Kripto Borsalarında RWA Dönemi Hızlandı: TradFi Vadeli İşlem Hacmi 347 Milyar Dolara Ulaştı

Kripto para borsaları, 2025 yılının başından bu yana yalnızca dijital varlıkların işlem gördüğü platformlar olmaktan çıkarak geleneksel finans piyasalarındaki varlıklara da yönelmeye başladı. Düzenleyici alandaki gelişmeler, tokenleştirilmiş varlık ihraççılarının artması ve dağıtım altyapısının güçlenmesi; hisse senetleri, ETF’ler, emtialar, döviz çiftleri ve halka arz öncesi şirket sözleşmelerinin kripto borsalarında hızla yayılmasını sağladı.

CoinGecko’nun Ocak 2025-Mayıs 2026 dönemini kapsayan araştırmasına göre, merkezi ve merkeziyetsiz kripto borsalarında gerçek dünya varlıkları (RWA) ile geleneksel finans ürünlerine bağlı işlemler dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Özellikle sürekli vadeli işlemler, spot RWA piyasalarının çok önüne geçti.

Borsalarda 358’e kadar RWA ürünü listelendi

Araştırmaya göre MEXC, Gate ve WEEX; 2025 başından bu yana en fazla RWA spot ürünü ve geleneksel finans odaklı sürekli vadeli işlem listeleyen borsalar oldu.

MEXC, bu dönemde 199 spot RWA ve 159 TradFi sürekli vadeli işlem olmak üzere toplam 358 ürün listeledi. Gate, 78 spot ürün ve 146 vadeli işlemle toplamda 224 RWA ürününe ulaşırken, WEEX ise 84 spot ve 108 vadeli işlemle 192 varlık listeledi.

Borsaların önemli bir bölümü spot piyasadan çok vadeli işlemlere ağırlık verdi. Hyperliquid ve Aster yalnızca vadeli RWA ürünleri sunarken; HTX, Binance, Crypto.com, Coinbase ve OKX de son 17 ayda yalnızca bir veya iki spot RWA listeledi. Buna karşılık borsa başına ortalama spot RWA listeleme sayısı 37’de kalırken, sürekli vadeli işlemlerde ortalama 75’e ulaştı.

RWA sürekli vadeli işlem hacmi 347 milyar dolara çıktı

RWA sürekli vadeli işlem hacmi, 2025 başındaki 230 milyon dolardan Mayıs 2026’da 347,17 milyar dolara yükseldi. Bu, yaklaşık 1.472 katlık bir büyümeye işaret ediyor.

2026’nın ilk aylarında TradFi sürekli vadeli işlem piyasalarında toplam 1,32 trilyon doları aşan hacim oluştu. Bu rakam, 2025’in tamamındaki 104,21 milyar dolarlık hacmin çok üzerinde bulunuyor.

2025’te spot ve vadeli RWA ürünlerine yönelik talep daha dengeli seyretse de 2026’da görünüm önemli ölçüde değişti. TradFi sürekli vadeli işlemlerinin işlem hacmi, spot RWA işlemlerinin sekiz katını aştı. Kasım 2025’te vadeli işlem hacmi 26,39 milyar dolara ulaşarak 17,70 milyar dolarlık spot hacmi ilk kez geride bıraktı.

Bu alanda Binance, MEXC ve Hyperliquid öne çıktı. Binance, 17 aylık dönemde 498,66 milyar dolarlık TradFi sürekli vadeli işlem hacmi işlerken, MEXC 323,86 milyar dolar ve Hyperliquid 272,39 milyar dolar hacme ulaştı.

Tokenleştirilmiş hisse senetlerinde Nvidia, Micron ve Circle öne çıktı

Tokenleştirilmiş hisse senedi sürekli vadeli işlemlerinin hacmi de güçlü bir genişleme gösterdi. Temmuz 2025’te 831,17 milyon dolar olan aylık hacim, Mayıs 2026’da yaklaşık 40 kat artarak 34 milyar dolara ulaştı.

Nvidia ve Tesla, en yoğun işlem gören hisseler arasında yer alırken, yapay zekâ temasıyla öne çıkan Micron’da dikkat çekici bir sıçrama yaşandı. Micron’un işlem hacmi, Nisan 2026’daki 736,21 milyon dolardan Mayıs 2026’da 13,16 milyar dolara yükseldi.

Kasım 2025’te tokenleştirilmiş hisse senedi vadeli işlemlerinde en yüksek pay Bitget’te bulunurken, Mayıs 2026 itibarıyla Hyperliquid ve Binance öne geçti. Binance’in pazar payı yüzde 43,65 seviyesine ulaştı.

Bununla birlikte, tokenleştirilmiş hisse senedi işlemlerinin hacmi hâlen geleneksel borsalardaki gerçek hisse senedi piyasalarının oldukça altında kalıyor. Araştırmaya göre bu işlemler, geleneksel hisse senedi piyasalarındaki toplam işlem hacminin yüzde 1’inden daha azını oluşturuyor.

SpaceX, halka arz öncesi piyasanın en çok işlem gören varlığı oldu

Halka arz öncesi şirketlere bağlı tokenleştirilmiş sözleşmelerde en yüksek ilgiyi SpaceX gördü. Mayıs 2026’da SpaceX pre-IPO sürekli vadeli işlemlerinin aylık hacmi 305 milyon dolara ulaşırken, toplam pazar içindeki payı yüzde 43,55 oldu.

SpaceX’i yapay zekâ şirketleri OpenAI ve Anthropic takip etti. Bu üç sözleşme, Mayıs ayındaki toplam halka arz öncesi sürekli vadeli işlem hacminin yüzde 95,62’sini oluşturdu.

Kasım 2025’ten itibaren halka arz öncesi vadeli işlemlerde Hyperliquid’in baskın olduğu görülse de OKX, WEEX ve Binance gibi merkezi borsaların devreye girmesiyle rekabet arttı. Binance, halka arz öncesi ürünlerini 21 Mayıs’ta başlatmasına rağmen kısa sürede bu segmentte öne çıkan platformlardan biri oldu.

SpaceX fiyatları borsalar arasında farklılaştı, ardından yakınsadı

SpaceX’in Nasdaq listelemesi öncesinde SPCX sözleşmelerinin fiyatı borsalar arasında önemli farklılık gösterdi. Binance ve WEEX’te yaklaşık 170 dolar seviyesinde işlem gören sözleşmeler, Coinbase, Gate ve OKX’te yaklaşık 155 dolar civarında fiyatlandı.

Halka arza ilişkin bilgilerin kamuoyuna yansımasıyla birlikte 10 Haziran’da fiyatlar 160-165 dolar aralığında yakınsamaya başladı. Listeleme öncesindeki son iki günde fiyatlar birlikte yükselerek 180 doların üzerine çıktı.

Listeleme günü yaşanan yoğun volatiliteye rağmen, SpaceX’e bağlı halka arz öncesi sözleşmeler günü ortalama 157 dolardan kapattı. Bu seviye, SPCX’in 150 dolarlık açılış fiyatının yüzde 4,67 üzerinde gerçekleşti.

Araştırma, kripto borsalarının RWA ve geleneksel finans ürünlerini yalnızca ek bir işlem kategorisi olarak görmediğini; bu alanı yeni bir büyüme ve likidite kaynağına dönüştürdüğünü ortaya koyuyor. Özellikle sürekli vadeli işlemlerdeki hızlı büyüme, tokenleştirilmiş geleneksel varlıkların kripto piyasalarında daha merkezi bir konuma yerleşmeye başladığına işaret ediyor.