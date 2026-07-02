Japonya merkezli Metaplanet, 2.823 Bitcoin daha alarak toplam varlığını 43.000 BTC’ye çıkardı

Japonya merkezli Metaplanet, 2 Temmuz’da yaptığı açıklamada 2.823 Bitcoin satın aldığını duyurdu. Bu alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı 43.000 BTC’ye yükseldi. Şirket, son alımın hangi fiyattan yapıldığını paylaşmadı.

Alımlar yıl boyunca sürdü

Metaplanet bu yıl boyunca Bitcoin biriktirmeyi sürdüren şirketler arasında öne çıktı. 2026 mali yılının ilk çeyreğinde 5.075 BTC alan şirket, bu alımlar için yaklaşık 405 milyon dolar harcadı. Ortalama alım maliyeti ise Bitcoin başına yaklaşık 79.898 dolar olarak açıklandı.

Metaplanet, 2 Temmuz tarihli paylaşımında 2.823 BTC daha aldığını duyurdu ve toplam kurumsal Bitcoin varlığının 43.000 BTC’ye ulaştığını bildirdi.

İlk çeyrek sonunda 40.177 BTC’ye ulaşan şirket, sonraki aylarda yaptığı ek alımlarla bu miktarı 43.000 BTC’ye taşıdı. Bu seviye, Metaplanet’i halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin rezervine sahip firmalardan biri konumuna getirdi. Şirket daha önce MARA Holdings’i geride bırakarak bu sıralamada üçüncü basamağa yükselmişti.

Kurumsal alımlarda üst sıralara yaklaştı

BitcoinTreasuries.net verilerine göre halka açık şirketler haziran ayında bilançolarına toplamda yaklaşık 9.000 BTC ekledi. Aynı dönemde Strategy 3.625 BTC, Strive ise 3.364 BTC net alım yaptı. MARA Holdings’in aylık artışı 1.000 BTC oldu. BitcoinTreasuries.net, kurumsal Bitcoin rezervlerini izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

Şirket Dönem Net BTC değişimi Strategy Haziran 3.625 BTC Strive Haziran 3.364 BTC MARA Holdings Haziran 1.000 BTC Metaplanet 2 Temmuz alımı 2.823 BTC

Metaplanet’in son alımı temmuz ayının ilk işlem gününde gerçekleşti. Zamanlama nedeniyle haziran verilerine dahil olmasa da, işlem büyüklüğü şirketi Strategy ve Strive ile benzer bir alım aralığına taşıdı. Aynı dönemde bazı şirketler ise rezervlerini azalttı. Fold Holdings yaklaşık 634 BTC, Nakamoto Inc 591 BTC ve Hive Digital 331 BTC satış yaptı.

Hisse ihracı yapılmadı, geri alım da olmadı

Metaplanet, haziran ayında hisse edinim haklarının kullanımı yoluyla yeni hisse ihraç etmediğini de açıkladı. Şirketin 94,73 milyon hisseye dönüştürülebilecek 947.300 adet dolaşımdaki varantı bulunuyor. Bu varantların kullanım fiyatı geçen ay 220 yen ile 295 yen aralığında yer aldı ve hiçbirinin işleme konulmadığı belirtildi.

Şirket ayrıca haziran döneminde hisse geri alımı da gerçekleştirmedi. Bu tablo, ilgili ay içinde sulandırıcı sermaye artışı yapılmadığını gösterirken, ileride bu esnekliğin korunmaya devam ettiğine işaret etti.

Bitcoin stratejisi finansal ürünlere genişliyor

Metaplanet yalnızca Bitcoin biriktirmekle sınırlı kalmayan bir yapı kurmaya çalışıyor. Şirket, haziranda Tokyo merkezli regüle bir aracı kurum olan Siiibo Securities’i yaklaşık 2,1 milyar yen karşılığında satın aldı. Siiibo Securities’in Japonya’da faaliyet gösteren lisanslı bir aracı kurum olması, Metaplanet’in finansal ürün tarafındaki planları açısından dikkat çekiyor.

Satın alma sonrası iştirakın adının Metaplanet Securities olarak değiştirileceği ve Project Nova girişimine dahil edileceği açıklandı. Bu girişim kapsamında Bitcoin bağlantılı tahviller, tokenleştirilmiş menkul kıymetler ve diğer dijital varlık ürünlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Şirket, Bitcoin gelir üretim faaliyetinin toplam gelirinin büyük bölümünü oluşturduğunu ve 2025 mali yılında toplam gelirin yaklaşık %95’inin bu iş kolundan geldiğini açıkladı.

Şirketin şubat ayında yayımlanan 2025 mali yıl sonuçlarına göre yıllık gelir 8,9 milyar yene çıktı. Bu rakam, bir önceki yıla göre %738 artışa işaret etti. Faaliyet karı da yıllık bazda %1.694,5 yükseldi. Buna karşılık, nakit çıkışı yaratmayan 102,2 milyar yenlik Bitcoin değerleme zararı nedeniyle dönem net zararı 95 milyar yen oldu.

2 Temmuz itibarıyla Bitcoin yaklaşık 60.100 dolardan işlem görürken, Metaplanet’in şubat ayında açıklanan ortalama edinim maliyeti Bitcoin başına 107.716 dolar seviyesindeydi. Bu nedenle şirketin 43.000 BTC’lik pozisyonu kağıt üzerinde önemli ölçüde gerçekleşmemiş zarar taşıyor.