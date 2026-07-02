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Kripto Para

SBI Crypto sahneden çekiliyor! Bitcoin madenciliğinde şimdi hangi denge değişecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SBI Crypto, 31 Temmuz’da Bitcoin madencilik havuzunu kapatıyor.
  • ⛏️ Şirket, son ödemelerin doğru hesaplanması için madencilerden o tarihe kadar $BTC işlem gücünü havuzda tutmasını istedi.
  • 📊 SBI Crypto, kapanış öncesinde yaklaşık 21.46 EH/s güç ve ağın %2.24 payıyla küreselde 12’nci sırada yer aldı.
  • 🏦 SBI Holdings, bu süreçte Bitbank satın alımı ve stabilcoin hamleleriyle kripto stratejisini farklı alanlara taşıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Japon finans grubu SBI Holdings’in kripto para birimi odaklı iştiraki SBI Crypto, beş yıldır sürdürdüğü Bitcoin madencilik havuzu faaliyetlerini 31 Temmuz’da sona erdireceğini açıkladı. Şirket, aynı tarihte madencilik payı kabulünü de durduracak. Kapanış kararının gerekçesi paylaşılmadı.

İçindekiler
1 Kapanış takvimi netleşti
2 Pazardaki yeri ve mevcut ölçeği
3 Madenciler için geçiş süreci başladı
4 SBI’ın odağı madenciliğin ötesine kayıyor

Kapanış takvimi netleşti

SBI Crypto, havuzu kullanan madencilerin son ödeme hesaplamalarının doğru yapılabilmesi için kesinti tarihine kadar işlem gücünü havuza yönlendirmeyi sürdürmesini istedi. Şirket, faaliyetlerin son gününe kadar desteğin devam etmesini beklediğini belirtti.

Şirket, son ödeme hesaplamalarının sağlıklı tamamlanabilmesi için madencilerin operasyonların biteceği güne kadar işlem gücünü havuza yönlendirmeyi sürdürmesini istedi.

Bu adım, Japonya’da kurumsal ölçekte öne çıkan Bitcoin madencilik havuzlarından birinin kapanışı anlamına geliyor. Aynı zamanda SBI’ın kripto para stratejisinde madencilik dışındaki alanlara daha fazla ağırlık verdiğine işaret ediyor.

Pazardaki yeri ve mevcut ölçeği

SBI Crypto, Bitcoin madencilik havuzunu Mart 2021’de devreye almıştı. O dönemde pazarda Poolin, F2Pool ve Binance Pool gibi büyük oyuncular etkili konumdaydı.

SimpleMining verilerine göre SBI Crypto şu anda küresel ölçekte en büyük 12’nci Bitcoin madencilik havuzu konumunda bulunuyor. Havuzun işlem gücü yaklaşık 21.46 exahash/saniye seviyesinde, bu da Bitcoin ağının toplam işlem gücünün yaklaşık %2.24’üne karşılık geliyor.

Mini sözlük: Exahash/saniye, madencilikte kullanılan toplam hesaplama gücünü gösteren bir ölçüdür. 1 EH/s, saniyede 1 kentilyon hash denemesi anlamına gelir ve Bitcoin ağındaki rekabet düzeyini izlemek için kullanılır.

Aynı veri setine göre Foundry USA ağın yaklaşık %24.49’unu, AntPool ise %19.05’ini kontrol ediyor. Orta ve alt ölçekli havuzlar arasında yer alan ViaBTC yaklaşık %8.55, MARA Pool ise %5.15 paya sahip görünüyor. Bu tablo, SBI Crypto’nun küresel pazarda görünür bir oyuncu olmasına rağmen lider havuzların belirgin biçimde gerisinde kaldığını ortaya koyuyor.

Madenciler için geçiş süreci başladı

SBI Crypto, hizmet kapanışına hazırlanırken kullanıcılarını alternatif Bitcoin madencilik havuzlarına yönlendirdi. Şirketin işaret ettiği operatörler arasında Braiins, Luxor ve NeoPool yer aldı.

SimpleMining verilerine göre Braiins ile Luxor, küresel Bitcoin işlem gücünün yaklaşık %2 ila %3’ünü elinde tutan yerleşik altyapı sağlayıcıları arasında bulunuyor. NeoPool ise işlem gücüne göre üst sıralardaki havuzlar arasında yer almıyor.

SBI Crypto, geçiş yapan müşteriler için bazı operatörlerin özel programlar veya avantajlı koşullar sunabileceğini belirterek, ayrıntılar için kullanıcıların ilgili operatörlerle doğrudan iletişime geçmesini önerdi.

SBI’ın odağı madenciliğin ötesine kayıyor

Kapanış kararı, SBI Holdings’in daha geniş kripto para planlarıyla aynı döneme denk geliyor. Şirket kısa süre önce kripto para borsası Bitbank’in tamamını 46.7 milyar Japon yeni karşılığında satın alma konusunda anlaşmaya vardı. İşlemin dolar karşılığı yaklaşık 289 milyon seviyesinde bulunuyor.

SBI Holdings, Japonya’nın en büyük finans gruplarından biri olarak bankacılık, menkul kıymetler ve dijital varlık alanlarında faaliyet gösteriyor. Grup ayrıca stabilcoin tarafındaki çalışmalarını da artırdı; Japon yeni destekli JPYSC girişimine destek verirken Ripple USD’nin Japonya’daki yayılımına da katkı sunuyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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