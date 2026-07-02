Solana grafiğinde $233,8 ve $456 hedefleri için kritik destek bölgesi öne çıkıyor

Solana, teknik görünümde önemli bir eşikte bulunuyor. İki ayrı grafik çalışması, fiyatın olası bir dip oluşturma sürecine girmiş olabileceğine işaret ediyor. Bu senaryolardan biri Wyckoff birikim yapısına, diğeri ise geçmiş döngülerde destek olarak çalışan bir bölgenin yeniden kazanılmasına dayanıyor.

Wyckoff yapısında destekten toparlanma denemesi

Günlük grafikte SOL fiyatının, sert satışların ardından uzun süre yatay hareket ettiği bir yapı izlediği görülüyor. Bu görünüm, klasik Wyckoff birikim şemasındaki dip oluşturma evresiyle benzerlik taşıyor. Son aşamada fiyatın desteğin altına kısa süreli sarkmasının ardından yeniden toparlanma çabası dikkat çekiyor.

Wyckoff teorisinde bu tür kısa süreli destek kırılımları “spring” olarak adlandırılıyor. Bu hareket, satış yönlü pozisyonları tuzağa düşürdükten sonra alıcıların yeniden devreye girmesiyle ilişkilendiriliyor. Grafikte bu bölge yaklaşık 65 ile 70 dolar aralığında işaretleniyor.

SOL şu anda bu alanın üzerinden uzaklaşmaya çalışıyor. Alıcıların desteği korumayı sürdürmesi halinde sıradaki önemli bölge, 95 ile 105 dolar arasındaki bant direnci olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu aralığın üzerine net biçimde yerleşmesi, birikim senaryosunu güçlendirebilir.

Teknik görünüm henüz kesinleşmiş değil. SOL fiyatının yukarı yönlü kırılımın teyit edilebilmesi için bant üst bölgesini geri alması ve bu hareketi daha güçlü alımlarla desteklemesi gerekiyor.

Buna karşılık toparlanmanın başarısız kalması da riskler arasında yer alıyor. Fiyatın yeniden destek bölgesinin altına inmesi ve bu alanı geri alamaması durumunda, Wyckoff temelli yapı zayıflayabilir. Böyle bir tabloda piyasanın daha uzun süre taban oluşturması gerekebilir.

Tarihsel destek bölgesi yeniden gündemde

İki günlük grafik ise Solana’nın daha geniş zaman diliminde kritik bir geri alma seviyesine yaklaştığını gösteriyor. Analist Javon Marks, geçmiş piyasa döngülerinde birkaç kez destek olarak çalışan bu bölgenin yeniden kazanılmasının daha güçlü bir yükselişin önünü açabileceğini belirtiyor. Javon Marks, piyasa analizleriyle tanınan bağımsız bir grafik yorumcusu olarak biliniyor.

Grafikte 75 ile 80 dolar aralığındaki yatay destek alanı öne çıkıyor. Aynı bölge 2022, 2024 ve 2026 dönemlerinde önemli dönüş noktalarıyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle söz konusu seviye, piyasa yapısının yönü açısından yakından izleniyor.

Teknik bölge Seviye Önemi Alt destek $65 ile $70 Wyckoff spring bölgesi Yakın destek $75 ile $80 Tarihsel geri alma alanı Bant direnci $95 ile $105 Yukarı yönlü teyit bölgesi İlk hedef $233,8 Bir sonraki ana teknik hedef Üst hedef $456 Daha güçlü kırılım halinde izlenen seviye

Eski desteğin yeniden kazanılması, teknik analizde piyasa yapısının yeniden alıcılar lehine dönmesi şeklinde yorumlanabiliyor. Bu çerçevede grafik, Solana’nın tarihsel açıdan önemli bir alanda taban oluşturmaya çalıştığını ve ardından daha güçlü bir yukarı hareket deneyebileceğini gösteriyor.

Javon Marks, fiyatın bu bölgeyi net biçimde geri alması halinde Solana’da yaklaşık yüzde 200’lük alan açılabileceğini ve ilk büyük teknik hedef olarak $233,8 seviyesinin öne çıktığını değerlendiriyor.

Bu senaryo da henüz teyit edilmiş değil. SOL fiyatının önce destek bölgesinin üzerine yerleşmesi ve burada kalıcılık sağlaması gerekiyor. Aksi halde geri alma girişimi başarısız kalabilir ve daha geniş çaplı toparlanma için piyasanın zamana ihtiyaç duyması söz konusu olabilir.