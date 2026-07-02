Avrupa’da kripto transferleri zorlaştı! Kullanıcılar şimdi hangi adımı izliyor?

Avrupa’da kripto varlık kullanıcıları, merkezi borsalar arasındaki para transferlerinde daha sıkı denetimlerle karşılaşıyor. Zincir üstü araştırmacı ZachXBT, bu süreçte kullanıcıların önce kontrolü kendilerinde olan bir cüzdana aktarım yapmasının daha pratik bir yol olabileceğini söyledi. Açıklama, Bybit ve şirketin Avrupa operasyonları üzerinden borsalar arası transferlerin zorlaştığını belirten bir kullanıcı paylaşımının ardından geldi.

Transferlerde ara adım önerisi

ZachXBT, 2 Temmuz’da yaptığı değerlendirmede, kullanıcıların başka bir merkezi borsaya ya da başka bir kişiye transfer yapmadan önce varlıklarını kendi yönettikleri saklama dışı cüzdanlara göndermesini önerdi. Buna göre yatırma ve çekme işlemlerinde ilk durak olarak öz saklama cüzdanlarının kullanılması, platformlar arasındaki geçişlerde süreci daha yönetilebilir hale getirebilir.

ZachXBT, kullanıcıların başka bir merkezi platforma transferden önce varlıklarını her zaman kendi kontrol ettikleri cüzdanlara çekip oradan göndermesinin daha doğru bir yöntem olduğunu savundu. Ayrıca Crypto Travel Rule düzenlemesinin kara para aklamayı durdurduğuna dair ikna edici bir kanıt görmediğini belirtti.

ZachXBT, kripto dünyasında şüpheli işlemleri ve fon hareketlerini izleyen zincir üstü araştırmalarıyla tanınıyor. Özellikle saldırılar, cüzdan bağlantıları ve büyük transferler üzerine yaptığı incelemelerle öne çıkıyor.

Avrupa’da neden zorlaştı?

Bu sıkılaşmanın temelinde Avrupa Birliği’nin Fon Transferi Tüzüğü bulunuyor. Aralık 2024’ten itibaren kripto hizmet sağlayıcıları için tam uygulamaya geçen Crypto Travel Rule kapsamında borsalar, işlemlerde gönderen ve alıcıya ilişkin belirli bilgileri toplamak ve paylaşmakla yükümlü hale geldi. Kurallar, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele amacı taşıyor.

Mini sözlük: Crypto Travel Rule, kripto transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin işlemle birlikte paylaşılmasını öngören uyum kuralıdır. AB’de bu çerçeve, Fon Transferi Tüzüğü kapsamında kripto hizmet sağlayıcılarına uygulanıyor.

Bu nedenle Bybit dahil bazı borsalar, etkilenen bölgelerde para yatırma ve çekme işlemleri için ek doğrulama adımları devreye aldı. Kullanıcılardan öz saklama cüzdanlarının kendilerine ait olduğunu kanıtlamaları istenebiliyor. Bazı transferler ise uyum kontrolleri tamamlanana kadar beklemede kalabiliyor.

Borsalar yeni düzene uyum sağlıyor

ZachXBT’nin önerdiği yöntem, yazılım veya donanım tabanlı bir öz saklama cüzdanının aracı adım olarak kullanılmasına dayanıyor. Ancak bu yaklaşım her durumda ek incelemeleri ortadan kaldırmıyor. Özellikle yüksek tutarlı işlemlerde veya borsaların risk sistemleri tarafından işaretlenen transferlerde ilave belge talepleri gündeme gelebilir.

Bybit de Avrupa operasyonlarını bölgedeki düzenleyici çerçeveye uyarlamak için yeniden yapılandırıyor. Bu kapsamda uygun kullanıcıların lisanslı bölgesel platforma taşınması planlanıyor. Şirket ayrıca Avrupa Ekonomik Alanı genelinde düzenlemelere uyumlu dijital varlık kullanımını desteklemek amacıyla USDC ve EURC odaklı yeni stabilcoin girişimlerini devreye aldı.

Tartışma sürüyor

Crypto Travel Rule, dijital varlık sektöründe en fazla tartışılan düzenlemeler arasında yer alıyor. Destekleyenler, işlem bilgilerinin transferle birlikte ilerlemesinin şeffaflığı artırdığını ve şüpheli hareketlerin incelenmesini kolaylaştırdığını savunuyor.

Buna karşı çıkanlar ise kuralların uyum maliyetlerini yükselttiğini, işlemleri yavaşlattığını ve günlük kullanıcılar için gereksiz sürtünme yarattığını dile getiriyor. Avrupa, MiCA ve Travel Rule yükümlülüklerini uygulamayı sürdürdükçe hem borsaların hem de kullanıcıların daha sıkı kontrollerle karşılaşması bekleniyor.