünde daha yüksek dipler üreten yapının korunduğunu belirtiyor. Bu görünüm, uzun süren düzeltmeye rağmen yükseliş beklentilerinin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Javon Marks, Dogecoin’de makro ölçekte daha yüksek dipler oluştuğunu ve bu yapının bozulmaması halinde yükseliş senaryosunun masada kalacağını değerlendiriyor.

Alıcıların şu aşamada temel hedefi, fiyatın dayandığı destek alanlarını savunmak olarak öne çıkıyor. Bu yapının korunması halinde piyasanın odağı, önce Dogecoin’in geçmişte ulaştığı yaklaşık 0.73 dolarlık zirve bölgesine olası bir dönüşe çevrilebilir.

Bazı uzun vadeli piyasa gözlemcileri, yeni bir döngü oluşması durumunda fiyatın ileride 2 dolar ve üzerine yönelebileceğini öne sürüyor. Buna karşın bu seviyeler için mevcut aşamada güçlü talep, hızlanan işlem akışı ve daha elverişli genel piyasa koşulları gerekiyor.

Sosyal medya ilgisi yüksek kalıyor

dogegod tarafından paylaşılan verilere göre Dogecoin, sosyal medya platformlarındaki kripto para tartışmalarında öne çıkmayı sürdürüyor. Toplam etkileşim sayısı 16.8 milyona ulaştı. Dogegod, Dogecoin topluluğunda bilinen bir sosyal medya hesabı olarak öne çıkıyor.

16.8 milyonluk etkileşim, Dogecoin’in piyasa ilgisini canlı tuttuğunu ve yatırımcıların yön arayışında bu varlığı yakından izlediğini gösteriyor.

Yüksek çevrim içi hareketlilik her zaman doğrudan fiyat artışı anlamına gelmese de, piyasa algısını etkileyebiliyor ve yatırımcı ilgisinin sürmesine katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle sosyal taraftaki canlılık, teknik görünüm kadar yakından takip ediliyor.

Piyasada yön arayışı sürüyor

Buna rağmen DOGE henüz net biçimde yükseliş bölgesine geçmiş değil ve daha çok nötr bir alanda hareket ediyor. Kripto para piyasasındaki genel koşulların toparlanma işaretleri vermesi, özellikle Bitcoin‘de güçlü bir yukarı yön görülmesi halinde Dogecoin için de kırılma ihtimalini artırabilir.

Önümüzdeki süreçte belirleyici unsur, alıcıların daha yüksek dip yapısını koruyup koruyamayacağı olacak. Talebin güçlenmesi ve sosyal ilgideki süreklilik toparlanma çabasını destekleyebilir. Buna karşılık kritik desteğin kaybedilmesi, mevcut yapıyı zayıflatabilir ve yatırımcıların dikkatini yeniden ivme kaybına çevirebilir.