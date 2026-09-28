Citi, Coinbase altyapısıyla stabilcoin ödemelerini kabul edecek

Citigroup, dijital varlık alanındaki adımlarını genişleterek Coinbase ile iş birliğini derinleştirdi. Wall Street Journal’ın aktardığına göre banka, müşterilerden stabilcoin ödemesi kabul etmek için Coinbase’in altyapısından yararlanacak. Desteklenecek stabilcoinler ve kullanılacak blokzincir ağları ise henüz açıklanmadı.

Dijital varlık stratejisi genişliyor

Citi ile Coinbase arasındaki çalışma yeni başlamadı. İki şirket, Ekim 2025’te daha geniş kapsamlı bir dijital varlık ödemeleri ortaklığı duyurmuştu. İlk aşamada kurumsal kullanıcıların geleneksel para birimleri ile dijital varlıklar arasında geçiş yapmasını sağlayan altyapıya odaklanılmış, ayrıca alternatif itibari para birimi ile stabilcoin dönüşüm modellerinin inceleneceği belirtilmişti.

Citigroup, ABD merkezli küresel bir bankacılık grubu olarak kurumsal bankacılık, saklama ve ödeme altyapısı alanlarında faaliyet gösteriyor. Banka son dönemde dijital varlık tarafındaki yapılanmasını dört ana başlık altında topladı. Bu çerçevede Citi Token Services hizmetinin büyütülmesi, sistemler arası birlikte çalışabilirliğin güçlendirilmesi, kripto saklama ve tokenizasyon çözümlerinin geliştirilmesi ile sanal varlık hizmet sağlayıcılarına bankacılık altyapısı sunulması öne çıkıyor.

Citi, itibari para birimleri, stabilcoinler ve diğer tokenler arasında köprü görevi görmeyi hedeflediğini açıkladı.

Saklama ve tokenizasyon tarafında yeni hamleler

Banka, ağustos ayında Custody+ platformunu tanıttı ve 2026 sonundan önce yerel dijital varlıklar için saklama hizmeti başlatmayı planladığını doğruladı. Bu hizmetin ilk aşamada Bitcoin ile başlayacağı açıklandı. Citi, yeni kripto saklama ürünlerini mevcut geleneksel saklama hizmetleriyle birlikte sunmayı planlıyor.

Citi, tokenleştirilmiş menkul kıymetler alanında da faaliyetlerini artırdı. Banka haziran ayında özel şirket hisselerini temsil eden Digital Depositary Receipts ürününü devreye aldı. Bu tokenlerin, SIX tarafından işletilen regülasyona tabi blokzincir altyapısını kullandığı, Citi’nin ise hem ihraççı hem de saklayıcı olarak konumlandığı belirtildi.

Mini sözlük: Tokenizasyon, gerçek dünyadaki bir varlığın ya da finansal hakkın dijital token olarak temsil edilmesi anlamına gelir. Saklama hizmeti ise dijital varlıkların kurumsal düzeyde güvenli biçimde tutulmasını ve yönetilmesini kapsar.

Swift tabanlı blokzincir işlemleri de başladı

Bankanın son dönemde attığı bir başka adım da Swift’in blokzincir tabanlı defteri üzerinde canlı yerel işlemleri işleyen ilk ABD bankası olmasıydı. Bu gelişme, Citi’nin dijital varlıkları yalnızca ödeme tarafında değil, menkul kıymet altyapısı ve kurumsal finans hizmetlerinde de daha geniş bir çerçevede ele aldığını gösteriyor.

Coinbase altyapısının stabilcoin ödemelerinde kullanılacak olması, Citi’nin geleneksel finans ile dijital varlık sistemleri arasında bağlantı kurma planını bir adım daha ileri taşıdı.

İş birliğinin kapsamına ilişkin teknik ayrıntılar sınırlı kalırken, açıklanan çerçeve Citi’nin stabilcoin ödemeleri, saklama hizmetleri ve tokenizasyon uygulamalarını aynı dijital varlık stratejisi altında birleştirmeye çalıştığına işaret ediyor.