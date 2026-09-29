CFTC onayıyla Coinbase ABD’de entegre türev yapısını tamamladı

Coinbase, ABD’de tam entegre bir türev ürün yapısı kurmak için ihtiyaç duyduğu son düzenleyici onayı da aldı. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC, Coinbase Clearing LLC’ye kayıtlı türev takas kuruluşu statüsü verdi. Bu kararla şirket, düzenlemeye tabi türev ürünleri aynı kurumsal yapı içinde listeleme, aracılık etme ve takas etme imkanına kavuştu.

Üç katmanlı yapı tamamlandı

Coinbase halihazırda CFTC denetimindeki Coinbase Derivatives LLC üzerinden belirlenmiş sözleşme piyasası olarak faaliyet yürütüyor. Şirket ayrıca Coinbase Financial Markets birimiyle vadeli işlemler komisyoncusu olarak hizmet veriyor. Yeni DCO kaydıyla birlikte bu yapının üçüncü ve son halkası da tamamlanmış oldu.

Böylece Coinbase, üç ayrı işlev üzerinde doğrudan kontrol sağlayacak. Şirket bir yandan sözleşme oluşturup listeleyebilecek, diğer yandan müşterileri bu ürünlerle buluşturabilecek ve işlemlerin takasını kendi bünyesinde sonuçlandırabilecek. Bu model, geleneksel olarak büyük vadeli işlem borsalarıyla ilişkilendirilen dikey entegre altyapıya daha yakın bir konum anlamına geliyor.

Coinbase, yeni yapının şirketi aynı kurumsal çatı altında düzenlemeye tabi türev ürünleri listeleyebilen, aracılık edebilen ve takasını gerçekleştirebilen bir noktaya taşıdığını vurguladı.

USDC teminatı ve kesintisiz takas öne çıktı

Şirketin açıklamasında öne çıkan unsurlardan biri, Coinbase Clearing yapısının USDC teminatı ve günün her saati çalışan takas sistemi etrafında kurulması oldu. Coinbase, bu modelle USDC yerel teminat yapısına ve 7 gün 24 saat uzlaşmaya dayalı ilk ABD takas kuruluşunu oluşturduğunu duyurdu. USDC, Circle ve Coinbase’in kurucu ortakları arasında yer aldığı, ABD dolarına sabitlenmiş bir stabilcoin olarak biliniyor.

Mini sözlük: DCO, türev işlemlerde alıcı ile satıcı arasındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayan takas kuruluşunu ifade eder. Tam teminatlı yapı ise pozisyonların borçlanmaya dayanmadan, baştan yatırılan varlıklarla güvence altına alınması anlamına gelir.

CFTC kayıtlarına göre Coinbase Clearing, tam teminatlı vadeli işlemleri, vadeli işlemlere dayalı opsiyonları ve swap sözleşmelerini takas edebilecek. Bu kapsam, şirketin türev ürün tarafındaki faaliyet alanını belirgin biçimde genişletiyor.

Geleneksel piyasa yapısına alternatif model

Geleneksel vadeli işlem piyasaları genellikle belirli takas döngülerine ve bankacılık altyapısına bağlı çalışıyor. Coinbase ise sistemini, kripto piyasalarının kesintisiz işleyen yapısına göre konumlandırıyor. Şirketin bu tercihi, sürekli açık piyasa düzenine uygun türev ürünlerin ABD içinde büyümesi açısından önem taşıyabilir.

Bu adım, Coinbase’in türev iş kolunda son dönemde attığı diğer genişleme hamlelerinin devamı niteliğinde geldi. Şirket daha önce uygun durumdaki ABD’li müşterilere belirli kripto sürekli vadeli işlem ürünlerine erişim sağlayan düzenleyici yolu açmıştı.

CFTC kayıtları, Coinbase Clearing’in tam teminatlı vadeli işlemler, bu sözleşmelere bağlı opsiyonlar ve swap ürünleri için takas yetkisi aldığını gösteriyor.

Sektörde rekabet ve itirazlar sürüyor

ABD içinde sürekli vadeli işlemler, kripto opsiyonları ve benzeri ürünleri sunma yarışı hız kazanırken, düzenleyici kararlar sektörde görüş ayrılıklarını da beraberinde getiriyor. Coinbase’in yılın önceki dönemlerinde yurt dışı türev ürünlerine erişimi genişleten düzenleyici kolaylık elde etmesi, geleneksel borsa işletmecilerinin tepkisini çekmişti.

CME daha sonra CFTC’ye karşı hukuki bir itiraz sürecine yöneldi ve bazı kripto sürekli vadeli ürünlerin yanlış sınıflandırıldığını savundu. Son onay, bu tartışmalar sürerken Coinbase’in ABD türev pazarındaki kurumsal altyapısını daha da güçlendirmiş oldu.