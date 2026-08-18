🚨 Arbitrum'da alıcı ilgisi güçlenirken BVNK, USDC desteğini genişletti.

Arbitrum ekosisteminde hem fiyat görünümü hem de ağ kullanımı tarafında dikkat çeken bir hareketlilik öne çıktı. ARB’de satış baskısının zayıfladığına işaret eden veriler izlenirken, ödeme altyapısı sağlayıcısı BVNK’nin Arbitrum üzerinde USDC yatırma ve çekme desteğini genişletmesi, kurumsal ödemelerde stabilcoin kullanımının arttığını gösterdi.

Fiyat görünümünde kritik bölge öne çıktı

ARB, haber akışındaki verilere göre 0.07502 dolar seviyesinde işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 30.8 milyon dolar ve piyasa değeri 501.09 milyon dolar olarak kaydedildi. Kısa vadeli görünümde fiyatın 0.07455 dolar ile 0.07549 dolar arasındaki önemli bölgede dalgalandığı, bu alanda alıcıların alt seviyeleri savunduğu değerlendiriliyor.

DailyTradeSetup verileri, bu bantta satışların karşılanmaya başladığına işaret ediyor. Fiyatın söz konusu alan üzerinde kalması halinde kısa vadede yukarı yönlü bir hareket olasılığı güç kazanabilir. Yakın direnç seviyelerinin aşılması ise bu senaryonun teyidi açısından izlenen başlıca unsur olarak öne çıkıyor.

Alıcıların alt seviyelerde devreye girmesi, satış baskısının zayıflayabileceğine işaret ediyor. ARB’nin mevcut bölgeyi koruması halinde kısa vadeli yükseliş yapısı destek bulabilir.

İzlenen işlem planında 0.07530 dolar seviyesi giriş noktası, 0.07494 dolar seviyesi ise zarar kes bölgesi olarak yer aldı. Yukarı yönlü hareketin güçlenmesi halinde 0.07601 dolar ilk hedef, 0.07637 dolar ise ikinci hedef olarak belirtiliyor.

Metrik Seviye Anlık fiyat 0.07502 dolar Destek bölgesi 0.07455 ile 0.07549 dolar Giriş seviyesi 0.07530 dolar Zarar kes 0.07494 dolar İlk hedef 0.07601 dolar İkinci hedef 0.07637 dolar

BVNK’nin hamlesi kurumsal kullanım alanını genişletti

Arbitrum tarafında dikkat çeken bir diğer gelişme, şirketlerin fon transferinde stabilcoin altyapılarına daha fazla yönelmesi oldu. BVNK’nin Arbitrum ağında USDC yatırma ve çekme işlemlerini desteklemeye başlamasıyla birlikte şirketler, itibari para ve blokzincir kanalları arasında daha esnek bir ödeme akışı kurabilecek.

BVNK, işletmelere yönelik ödeme altyapısı sunan bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Platformun yıllık 36 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaştığı ve 130’dan fazla ülkede faaliyet gösterdiği bilgisi, sınır ötesi ödemelerde blokzincir tabanlı çözümlerin daha geniş ölçekte kullanılabildiğini ortaya koyuyor.

BVNK, Arbitrum üzerinde USDC yatırma ve ödeme desteğiyle işletmelerin para gönderme, alma, saklama ve dönüştürme süreçlerini itibari para ve stabilcoin kanalları arasında yürütmesine yardımcı oluyor.

Bu entegrasyonun, sınır ötesi transferler, likidite yönetimi ve mutabakat süreçlerini sadeleştirmeyi amaçladığı görülüyor. Stabilcoinlerin geleneksel finans süreçlerine daha fazla dahil olması, Arbitrum gibi ağların yalnızca zincir içi uygulamalarda değil, kurumsal ödeme akışlarında da daha görünür hale gelmesine katkı sağlayabilir.

Piyasa koşulları izlenmeye devam ediyor

Buna karşın ARB fiyatı halen nötr bölgede değerlendiriliyor. Teknik görünümde toparlanma sinyalleri bulunsa da daha güçlü bir kırılma için hem destek alanının korunması hem de genel piyasa koşullarının elverişli kalması gerekiyor. Özellikle Bitcoin‘deki olası yukarı yönlü hareketin, ARB üzerindeki risk iştahını destekleyebileceği düşünülüyor.

Kısa vadede yatırımcıların 0.07455 dolar ile 0.07549 dolar aralığını izlemesi bekleniyor. Fiyat bu bölgenin üzerinde tutunursa 0.07601 ve 0.07637 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Destek bölgesinin altına inilmesi halinde ise mevcut yükseliş yapısı zayıflayabilir. Öte yandan BVNK’nin genişleyen USDC desteği, daha fazla şirketin Arbitrum’u ödeme işlemlerinde değerlendirmesinin önünü açabilir.