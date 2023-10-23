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Tether’in (USDT) Yeni Yol Haritası: Yenilenebilir Enerji Vizyonu!

03:00
23 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Stablecoin ihraççısı Tether, yeni CEO’su Paolo Ardoino’ya göre gelecek yıla kadar gerçek zamanlı rezerv raporlarını yayınlamayı planlıyor. Bu yılın Aralık ayında firmanın CEO’su olacak Ardoino, Bloomberg’e şirketin gerçek zamanlı rezerv kanıtlarını önümüzdeki yıl yayınlamayı planladığını ancak Tether’in kendisi zor ve hızlı bir son tarih olmadığını belirtti.

Tether’de Rezerv Raporları!

Tether zaten web sitesinde günlük rezerv raporları sunuyor. Yazı kaleme alındığında Tether’in verileri, piyasadaki en büyük stablecoin olan ABD doları destekli kripto para birimi olan USDT‘de 84,15 milyar dolara sahip olduğunu bildirdi.

Ardoino ayrıca Tether’in gelecek yıla taşınmasıyla ilgili hedeflerinin teknoloji yatırımlarını artırmak, düzenleyicilerle konuşmak ve yenilenebilir enerjiye genişlemek olduğunu söyledi. USDT, açık ara diğer kripto para birimlerinde, Bitcoin‘den (BTC) bile daha fazla işlem hacmi gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde blockchain analiz platformu Santiment, büyük miktarlarda stablecoin Tether’in kripto para borsalarına geri döndüğünü ve bunun genellikle yükseliş sinyali olduğunu öne sürdü.

Santiment Raporları!

Önde gelen analitik platformu borsalardaki USDT miktarının en son Mart 2023’te görülen bir seviyeye ulaştığını ve bunun kripto yatırımcılarının “satın alma gücünü” artırdığını belirtti. Şirket konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Borsada bulunan 9,99 milyar dolar değerindeki Tether, kriptonun en iyi stablecoin’i için yaklaşık yedi aydaki en yüksek satın alma gücü seviyesidir. 13 Haziran’dan bu yana bu borsalarda mevcut USDT’de %40’lık bir artış görüldü.

Tether, gelecek yıla kadar gerçek zamanlı rezerv raporlarını yayınlama taahhüdünde bulunurken, şirketin yeni CEO’su Paolo Ardoino lider stablecoin USDT’nin gücünü korumak ve artırmak için teknoloji yatırımlarını artırma ve yenilenebilir enerjiye odaklanma hedeflerini açıkladı. Aynı zamanda büyük miktarlardaki Tether’in borsalara geri dönüşü kripto yatırımcıları arasında olumlu bir sinyal olarak algılandı.

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