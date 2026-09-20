BITCOIN (BTC)

Bitcoin piyasa değerinde Tesla ve Samsung’u geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, piyasa değerinde Tesla ve Samsung'u geride bıraktı.
  • 📈 Hafta sonu 81.914 doları gören $BTC, toplam değerde 1.615 trilyon dolara ulaştı.
  • 🏛️ Senato'da Clarity Act 49 oyda kaldı, fiyatlardaki geri çekilme sınırlı kaldı.
  • ⚖️ SEC'in tokenleştirilmiş hisse temsilcilerine açtığı yol, yükselişi destekledi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, geçen hafta görülen fiyat toparlanmasının ardından piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük halka açık şirketlerinden ikisini geride bıraktı. Varlığın toplam değeri 1.615 trilyon dolara ulaşırken, Bitcoin küresel varlık sıralamasında 13. basamağa yükseldi.

İçindekiler
1 Piyasa değeri sıralamasında yeni eşik
2 Fed kararı ve Clarity Act etkisi
3 SEC adımı fiyatlamayı destekledi
4 Dört günlük yükselişin ardından kar satışı geldi

Piyasa değeri sıralamasında yeni eşik

CompaniesMarketCap verilerine göre Tesla’nın piyasa değeri 1.438 trilyon dolar, Samsung’un piyasa değeri ise 1.237 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tabloyla birlikte Tesla 14’üncü, Samsung ise 15’inci sırada yer aldı. Elektrikli araç üreticisi Tesla, Elon Musk’ın liderliğinde faaliyet gösteren ABD merkezli bir şirket olarak öne çıkıyor. Samsung ise Güney Kore’nin en büyük teknoloji üreticileri arasında bulunuyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 1.615 trilyon dolara çıkarak Tesla ve Samsung’un önüne geçti.

VarlıkPiyasa değeriSıralama
Bitcoin1.615 trilyon dolar13
Tesla1.438 trilyon dolar14
Samsung1.237 trilyon dolar15

CoinGecko’nun geçmiş verilerine göre Bitcoin hafta sonunda 81.000 doların üzerine çıktı ve 20 Eylül 2026 tarihinde piyasa değeri yaklaşık 1.63 trilyon dolara ulaştı. Cumartesi günü fiyat 81.914 doları gördü. Sonrasında kar satışları devreye girdi.

Fed kararı ve Clarity Act etkisi

Geçen hafta piyasada düşüşe yol açabilecek birden fazla gelişme yaşandı. Buna karşın Bitcoin ve diğer dijital varlıklar yükselişini korudu. Çarşamba günü gelen Fed faiz artışı, riskli varlıklar için baskı unsuru olarak görülse de alımlar tamamen durmadı.

Salı günü Senato’da oylanan Clarity Act, geçiş için gerekli 60 oyun altında kalarak 49 oyda kaldı. Bitcoin bu gelişmenin ardından kısa süreliğine 74.887 doların altına indi, ancak kısa süre içinde dengelendi. Satış baskısının sınırlı kalması, yatırımcıların bu sonucun önemli bölümünü önceden fiyatladığına işaret etti.

Clarity Act gerekli oya ulaşamadı, ancak Bitcoin’deki geri çekilme kısa sürdü ve fiyat kısa sürede denge buldu.

SEC adımı fiyatlamayı destekledi

Kripto fiyatlarını destekleyen bir başka gelişme ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun attığı adım oldu. SEC, belirli işlem platformlarının ABD’de halka açık şirket hisselerinin tokenleştirilmiş temsillerini ihraç edebilmesine imkan tanıyan bir düzenleyici çerçeve oluşturdu ve kararın hemen yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Haftanın son bölümünde piyasa, sıkı para politikasına yönelik küresel yön değişimini geri planda bıraktı. SEC’in yenilik muafiyeti olarak anılan düzenlemesi, Clarity Act’in Senato’dan geçememesinin yarattığı olumsuzluğu bastırdı ve Bitcoin cuma günü 81.000 doların üzerine sert biçimde çıktı.

Dört günlük yükselişin ardından kar satışı geldi

Bitcoin, çarşamba günkü 74.962 dolarlık dip seviyeden sonra dört gün boyunca yükseldi ve cumartesi günü 81.914 dolara kadar çıktı. Bu hareketin ardından kar satışları görüldü. Son verilerde BTC son 24 saatte yüzde 1.02 düşüşle 80.762 dolarda işlem gördü.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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