Ethereum’da 1.920 dolar direnci, 2.000 dolar eşiğini gündemde tutuyor

Ethereum, son günlerde dar bir bantta işlem görürken piyasa katılımcıları fiyatın yön tayini için daha güçlü bir hareket bekliyor. Alımların sürmesine karşın fiyatın kritik direnç bölgesini aşamaması, kısa vadede temkinli görünümün korunmasına yol açtı.

Teknik görünümde 1.920 dolar eşiği öne çıkıyor

ETH, haber anında 1.898,65 dolar seviyesinde bulunurken 24 saatlik işlem hacmi 6,83 milyon dolar, piyasa değeri ise 229,15 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatte görece dengeli bir görünüm oluşsa da fiyat yapısı ve büyük yatırımcı hareketleri, piyasada olası bir toparlanma beklentisini canlı tutuyor.

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Ethereum’un Bitcoin‘e kıyasla daha zayıf bir ivme sergilediğini ve belirli bir işlem aralığında sıkıştığını belirtiyor.

Michaël van de Poppe, Ethereum’da fiyatın halen belirgin bir bant içinde kaldığını ve kısa vadeli yön için daha güçlü bir ivmenin gerektiğini vurguluyor.

Fiyatın 1.920 doların üzerine kalıcı biçimde çıkması halinde teknik görünümün kısa vadede değişebileceği ve psikolojik açıdan önemli görülen 2.000 dolar seviyesinin yeniden hedef haline gelebileceği değerlendiriliyor. Ancak bu senaryoda yalnızca direncin aşılması değil, alımların işlem hacmiyle desteklenmesi de belirleyici olacak.

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Balina alımı ve staking hareketi dikkat çekiyor

Lookonchain verilerine göre 0x8447 adresli bir Ethereum balinası 5.000 ETH daha satın aldı. Bu alımın toplam değeri yaklaşık 9,53 milyon dolar oldu. Söz konusu varlıkların daha sonra staking sistemine aktarılması, kısa vadeli satıştan ziyade daha uzun vadeli bir pozisyona işaret ediyor olabilir.

Son işlemle birlikte bu cüzdanın topladığı toplam Ethereum miktarı 10.657 ETH’ye yükseldi. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 20,07 milyon dolar seviyesine ulaştı. Staking tercihi, yatırımcının Ethereum maruziyetini korurken ek getiri elde etmeyi amaçladığını düşündürüyor.

Lookonchain verileri, 0x8447 adresli cüzdanın aldığı 5.000 ETH’yi staking sistemine taşıdığını ve toplam birikimini 10.657 ETH’ye çıkardığını gösteriyor.

Piyasa yönünde Bitcoin etkisi izleniyor

Olumlu teknik beklentilere ve balina birikimine rağmen Ethereum henüz nötr bölgeden net biçimde çıkmış değil. Kripto para piyasasının genelinde süren temkinli hava, ETH’nin tek başına güçlü bir kırılma üretmesini zorlaştırabilir.

Alıcıların 1.920 dolar direncini geri kazanamaması halinde Ethereum’un mevcut bant içinde kalması beklenebilir. Buna karşılık bu seviyenin üzerinde başarılı ve hacimle desteklenen bir hareket, fiyat üzerinde 2.000 dolara doğru daha güçlü bir baskı oluşturabilir. Önümüzdeki dönemde yön konusunda işlem hacmi, balina birikimi ve Bitcoin’in eğilimi yakından izlenecek.