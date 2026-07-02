Solana’da tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının değeri $3,41 milyara yükseldi

Solana ekosisteminde tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının toplam değeri tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,41 milyar dolara çıktı. RWA.xyz verileri, bu alandaki büyümenin son dönemde belirgin biçimde hızlandığını gösteriyor. 2025 yılının ortasında piyasa değerinin 500 milyon doların oldukça altında bulunması, son yükselişin ölçeğini daha görünür hale getirdi.

RWA büyümesi hız kazandı

Güncel dağılıma göre 3,29 milyar dolarlık bölüm dağıtılmış varlıklardan oluşurken, 125,86 milyon dolarlık kısmı temsil edilen varlıklardan geliyor. Bu tablo, tokenleştirilmiş hisse senetleri ve özel kredi gibi geleneksel finans araçlarının blokzincir altyapılarına daha fazla taşındığına işaret ediyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde dijital tokenlara dönüştürülmesini ifade eder. Bu yapı, hisse senedi, tahvil, kredi veya fon payı gibi geleneksel varlıkların zincir üzerinde izlenmesini ve transferini kolaylaştırmayı amaçlar.

Piyasadaki yönelim, yüksek hız ve düşük işlem maliyeti sunan ağlara doğru kayıyor. Sektör gözlemcileri, şirketlerin deneme aşamasını geride bırakarak daha kapsamlı ve doğrudan kullanılan projelere yöneldiğini değerlendiriyor.

Analist CillionaireMind, tokenleştirilmiş hisse senetleri, fonlar ve gerçek dünya varlıklarının giderek daha görünür hale geldiğini, Solana’nın da bu eğilimde en hızlı büyüyen merkezlerden biri olarak öne çıktığını söylüyor.

Ağ verileri kullanım artışına işaret etti

Ağ üzerindeki günlük veriler de bu büyümeyi destekliyor. Kripto varlık fiyatlarının yatay seyrettiği bir dönemde bile Solana kullanımının güçlü kaldığı görülüyor. Bu durum, yalnızca fiyat hareketlerinden bağımsız bir ağ talebine işaret edebilir.

ElliotsCrypto, Solana işlem ücretlerinin 30 günün en yüksek seviyesine ulaştığını ve geçen aya göre yüzde 60’ın üzerinde arttığını aktardı. Bu artış, yılın üçüncü çeyreğine girilirken ağ üzerindeki etkinliğin belirgin şekilde yükseldiğine işaret ediyor.

ElliotsCrypto, Solana ücretlerinin son 30 günün zirvesine çıktığını ve geçen aya göre yüzde 60’tan fazla arttığını vurgularken, bunun ağda yoğun kullanım görüldüğünü düşündürdüğünü kaydediyor.

Kurumsal altyapıda yeni adımlar atıldı

Solana ağı, güncellemelerin daha güvenli ilerlemesi için yönetişim tarafında da yapısal değişikliklere gidiyor. Solana Foundation, Solana Governance Proposals adı verilen yeni bir çerçeve başlattı. Bu sistem, 100.000’den fazla devredilmiş SOL tutan doğrulayıcıların yeni ağ kuralları için oy kullanmasına imkan tanıyor. Solana Foundation, Solana ekosisteminin gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen ana kurumlardan biri olarak biliniyor.

Aynı dönemde geleneksel şirketlerin blokzincir kullanımında da somut adımlar öne çıkıyor. Güney Koreli ödeme işleme şirketi KG Inicis, yakın dönemde 220.000 çevrim içi mağazanın Solana üzerinde stabilcoin ödemesi kabul etmesini sağlamayı planlıyor. Şirketin, Nisan 2026’da başlayan denemeleri başarıyla tamamladıktan sonra Solana Foundation ile anlaşma imzaladığı belirtildi.

Bu entegrasyonun, KG Inicis’in yıllık 25 trilyon Kore wonu işlem hacminin önemli bir bölümünü Solana ağına taşıması bekleniyor. Gelişme, gerçek ticari kullanım ile tokenleştirme ve ödeme altyapılarının aynı ağ üzerinde birleşmeye başladığını gösteren dikkat çekici örneklerden biri olarak öne çıkıyor.