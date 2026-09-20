SEC, tokenleştirilmiş hisse işlemleri için 5 yıllık muafiyet açıkladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun tokenleştirilmiş hisselere yönelik yeni çerçevesi, kripto piyasasında yalnızca yeni bir işlem ürünü değil, aracı kurumlar, saklama hizmetleri, blokzincir altyapısı ve stabilcoin uzlaşması gibi alanlarda da yeni gelir kanalları doğurabilecek bir adım olarak öne çıktı.

Yeni çerçevenin kapsamı

SEC’in beş yıllık İnovasyon Muafiyeti kapsamında, gerekli şartları karşılayan platformlar, izinli otomatik piyasa yapıcılar üzerinden halka açık blokzincirlerde tokenleştirilmiş ABD borsa hisselerini işleme açabilecek. Bu yapı altında sunulan menkul kıymetlerin, dayanak hisselerle aynı hakları sağlaması gerekiyor. Ayrıca ihraççılara önceden bildirim yapılması ve itiraz fırsatı tanınması şart koşuluyor.

SEC’in çerçevesi, uygun tokenleştirilmiş ABD hisselerinin yatırımcılara dayanak paylarla eşdeğer ortaklık hakları sunmasını zorunlu kılıyor.

Bu yaklaşım, tokenleştirilmiş ürünlerin yalnızca fiyat hareketine erişim sağlamasıyla yetinen mevcut bazı modellerden ayrışıyor. Düzenleyici çerçeve, özellikle yatırımcı haklarının korunması ve ihraççıların sürece dahil edilmesi bakımından daha net bir zemin oluşturuyor.

Coinbase, Robinhood ve Circle öne çıkıyor

Wu Blockchain’in aktardığı Goldman Sachs ve Citizens değerlendirmelerinde, Coinbase, Robinhood ve Circle yeni düzenlemeden öne çıkabilecek üç şirket arasında gösterildi. Ancak bu olası fayda her şirket için farklı başlıklarda şekilleniyor.

Coinbase açısından fırsat, yalnızca işlem ücretleriyle sınırlı görünmüyor. Tokenleştirilmiş hisse piyasasının büyümesi, saklama hizmetleri, ihraç teknolojisi, blokzincir altyapısı ve stabilcoinle uzlaşma süreçlerine talebi artırabilir. Şirketin Ethereum ikinci katman ağı Base’i kontrol etmesi de zincir üstü menkul kıymet altyapısında ek bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Coinbase’in olası kazancı, işlem gelirinin ötesinde saklama, ihraç teknolojisi, altyapı ve stabilcoin uzlaşmasına uzanıyor.

Piyasada teknik kırılımların ve yeni ürün akışının yakından izlendiği dönemlerde yatırımcı davranışları daha da önem kazanıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Robinhood modelinde uyum sorusu

Robinhood halihazırda yurt dışında hisse tokenları sunuyor. Ancak mevcut yapısı, SEC çerçevesinin neden önemli görüldüğünü de ortaya koyuyor. Coinpaper’ın değerlendirmesine göre, Robinhood’un denizaşırı piyasalarda sunduğu hisse tokenları, yatırımcılara doğrudan hukuki mülkiyet yerine ekonomik getiriye erişim sağlıyor.

SEC’in belirlediği yeni kurallar ise ABD’de uygun sayılacak tokenleştirilmiş hisselerin, yatırımcılara dayanak paylarla eşdeğer hissedarlık hakları vermesini zorunlu tutuyor. Bu nedenle Robinhood yeni pazardan yararlanabilecek şirketler arasında görülse de mevcut denizaşırı modelini değişiklik yapmadan ABD’ye taşıması mümkün görünmüyor.

İhraççı itirazları belirleyici olabilir

Piyasanın gelişiminde ihraççı şirketlerin itiraz hakları da önemli bir sınır olarak öne çıkıyor. AMC daha önce Robinhood’un tokenleştirilmiş hisse modeline karşı çıkmıştı. Tartışma, AMC bağlantılı bir tokenın kısa süreliğine dayanak hisseden belirgin şekilde ayrışmasının ardından daha görünür hale gelmişti.

Düzenleyici netliğin artması, tokenleştirilmiş hisse piyasasının büyümesini destekleyebilir. Buna karşın yatırımcı hakları, ihraççı onayı ve altyapı uyumu gibi başlıkların, bu alanın ABD’de nasıl şekilleneceğinde belirleyici olması bekleniyor.