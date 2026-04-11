Hyperliquid (HYPE)

HYPE fiyatı 41,92 dolarda, yeni kırılma için kritik dirençte

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 HYPE 41,92 dolar seviyesinde, kritik dirençte sıkıştı.
  • 4 saatlik grafikte momentumu azalan alıcılar ve üst dirençte likidite çekişi izleniyor.
  • Hareketli ortalamalar ve teknik göstergeler güçlü alım sinyalleri veriyor.
  • Yükselişin devamı için 42,50 dolar seviyesi aşılmalı; aksi takdirde kısa süreli geri çekilme bekleniyor.
  • 🔔 En önemli eşik: 55 dolar kapısı açılabilir, takipte kal! #HYPE
COINTURK
COINTURK

Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, yaşadığı güçlü yükselişin ardından konsolidasyon sürecine girdi. Son dönemde fiyat hareketlerinde yükselişe ara veren HYPE, teknik analizlerde kısa vadede tereddüt sinyalleri verse de geniş perspektifte olumlu görünümünü koruyor. Token şu sıralar 41,92 dolar civarında işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 3,09 değer kazandı.

HYPE fiyatında direnç savaşı ve kısa vadeli olasılıklar

Kısa vade analizlerinde HYPE/USDT paritesi son aralığının üst bandında işlem görüyor. Grafiklerde sıkça gözlenen fitiller ve fiyatın yukarı yönlü momentumu kaybetmesi, alıcıların 42,20–42,50 dolar bölgesindeki dirençle karşılaştığını gösteriyor.

Bu seviyelere teknik analizde “Fair Value Gap” (FVG) adı veriliyor. FVG, piyasada hızlı fiyat hareketiyle az hacimli bölgelerin oluşmasından kaynaklanan dengesizlikleri temsil ediyor ve fiyat bu tür bölgelerde sık sık yön arar.

ICT yaklaşımına göre, HYPE şu anda son işlem bandının tam ortasının (0,5 seviyesi) üzerinde ve bu bölge “premium” kabul ediliyor. Kısa vadeli yatırımcılar genellikle buralarda likidite çekilmesini ve ardından yeni trendin başlamasını bekliyor.

Kripto piyasası yapısı ve likidite dinamikleri üzerine çalışan türev piyasalar analisti Daniel Keller, bu kurulumun kısa süreli bir yükselişle sonrasında düzeltme getirebileceğine dikkat çekiyor.

“Yapı, fiyatın son zirvelerin üzerindeki alıcı likiditesini FVG bölgesine doğru çekerek kısa süreli bir artış yapabileceğine işaret ediyor. Bu likiditenin alınmasının ardından piyasanın aşağıdaki dengesiz bölgeye geri çekilerek yeniden denge bulması muhtemel.”

Bu senaryonun gerçekleşmesi fiyatı kısa vadede 41,40–41,60 dolar bandına çekebilir. Ancak HYPE bu bölgenin üzerinde kalıp yeni zirveler gerçekleştirirse, tersine daha güçlü bir yükseliş hareketi mümkün olabilir.

Teknik göstergelerde pozitif tablo ve sektörün genel durumu

Teknik analiz göstergeleri, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen genel olarak olumlu sinyaller veriyor. TradingView’da HYPE’ın birçok gösterge bakımından güçlü alış sinyalleri verdiği belirtiliyor. Hareketli ortalamalar üst üste alış yönünde konumlanmış durumda ve bu durum yükseliş ivmesinin hem kısa hem uzun vadede sürdüğüne işaret ediyor.

Momentum göstergelerinde de iyimserlik hakim. HYPE, aşırı alım bölgesine ulaşmadan yukarı yönlü baskının devam ettiğine dair sinyal veriyor. Özellikle bir ve bir aylık teknik değerlendirmeler, HYPE’ın konsolide olduğu ama genel yükseliş trendini koruduğu anlamına geliyor.

Türev piyasalarda son dönemde likidite ve spekülatif ilginin artması da dikkat çekiyor. Bu tür konsolidasyon evrelerinin ardından kripto paralarda volatilitenin yeniden yükselebileceği biliniyor.

Hyperliquid’in ekosistemdeki yeri ve yatırımcı ilgisi

Hyperliquid, zincir üstü kalıcı vadeli işlemler (perpetual futures) sunan merkeziyetsiz bir borsa. Sistem, merkezi platformlara benzer hızda işlemleri, blokzincirin sağladığı şeffaflıkla birleştiriyor. Son yıllarda türev protokolleri ve buna bağlı tokenlar sektörde hızlı büyüme gösterdi. Özellikle yatırımcıların kaldıraçlı ve saklama gerektirmeyen alternatiflere yönelmesiyle Hyperliquid gibi platformlara ilgi artıyor.

Altyapısı ile zincir üstü türev işlemleri destekleyen bu platformlardaki tokenlar, yüksek volatilite dönemlerinde yatırımcı ilgisini daha fazla çekebilmekte. Piyasa büyüdükçe ekosistem tokenlarında gözlenen işlem hacimleri ve volatilite de artış gösteriyor.

Teknik görünüm genel olarak pozitif seyrini korurken, kısa vadede 42,20–42,50 dolar aralığında belirgin bir direnç noktası öne çıkıyor. Buradan gelecek fiyat hareketleri, yönü belirlemede kritik rol oynayacak.

HYPE için teknik açıdan izlenen ana seviyeler şu şekilde:

  • Direnç bölgesi: 42,20 – 42,50 dolar (FVG aralığı)
  • Kısa vadeli destek: 41,40 – 41,60 dolar
  • Yükseliş tetikleyici: Güncel zirvelerin kalıcı şekilde aşılması
  • Olumlu senaryoda potansiyel hedef: 55 dolar seviyesi

Mevcut yapının bozulmaması ve alıcıların gücünü koruması durumunda, teknik göstergelerde 55 dolara kadar olası yeni yükseliş senaryosu şimdilik masada kalmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
