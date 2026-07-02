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SHIBA INU (SHIB)

SHIB’de 350 milyon dolarlık senaryo konuşuluyor! Fiyat için kritik eşikte neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB için 350 milyon dolarlık yoğun talep senaryosu, fiyatı sert biçimde hareket ettirebilecek bir risk oluşturuyor.
  • 📉 $SHIB’de fiyat 0.00000433 dolarda kalırken 50, 100 ve 200 günlük ortalamalar aşılabilmiş değil.
  • 📊 Borsa rezervi 374,3 milyon dolar ve 87,02 trilyon token seviyesinde bulunurken likidite tarafı sınırlı kalıyor.
  • 🔍 Haziran satışlarının ardından işlem ve aktif adres verileri artış gösterse de güçlü bir birikim sinyali henüz oluşmuş görünmüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu, son dönemde zayıflayan fiyat yapısı içinde hareket etmeyi sürdürüyor. Buna karşın zincir üstü veriler, borsalardaki likiditenin sınırlı kalması halinde görece düşük büyüklükte bir sermaye girişinin fiyat üzerinde beklenenden daha sert bir etki yaratabileceğine işaret ediyor. SHIB’in borsa rezerv değeri 374,3 milyon dolar seviyesinde bulunurken, borsalardaki toplam rezerv yaklaşık 87,02 trilyon token olarak ölçülüyor.

İçindekiler
1 Likidite tarafında dikkat çeken tablo
2 Teknik görünüm direnç bölgelerine odaklandı
3 Zincir üstü veriler karışık sinyal veriyor

Likidite tarafında dikkat çeken tablo

Bu görünüm, SHIB’in geçmiş spekülatif dönemlerde sergilediği sert hareketler dikkate alındığında, borsa tarafındaki likit arzın bu ölçüte göre çok geniş olmadığını gösteriyor. Bu nedenle piyasada yoğunlaşmış yaklaşık 350 milyon dolarlık bir talep oluşması durumunda, fiyatın olağanüstü ölçüde yeniden değerlenebileceği değerlendirmesi öne çıkıyor.

Meme coin piyasasında fiyat hareketleri her zaman doğrudan piyasa değeriyle açıklanmıyor. Emir defteri derinliği, dolaşımdaki erişilebilir arz ve yatırımcı psikolojisi daha belirleyici olabiliyor. Likiditenin sığ kaldığı dönemlerde agresif alımlar, geleneksel değerleme yaklaşımlarının öngördüğünden çok daha hızlı fiyat sıçramalarına yol açabiliyor.

Yaklaşık 350 milyon dolarlık yoğun talep, borsalardaki likiditenin düşük kalması halinde SHIB fiyatında belirgin bir yeniden fiyatlamayı tetikleyebilir; ancak teknik görünüm henüz tam bir yükseliş dönüşünü doğrulamıyor.

Teknik görünüm direnç bölgelerine odaklandı

SHIB günlük grafikte 0.00000433 dolar civarında işlem görüyor. Bu seviye, temel hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ediyor. 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların tamamının fiyatın üzerinde bulunması, daha geniş eğilimde aşağı yönlü yapının korunduğunu gösteriyor.

İlk önemli direnç bölgesi 0.00000505 ile 0.00000546 dolar aralığında yer alıyor. SHIB daha önce bu bölgede ivme kaybetmişti. Alıcıların kontrolü yeniden ele geçirdiğine dair ilk güçlü teknik işaretin, bu bandın yukarı yönlü aşılmasıyla ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Daha yukarıda ise uzun vadeli ana hareketli ortalamanın geçtiği 0.00000651 dolar seviyesi bulunuyor. Fiyat bu eşiği geri almadıkça, olası yükseliş denemelerinin satış baskısıyla karşılaşma riski sürüyor. Haziran ayındaki satış dalgasının ardından sınırlı bir toparlanma yapısı oluşsa da işlem hacmi henüz güçlü bir birikim evresine işaret etmiyor.

Zincir üstü veriler karışık sinyal veriyor

Zincir üstü tarafta tablo net değil. Toplam borsa girişi yüzde 0,41, toplam çıkış ise yüzde 0,26 arttı. Net akışın yüzde eksi 0,46 seviyesinde kalması, çıkışların girişlerin hafif önünde olduğunu gösteriyor. Ancak bu fark, güçlü bir birikim sinyali sayılacak kadar belirgin görülmüyor.

Ağ etkinliğinde ise sınırlı bir iyileşme var. İşlem sayısı yüzde 0,5, aktif adres sayısı da yüzde 0,61 yükseldi. Bu artışlar, talepte keskin bir sıçramadan çok ağ kullanımında kademeli bir toparlanmaya işaret ediyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş topluluk desteğiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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