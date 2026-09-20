Cathie Wood, Jason Calacanis’in Bitcoin eleştirisine karşı çıktı

ARK Invest Üst Yöneticisi Cathie Wood, girişim sermayesi yatırımcısı Jason Calacanis’in Bitcoin için kullandığı “ölü kedi sıçrayışı” benzetmesine itiraz etti. Wood, X paylaşımında Bitcoin’in gücünü koruduğunu savundu ve varlığın önünde daha fazla alan bulunduğunu vurguladı.

Fiyat toparlandı, tartışma büyüdü

Bitcoin hafta içinde kısa süreliğine 76.000 doların altına indikten sonra yeniden toparlanarak 80.000 dolar eşiğinin üzerine çıktı. Bu hareketin ardından Calacanis, son yükselişin kalıcı bir dönüşe değil geçici bir tepkiye işaret ettiğini öne sürdü.

Calacanis, kurumsal benimsenmenin artmasıyla birlikte Bitcoin’in ilk dönemlerindeki çekiciliğini kaybettiğini savunuyor. Ona göre Bitcoin, günlük ödemelerde ve akıllı sözleşmelerde yeterince uygun değil; ayrıca sıradan kullanıcılar için deneyim halen karmaşık ve göz korkutucu bir yapı taşıyor.

“Bitcoin ölü bir kedi değil, Jason. Önünde daha çok hayat var” sözleriyle Cathie Wood, Bitcoin’e yönelik karamsar değerlendirmeye açık biçimde karşı çıktı.

Saylor da savunmaya katıldı

Bitcoin destekçileri arasında yer alan Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor da tartışmaya dahil oldu. Saylor, yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık piyasa değerine işaret ederek Bitcoin’in “dijital sermaye” rolünün başlı başına güçlü bir kullanım alanı oluşturduğunu dile getirdi.

Michael Saylor, servetin nesiller boyunca korunmasının, kısa vadeli ve yüzeysel kullanım senaryolarından daha büyük bir hedef olduğunu vurguladı.

Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ve bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli yazılım şirketi olarak biliniyor. Saylor uzun süredir kurumsal ölçekte Bitcoin birikimini savunan isimler arasında yer alıyor.

Calacanis’in Bitcoin geçmişi dikkat çekiyor

Calacanis’in eleştirileri, kendi Bitcoin geçmişi nedeniyle ayrıca dikkat çekti. Ünlü yatırımcı, başka bir paylaşımında elinde milyonlarca dolarlık Bitcoin bulunduğunu yazdı. Buna karşın, bu miktarın özel olarak öne çıkarılacak bir unsur olmadığını da ekledi.

Calacanis, Bitcoin hakkında 2011 yılında da yorum yapıyordu. O dönemde Bitcoin’i teknik açıdan sağlam ve potansiyel olarak yıkıcı bir yenilik olarak değerlendirmişti. Daha sonra 100 doların altında Bitcoin aldığını, ancak bir hack olayı sonrasında bu varlıkları elden çıkarmak zorunda kaldığını söylemişti. Eşinin ise yaklaşık 100 ila 200 dolar aralığından Bitcoin biriktirdiğini belirtmişti.

Bugün gelinen noktada Calacanis, mali açıdan hala Bitcoin’e maruziyetini korurken teknolojik açıdan bu varlığı eskiyen bir yapı olarak görüyor. Buna karşılık Wood ve Saylor gibi isimler, Bitcoin’in kurumsal kabul gördükçe zayıflamadığını, tersine farklı bir rol üstlendiğini savunuyor.