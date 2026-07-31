Arbitrum, stabilcoin sahibi sayısında Solana’yı geride bıraktı

Arbitrum ekibinin RWA.xyz verilerine dayandırdığı paylaşıma göre ağdaki stabilcoin sahibi sayısı 11.3 milyonu aştı. Bu seviye, Arbitrum’u stabilcoin kullanıcı tabanı bakımından Solana’nın önüne taşıdı.

Stabilcoin kullanıcı sayısında yeni eşik

Verilere göre Arbitrum’da 11.386.904 stabilcoin sahibi bulunuyor. Solana’da bu sayı 11.173.947 olarak kaydedildi. Base yaklaşık 7.12 milyon, Optimism ise yaklaşık 4.56 milyon stabilcoin sahibine ulaştı. Rakamlar, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları ve blokzincir ekosistemi verilerini izleyen RWA.xyz tarafından derlendi.

Arbitrum, Ethereum üzerinde çalışan bir ikinci katman ölçekleme ağı olarak daha düşük işlem maliyeti ve daha yüksek verim hedefliyor. Ağın paylaşımında, stabilcoinlerin modern finans için bir mutabakat katmanı haline geldiği ve programlanabilir ekonominin büyüdüğü vurgulandı.

Arbitrum, stabilcoinlerin modern finansın mutabakat katmanına dönüştüğünü ve programlanabilir ekonominin büyümeyi sürdürdüğünü vurguluyor.

Ağ Stabilcoin sahibi sayısı Arbitrum 11.386.904 Solana 11.173.947 Base Yaklaşık 7.12 milyon Optimism Yaklaşık 4.56 milyon

Stabilcoin kullanımı işlem amacının ötesine taşındı

Stabilcoinlerdeki büyüme, bu varlıkların yalnızca kripto alım satımında değil, ödemeler, para transferleri, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarında da daha yaygın kullanılmaya başlamasıyla ilişkilendiriliyor. İtibari paralara sabitlenmeleri, bu varlıkları finansal mutabakat ve transfer işlemlerinde daha elverişli hale getiriyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde tokenleştirilmiş temsilini ifade eder. RWA.xyz ise bu alandaki varlıkları ve ağ verilerini izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

Geliştiriciler ve kurumsal oyuncular açısından daha geniş bir stabilcoin kullanıcı tabanı, daha derin likidite ve daha yüksek ağ etkinliği anlamına gelebilir. Zincir üstü para piyasaları, tokenleştirilmiş hazine ürünleri ve dijital ödeme sistemleri büyüdükçe, stabilcoin benimsenmesi güçlü olan ekosistemlerin yeni uygulama ve finansal hizmet sağlayıcılarını çekme ihtimali artıyor.

Ethereum ekosisteminde ikinci katman yarışı hızlandı

Arbitrum’un ulaştığı seviye, Ethereum ekosistemindeki ikinci katman ağları arasındaki rekabetin güçlendiği bir döneme denk geldi. Solana, Base ve Optimism kullanıcı sayılarını artırmayı sürdürürken, ölçekleme çözümleri işlem ücretleri, kapasite ve geliştirici ilgisi gibi başlıklarda öne çıkmaya çalışıyor.

Stabilcoin büyüklüğü giderek daha önemli bir gösterge olarak izleniyor. Çünkü bu veri, kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok ağ üzerindeki ekonomik faaliyete işaret ediyor. Stabilcoin dolaşımının yüksek olduğu ağlarda ödeme hacmi, borç verme etkinliği ve merkeziyetsiz borsa kullanımı da daha güçlü seyredebilir.

Kurumsal ilgi ağ büyümesini destekleyebilir

Stabilcoin sahibi sayısındaki artış, tokenleştirme ve düzenlemeye tabi dijital varlıkların daha geniş kabul görmesi halinde Arbitrum’un ekosistem konumunu destekleyebilir. Finans kurumları sınır ötesi mutabakat, hazine yönetimi ve tokenleştirilmiş menkul kıymetler gibi alanlarda blokzincir altyapısını daha yakından inceliyor.

Daha geniş stabilcoin benimsenmesi, ağ etkinliğini ve likiditeyi artırırken blokzincirlerin dijital ödemeler ile finansal uygulamalar için altyapı olma yarışını da hızlandırıyor.

Bu eşik doğrudan ARB fiyatına bağlanmasa da geliştiriciler, yatırımcılar ve altyapı sağlayıcıları açısından ağ benimsenmesinin yakından izlendiğini gösteriyor. Küresel ölçekte stabilcoin düzenlemeleri şekillendikçe, yerleşik kullanıcı tabanına sahip ağların kurumsal katılımdan daha fazla pay alma olasılığı bulunuyor.