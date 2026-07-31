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ARBITRIUM (ARB)

Arbitrum, stabilcoin sahibi sayısında Solana’yı geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Arbitrum, 11.3 milyonu aşan stabilcoin sahibi sayısıyla Solana'yı geride bıraktı.
  • 📊 Arbitrum 11.386.904 kullanıcıya ulaşırken Solana 11.173.947 seviyesinde kaldı.
  • 💸 Bu artış, $ARB ekosisteminde ödemeler, DeFi ve tokenleştirilmiş varlıklardaki kullanımla ilişkilendiriliyor.
  • 🏦 Kurumlar sınır ötesi mutabakat ve dijital varlık altyapısında stabilcoin ağlarını daha yakından izliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Arbitrum ekibinin RWA.xyz verilerine dayandırdığı paylaşıma göre ağdaki stabilcoin sahibi sayısı 11.3 milyonu aştı. Bu seviye, Arbitrum’u stabilcoin kullanıcı tabanı bakımından Solana’nın önüne taşıdı.

İçindekiler
1 Stabilcoin kullanıcı sayısında yeni eşik
2 Stabilcoin kullanımı işlem amacının ötesine taşındı
3 Ethereum ekosisteminde ikinci katman yarışı hızlandı
4 Kurumsal ilgi ağ büyümesini destekleyebilir

Stabilcoin kullanıcı sayısında yeni eşik

Verilere göre Arbitrum’da 11.386.904 stabilcoin sahibi bulunuyor. Solana’da bu sayı 11.173.947 olarak kaydedildi. Base yaklaşık 7.12 milyon, Optimism ise yaklaşık 4.56 milyon stabilcoin sahibine ulaştı. Rakamlar, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları ve blokzincir ekosistemi verilerini izleyen RWA.xyz tarafından derlendi.

Arbitrum, Ethereum üzerinde çalışan bir ikinci katman ölçekleme ağı olarak daha düşük işlem maliyeti ve daha yüksek verim hedefliyor. Ağın paylaşımında, stabilcoinlerin modern finans için bir mutabakat katmanı haline geldiği ve programlanabilir ekonominin büyüdüğü vurgulandı.

Arbitrum, stabilcoinlerin modern finansın mutabakat katmanına dönüştüğünü ve programlanabilir ekonominin büyümeyi sürdürdüğünü vurguluyor.

Stabilcoin sahibi sayısı
Arbitrum11.386.904
Solana11.173.947
BaseYaklaşık 7.12 milyon
OptimismYaklaşık 4.56 milyon

Stabilcoin kullanımı işlem amacının ötesine taşındı

Stabilcoinlerdeki büyüme, bu varlıkların yalnızca kripto alım satımında değil, ödemeler, para transferleri, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarında da daha yaygın kullanılmaya başlamasıyla ilişkilendiriliyor. İtibari paralara sabitlenmeleri, bu varlıkları finansal mutabakat ve transfer işlemlerinde daha elverişli hale getiriyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde tokenleştirilmiş temsilini ifade eder. RWA.xyz ise bu alandaki varlıkları ve ağ verilerini izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

Geliştiriciler ve kurumsal oyuncular açısından daha geniş bir stabilcoin kullanıcı tabanı, daha derin likidite ve daha yüksek ağ etkinliği anlamına gelebilir. Zincir üstü para piyasaları, tokenleştirilmiş hazine ürünleri ve dijital ödeme sistemleri büyüdükçe, stabilcoin benimsenmesi güçlü olan ekosistemlerin yeni uygulama ve finansal hizmet sağlayıcılarını çekme ihtimali artıyor.

Ethereum ekosisteminde ikinci katman yarışı hızlandı

Arbitrum’un ulaştığı seviye, Ethereum ekosistemindeki ikinci katman ağları arasındaki rekabetin güçlendiği bir döneme denk geldi. Solana, Base ve Optimism kullanıcı sayılarını artırmayı sürdürürken, ölçekleme çözümleri işlem ücretleri, kapasite ve geliştirici ilgisi gibi başlıklarda öne çıkmaya çalışıyor.

Stabilcoin büyüklüğü giderek daha önemli bir gösterge olarak izleniyor. Çünkü bu veri, kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok ağ üzerindeki ekonomik faaliyete işaret ediyor. Stabilcoin dolaşımının yüksek olduğu ağlarda ödeme hacmi, borç verme etkinliği ve merkeziyetsiz borsa kullanımı da daha güçlü seyredebilir.

Kurumsal ilgi ağ büyümesini destekleyebilir

Stabilcoin sahibi sayısındaki artış, tokenleştirme ve düzenlemeye tabi dijital varlıkların daha geniş kabul görmesi halinde Arbitrum’un ekosistem konumunu destekleyebilir. Finans kurumları sınır ötesi mutabakat, hazine yönetimi ve tokenleştirilmiş menkul kıymetler gibi alanlarda blokzincir altyapısını daha yakından inceliyor.

Daha geniş stabilcoin benimsenmesi, ağ etkinliğini ve likiditeyi artırırken blokzincirlerin dijital ödemeler ile finansal uygulamalar için altyapı olma yarışını da hızlandırıyor.

Bu eşik doğrudan ARB fiyatına bağlanmasa da geliştiriciler, yatırımcılar ve altyapı sağlayıcıları açısından ağ benimsenmesinin yakından izlendiğini gösteriyor. Küresel ölçekte stabilcoin düzenlemeleri şekillendikçe, yerleşik kullanıcı tabanına sahip ağların kurumsal katılımdan daha fazla pay alma olasılığı bulunuyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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