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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 58.000 ile 62.000 dolar aralığındaki desteği yeniden test ederken 70.000 dolar direnci izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 58.000 ile 62.000 dolar aralığındaki kritik desteği yeniden test ediyor.
  • 📉 Analistler, $BTC için haftalık grafikte uzun vadeli kanal desteğinin korunup korunamayacağını izliyor.
  • 📊 Destek korunursa 70.000 dolar civarındaki direnç yeniden hedef haline gelebilir.
  • 🧭 Bu bölge, 2021 direnci ve 2024 kırılımı sonrası oluşan destek yapısıyla öne çıkıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, geçmiş döngülerde dip bölgelerle örtüşen önemli bir destek alanını yeniden test ediyor. Haftalık grafiklerde öne çıkan 58.000 ile 62.000 dolar aralığı, fiyatın bu bölge üzerinde tutunması halinde olası toparlanma senaryosunun korunabileceğine işaret ediyor. Buna karşılık desteğin kaybedilmesi, daha derin bir geri çekilme riskini artırabilir.

İçindekiler
1 Uzun vadeli kanal desteği yeniden gündemde
2 58.000 ile 62.000 dolar aralığı kritik eşik olarak öne çıkıyor

Uzun vadeli kanal desteği yeniden gündemde

Analistlerin izlediği haftalık görünümde Bitcoin, 2018’den bu yana fiyat hareketlerini yönlendiren geniş bir yükselen kanal içinde aşağı yönlü seyrediyor. Kanalın alt bandı, 2020 ve 2023 dönemlerindeki diplerle çakışan bir destek hattı olarak dikkat çekiyor.

Bu teknik yapı, söz konusu trend çizgisinin geçmişte güçlü toparlanmaların başlangıç noktası olması nedeniyle önem taşıyor. Bitcoin alt banda yaklaşırken alıcılar bu bölgeyi yeniden savunabilirse, piyasa bir sonraki yükseliş dönüşü için taban oluşturmaya çalışabilir.

Bitcoin için mevcut görünüm henüz teyit edilmedi; piyasanın dip oluşturduğunun söylenebilmesi için alt kanal bölgesinden güçlü bir tepki gelmesi gerekiyor.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI da zayıflayan momentuma işaret ediyor. RSI, bir varlığın fiyat hareketindeki hız ve güç dengesini ölçen teknik bir gösterge olarak kullanılıyor. Endeksin aralığın alt bölümüne yaklaşması, satış baskısının sürdüğünü gösterse de destek bölgesinde daha yüksek dip oluşması halinde görünüm değişebilir.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin aşırı alım veya aşırı satım bölgesine yaklaşıp yaklaşmadığını anlamak için kullanılan bir momentum göstergesidir. Teknik analistler, RSI yönündeki değişimi fiyatın destek ya da direnç bölgelerindeki davranışıyla birlikte değerlendirir.

58.000 ile 62.000 dolar aralığı kritik eşik olarak öne çıkıyor

Haftalık grafikte Bitcoin’in 58.000 ile 62.000 dolar arasındaki talep bölgesine geri çekildiği görülüyor. Bu alan, 2021 döneminde direnç olarak çalışmış, 2024’teki kırılmanın ardından ise destek niteliği kazanmıştı. Bu nedenle yatırımcılar, eski direncin yeni destek olarak korunup korunamayacağına odaklanıyor.

Mevcut yapı, önceki bir geri çekilme ile de karşılaştırılıyor. Her iki durumda da Bitcoin aynı talep alanına inerken daha geniş teknik görünüm yükselen bir destek çizgisinin üzerinde kaldı. Bu benzerlik, destek bölgesinin yeniden savunulması halinde toparlanma ihtimalini gündemde tutuyor.

SeviyeTeknik anlamı
58.000 ile 62.000 dolarTalep ve ana destek bölgesi
70.000 dolar civarıBir sonraki direnç alanı

Güçlü bir toparlanma işareti için piyasanın önce haftalık kapanışını yeniden bu talep alanının üzerine taşıması, ardından da 70.000 dolar civarındaki dirence yönelmesi gerekiyor. Daha yatay bir seyir, daha yüksek dip oluşumu ve son dönemde aşılamayan seviyelerin geri alınması, olumlu senaryoyu destekleyebilir.

58.000 dolar seviyesinin altına net bir sarkma ve bu alanın kısa sürede geri kazanılamaması, teknik görünümü zayıflatarak daha aşağıdaki desteklerin test edilmesine yol açabilir.

Şimdilik Bitcoin kritik bir sınavdan geçiyor. 58.000 ile 62.000 dolar aralığının korunması yükseliş dönüşü ihtimalini canlı tutarken, alıcıların bunu fiyat tepkisiyle göstermesi gerekiyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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