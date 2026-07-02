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Ethereum (ETH)

Ethereum’da kritik eşik 1.100 dolar olarak öne çıktı! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum’da teknik tabloda 1.100 dolar seviyesi en kritik destek olarak öne çıktı.
  • 📉 Analistler, $ETH’de 1.570 dolar civarında erken giriş yerine destek teyidinin izlenmesini öne çıkarıyor.
  • 📊 Elliott Wave görünümünde mevcut geri çekilmenin ikinci dalga sonuna yaklaşmış olabileceği değerlendiriliyor.
  • 🧭 2022 diplerinden 2025 zirvesine uzanan yapının ardından 1.700 dolar üstü hareket yeni yön için yakından izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum, teknik göstergelerde birbirine bağlı ancak farklı yönlere işaret eden iki ayrı görünümle kritik bir bölgede işlem görüyor. Haftalık grafikte öne çıkan ana seviye 1.100 dolar olurken, başka bir teknik okuma mevcut geri çekilmenin daha güçlü bir yükseliş dalgası öncesindeki son düzeltme aşaması olabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Haftalık grafikte ana destek seviyesi
2 Elliott Wave görünümünde olası üçüncü dalga

Haftalık grafikte ana destek seviyesi

ETH, 1.570 dolar civarında seyrederken haftalık grafik alıcıların yakından izleyebileceği başlıca bölgenin 1.100 dolar olduğunu gösteriyor. Fiyatın 2026’nın ilk bölümünde 2.900 dolar çevresinde tutunamamasının ardından aşağı yönlü hareketini sürdürmesi, kısa vadeli ivmenin zayıf kaldığını ortaya koyuyor.

1.100 dolar seviyesi, 2021’den bu yana Ethereum için uzun vadeli güçlü bir destek alanı olarak öne çıkıyor. Fiyat bu bölgeye geriler ve burada kalıcılık sağlayabilirse, uzun vadeli spot yatırımcılar açısından dikkat çeken bir giriş alanı oluşabilir.

1.100 dolar seviyesi korunursa ilk toparlanma hedefi 2.000 dolar olarak izlenebilir. Bu bölgenin ardından 2.900 dolar, bir sonraki önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Buna karşın ETH henüz 1.100 dolara ulaşmış değil. Bu nedenle 1.570 dolar civarında erken pozisyon almak, alt destek bandının gerçekten savunulup savunulmayacağı netleşmeden işlem yapmak anlamına geliyor. Daha güçlü bir teknik görünüm için 1.100 dolara yakın bir testin ardından belirgin tepki yükselişi, kuvvetli haftalık kapanış ya da daha yüksek dip yapısı aranıyor.

Bu onay gelmediği sürece aşağı yönlü riskin sürdüğü değerlendiriliyor. 1.100 doların korunması halinde ise önce 2.000 dolar, ardından 2.900 dolar yeniden gündeme gelebilir. İvmenin güç kazanması durumunda 3.900 ve 4.800 dolar seviyeleri de yeniden izlenebilir.

Elliott Wave görünümünde olası üçüncü dalga

Diğer teknik senaryoda Ethereum, 1.623 dolar civarında işlem görürken bir analist mevcut geri çekilmeyi daha büyük bir Elliott Wave yapısının parçası olarak değerlendiriyor. Buna göre ETH, 2022 diplerinden 2025 zirvesine uzanan beş dalgalı yükselişin ardından daha yüksek dereceli bir birinci dalgayı tamamladı ve sonrasında A B C düzeltme yapısına girdi.

Mini sözlük: Elliott Wave, fiyat hareketlerini yatırımcı psikolojisine bağlı dalgalar halinde inceleyen bir teknik analiz yaklaşımıdır. Bu yapıda üçüncü dalga genellikle yükseliş trendinin en güçlü bölümü olarak kabul edilir.

Grafikte ETH’nin şu anda C dalgası dibine yakın seyrettiği görülüyor. Elliott Wave yaklaşımına göre ikinci dalga düzeltmesinin tamamlanmasının ardından üçüncü dalga başlayabilir ve bu evre çoğu zaman daha güçlü yukarı yönlü ivmeyle ilişkilendirilir.

Ancak bu senaryo henüz teyit edilmiş değil. ETH, 2.300 dolar bölgesinden gelen sert düşüşün ardından yapının alt sınırına yakın kalmaya devam ediyor. Güç işareti olarak önce 1.700 doların üzerindeki bir toparlanma, ardından 1.900 ve 2.300 dolar yönünde daha sağlam bir hareket izlenecek.

Fiyat mevcut dip alanını korur ve haftalık bazda daha yüksek mumlar oluşturmaya başlarsa, ikinci dalga düzeltmesinin sona erdiği görüşü destek kazanabilir. Buna karşılık mevcut destek bölgesi kaybedilir ve son C dalgası dibinin altına inilirse, bu sayım zayıflayacak ve düzeltmenin henüz tamamlanmadığı ihtimali öne çıkacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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