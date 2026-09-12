Coinbase, Base App için duyurduğu kapsamlı güncellemenin hemen ardından uygulamayı Coinbase Wallet markası altında yeniden konumlandırdı ve bu değişimle birlikte Pulse Mode adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu. Yeni mod, mobil cihazlar üzerinden sürekli vadeli işlem piyasalarına daha sade bir arayüzle erişim sağlamayı amaçlıyor.

Yeni mod mobil işlemlere odaklanıyor

Şirketin Üst Yöneticisi Brian Armstrong, X üzerinden yaptığı paylaşımda Pulse Mode’u tanıttı ve kullanıcıları yeni işlem deneyimini görmek için uygulamayı indirmeye çağırdı. Özellik, Coinbase Wallet içinde doğrudan çalışıyor ve desteklenen sürekli vadeli işlem piyasalarına cüzdan ortamından çıkmadan erişim imkanı sunuyor.

Brian Armstrong, Pulse Mode ile kullanıcıların mobil uygulama üzerinden sürekli vadeli işlemleri daha basit ve daha ilgi çekici bir deneyimle gerçekleştirebileceğini vurguladı.

Coinbase ekibinin paylaştığı ayrıntılara göre Pulse Mode, özellikle mobil kullanıcılar için işlem sürecini hızlandırmak üzere tasarlandı. Arayüzde yapılan sadeleştirme sayesinde pozisyon açmak isteyen kullanıcıların daha az adımda işlem yapabilmesi hedefleniyor. Bu yaklaşım, hızlı karar alınan piyasa koşullarında kullanım kolaylığını öne çıkarıyor.

Şirketin son hamlesi, yalnızca bir marka değişikliği olarak kalmıyor; aynı zamanda Coinbase ekosistemine daha fazla kullanıcı çekme stratejisinin de parçası niteliği taşıyor. Uygulama içinden daha geniş hizmet sunulması, Coinbase’in küresel kripto para piyasasındaki güçlü konumunu pekiştirme arayışıyla örtüşüyor.

Arayüz sadeleşirken işlem seçenekleri genişliyor

Pulse Mode’un öne çıkan yönlerinden biri, daha hareketli ve görsel olarak daha canlı bir kullanım deneyimi sunması oldu. Coinbase, bu tasarımla özellikle aktif işlem yapan kullanıcıların ilgisini artırmayı amaçlıyor. Böylece teknik olarak daha karmaşık görülebilen sürekli vadeli işlemler, mobil ekranda daha erişilebilir hale getiriliyor.

Coinbase ekibi, Pulse Mode’un mobil kullanıcılar için arayüzü sadeleştirdiğini ve anlık pozisyon almak isteyen yatırımcılar açısından süreci daha erişilebilir hale getirdiğini aktarıyor.

Bu tür ürün güncellemeleri, kullanıcıların tek ekranda hız ve erişim beklentisini daha görünür hale getiriyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Yeni özellik, Coinbase Wallet mobil uygulamasında doğrudan erişilebilir durumda bulunuyor. Kullanıcılar böylece desteklenen sürekli vadeli işlem piyasalarını uygulama dışına çıkmadan inceleyebiliyor ve farklı işlem seçeneklerini aynı ortam içinde değerlendirebiliyor.

Coinbase’in bu adımı, mobil odaklı ürün geliştirme yarışının kripto para sektöründe daha da hızlandığını gösteriyor. Şirket, cüzdan uygulamasını yalnızca varlık saklama aracı olmaktan çıkarıp daha geniş işlem işlevleri sunan bir merkeze dönüştürmeye çalışıyor.