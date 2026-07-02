Binance’te küçük yatırımcı akışı dipte kaldı! Piyasa hangi sinyali bekliyor?

Kripto para piyasasının son döngüsünde küçük yatırımcıların belirgin biçimde geri çekildiği görülüyor. Binance verileri, özellikle 1 BTC’nin altındaki transferlerde tarihi düşük seviyelere yakın bir tabloya işaret ediyor. Bu durum, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere daha geniş piyasa hareketlerinin büyük ölçüde balinalar, madenciler ve yüksek hacimli hesaplar tarafından şekillendirildiğini gösteriyor.

Binance verilerinde küçük yatırımcı zayıflığı

CryptoQuant analisti Darkfrost’un değerlendirmesine göre küçük yatırımcıları temsil eden 1 BTC’nin altındaki girişler, tüm zamanların en düşük düzeylerine yaklaştı. Bitcoin 60.000 dolar civarında seyrederken piyasa duyarlılığındaki zayıflama, bireysel yatırımcıların güçlü getiri beklentisini önemli ölçüde azalttı.

Darkfrost, mevcut işlem döngüsünün küçük yatırımcı katılımı olmadan ilerlediğini belirtti. Binance’e bireysel yatırımcılar tarafından günlük gönderilen Bitcoin miktarı 329 BTC’ye kadar geriledi. Bu rakam, Mayıs 2021’de görülen 4.900 BTC’lik zirvenin oldukça altında kaldı.

Küçük yatırımcıların Binance’e gönderdiği günlük Bitcoin miktarı 329 BTC düzeyine indi. Mayıs 2021’de bu seviye 4.900 BTC’ye kadar çıkmıştı.

Balinaların ağırlığı neden arttı?

Borsadaki işlem ve para yatırma hareketlerinde balinaların payı yüzde 50’nin üzerine çıktı. Kurumsal yatırımcılar, madenciler ve büyük ölçekli cüzdanlar, geçmişte daha çok bireysel yatırımcıların öne çıktığı alanlarda daha baskın hale geldi. Binance bu açıdan sadece bireysel işlemlerin değil, aynı zamanda piyasa yapıcılar ve büyük portföy sahiplerinin de yoğunlaştığı bir merkez görünümünde.

Küçük yatırımcıların uzak durmasında spot Bitcoin ETF’lerinin de etkili olabileceği değerlendiriliyor. Bu ürünler, yatırımcılara kendi saklama çözümüne ihtiyaç duymadan Bitcoin fiyatına erişim sağlıyor. Böylece bazı katılımcılar doğrudan kripto borsasında işlem yapmak yerine daha geleneksel yatırım kanallarını tercih ediyor.

Mini sözlük: MiCAR, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını düzenleyen çerçevesidir. Bu düzenleme, hizmet sağlayıcıların AB içinde faaliyet gösterebilmesi için lisans ve uyum şartları getirir.

Binance’in Avrupa Birliği pazarında MiCAR lisansını kaybetmesi de bireysel yatırımcı dönüşünü yavaşlatabilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Yine de Avrupa, Binance trafiğinin tek ana kaynağı olmadığı için etkinin bölgesel düzeyde kalabileceği düşünülüyor.

Sermaye nereye kaydı?

Bireysel yatırımcı ilgisi yalnızca kripto dışına çıkmış görünmüyor, aynı zamanda farklı araçlara da yöneliyor. Binance’in tokenleştirilmiş hisse senedi işlem programında yönetilen varlıkların 1 milyar doların üzerine çıkması, bu değişimin dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak son dönemde ürün çeşitliliğini geleneksel finans bağlantılı araçlara doğru da genişletiyor.

Değerli metaller ve Güney Kore hisse piyasası da alternatif duraklar arasında öne çıktı. Özellikle KOSPI’deki yükseliş, bireysel yatırımcıların risk iştahını farklı pazarlara taşıdı. Meme tokenlara, risk sermayesi destekli projelere ve eski altcoin anlatılarına duyulan güven kaybı, daha tanıdık varlık sınıflarına geçişi hızlandırdı.

Piyasaya dönüş için hangi işaretler izleniyor?

Analistler, büyük cüzdanlarla küçük yatırımcılar arasındaki farkı izleyen göstergelerde balinaların daha iyimser kaldığını vurguluyor. Buna göre büyük oyuncular, yeni anlatılar oluşmadan ve DeFi ile borsalara likidite geri dönmeden önce pozisyon alıyor olabilir. Küçük yatırımcıların ise güçlü bir yön sinyali görmeden yeniden sahaya dönmek istemediği anlaşılıyor.

Buna karşın kripto piyasasına ilginin tamamen kaybolmadığına dair işaretler de var. Yakın zamanda piyasaya çıkan ANSEM influencer tokenının 100 milyon dolar değerlemeye ulaşması, uygun teşvikler oluştuğunda spekülatif ilginin kısa sürede geri dönebileceğini gösterdi. Şimdilik bu örnek istisna olarak görülse de bireysel yatırımcıların piyasayı tamamen terk etmediği, daha olumlu bir hava beklediği değerlendiriliyor.