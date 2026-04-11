Bitcoin’de 70.000 Dolar Sınırında Satıcı Yorgunluğu Sinyali

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 70.000 dolara yaklaşırken satış baskısı zayıfladı.
  • Günlük gerçekleşen kayıplar 400 milyon dolara geriledi.
  • Kar zarar oranı 1,4 ile Ocak’tan bu yana en yüksek seviyede.
  • Yatırımcılar sınırlı kâr elde ederek satışlara ara veriyor.
  • 📊 Satıcı yorgunluğu sinyalleri #Bitcoin piyasasında öne çıkıyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin’in son aylarda sergilediği fiyat hareketleri, piyasada satıcı yorgunluğunun ortaya çıkmakta olduğuna işaret ediyor. 5 Şubat’ta 60.000 dolara kadar gerileyen Bitcoin, o tarihten bu yana iki aydan uzun bir süredir dar bir bantta konsolide olurken, fiyat kademeli şekilde 70.000 dolar seviyesine yaklaşmaya başladı.

Satış Baskısı Azalıyor

On-chain analiz platformlarından CheckonChain tarafından paylaşılan veriler, Bitcoin üzerindeki satış baskısının son haftalarda zayıfladığını ortaya koyuyor. Şu anda günlük gerçekleşen kayıplar yaklaşık 400 milyon dolar seviyesinde seyrediyor. Bu rakam önceki yıllara kıyasla hala yüksek olmakla birlikte, son haftalarda kayıplarda gerileme gözleniyor.

Geçmişte, Bitcoin piyasasında gerçekleşmiş kayıplar 21 Kasım ve 5 Şubat tarihlerinde kısa süreli sert yükselişler göstermiş, günlük 2 milyar dolara ulaşarak son yılların en yüksek seviyelerine çıkmıştı. Bu yoğun baskı, 2022’deki ayı piyasasında bile gözlemlenmemişti.

CheckonChain, spot piyasada satıcılardan gelen agresif hareketlerin yerini alıcı tarafın baskısına bırakmaya başladığını, hem gerçekleşmiş karlar hem de zararların düşüş eğilimine girdiğini ifade etti.

Kâr Oranlarında Yükseliş

Diğer piyasa analiz firmalarından Glassnode’un sunduğu veriler de bu tabloyu destekliyor. Son yedi günün hareketli ortalaması esas alındığında, günlük gerçekleşen kâr miktarı 300 milyon dolar civarında ve bu, son on iki ayın en düşük seviyelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Glassnode, 60.000 dolar seviyesinden Bitcoin alan yatırımcıların, artık sınırlı da olsa kâr elde etmeye başladığını, bu nedenle bazı pozisyonlarda kar realizasyonunun görüldüğünü kaydediyor. Gerçekleşen kâr-zarar oranı ise 1,4 olarak ölçüldü ve bu seviye Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye işaret ediyor.

CheckonChain, spot piyasalarda satış tarafındaki ağırlığın giderek azaldığını, buna karşılık hem kârda hem de zararda taşınan coinlerin hareketinin azaldığını aktarıyor.

Bu oran, dolaşımdaki coinlerin kâr amacıyla mı yoksa zararına mı el değiştirdiğini gösteriyor. Son veriler, kâr amaçlı hareket eden coinlerin sayısının zarara kıyasla öne çıktığını gösteriyor.

Piyasalarda zaman zaman gözlenen bu türden yavaşlama ve kâr realizasyonu, satış baskısının geçici olarak azalabileceğine işaret ediyor.

Bütün bu göstergeler, Bitcoin’in yeni bir satıcı yorgunluğu dönemine adım attığı ve piyasadaki satış iştahının geride kalmaya başladığı yönünde yorumlanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
