Morgan Stanley Bitcoin ETF’inde 20 işlem günüdür çıkış görülmedi

New York merkezli finansal hizmetler şirketi Morgan Stanley’nin Bitcoin ETF’inde son 20 işlem gününde kesintisiz alım gerçekleşti. Zincir üstü veri platformu Arkham, MSBT koduyla izlenen fonda bu dönemde 51,5 milyon dolarlık Bitcoin alındığını ve tek bir günde bile çıkış yaşanmadığını duyurdu. Fon, bu ay düşüş günü görülmeyen az sayıdaki Bitcoin yatırım aracı arasında yer aldı.

Spot ETF’lerde haftanın sonu güçlü geçti

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri haftayı güçlü bir kapanışla tamamladı. Cuma günkü net giriş 433 milyon dolara ulaştı. Böylece hafta içinde görülen daha sert çıkışların ardından art arda iki pozitif gün kaydedildi. Günlük bazda en büyük giriş 311 milyon dolarla FBTC’de görüldü. BlackRock’ın IBIT fonu ise 108 milyon dolarlık net girişle onu izledi.

Ethereum ETF’lerinde de alım iştahı yeniden öne çıktı. 18 Eylül’de spot Ethereum ETF’lerine toplam 144 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Bu tablo, yatırımcıların hafta sonuna doğru yeniden riskli varlıklara yöneldiğine işaret etti.

Morgan Stanley’nin MSBT fonu son 20 işlem gününde 51,5 milyon dolarlık BTC aldı ve bu süreçte hiçbir çıkış günü yaşanmadı.

Bitcoin 81 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin son 24 saatte %3,86 yükselerek 81.234 dolara çıktı. Haftalık artış ise %5,04 oldu. Kripto varlıklardaki yükseliş, çarşamba günü gelen Fed faiz indiriminin ardından hız kazandı. Piyasalarda bu adımın riskli varlıklar üzerindeki baskıyı hafifletebileceği değerlendirildi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin üst üste üç gün yükseldi. Cuma günü 81.000 doların üzerine çıkan fiyat, cumartesi erken saatlerde 81.720 dolara kadar ulaştı. Tarihsel olarak zayıf geçen eylül ayının yarısından fazlası geride kalırken, bu kez satış baskısının önceki dönemlere kıyasla daha sınırlı kaldığı görülüyor.

Zincir üstü göstergeler talebin korunduğunu gösteriyor

Glassnode verilerine göre piyasadaki mevcut talep, Bitcoin’in karla el değiştirmesine rağmen fiyatın hemen geri çekilmesini önleyecek kadar güçlü seyrediyor. Glassnode, entity adjusted SOPR göstergesinin 1 seviyesinin üzerinde kalmasının yükseliş dönemleriyle uyumlu olduğunu, göstergenin yeniden bu seviyenin altına inmesinin ise talepte zayıflamaya işaret edebileceğini belirtiyor.

Mini sözlük: SOPR, harcanan coin’lerin karda mı zararda mı taşındığını ölçen zincir üstü bir göstergedir. 1 seviyesinin üzeri, varlıkların ortalamada karla el değiştirdiğine işaret eder.

Bitcoin ayrıca True Market Mean olarak izlenen seviyenin üzerine yeniden çıktı. Bu eşik, fiyatın önemli bir ortalama maliyet bandının üstüne dönmesi açısından yakından izleniyor. Verilere göre yukarı yönde ilk güçlü direnç şirket bilançolarındaki Bitcoin alımlarının yaklaşık 80.000 dolarlık maliyet bölgesinde bulunuyor. ETF yatırımcılarının ortalama maliyeti ise 85.000 dolar civarında öne çıkıyor.

Glassnode, talebin BTC’nin karda satılmasına rağmen fiyatı hemen aşağı çekmeyecek kadar güçlü kaldığını vurguluyor.

83 bin ile 86 bin dolar aralığı izleniyor

Kısa vadeli fiyat hareketinde 83.000 ile 86.000 dolar aralığı öne çıkıyor. Bu bölgede yoğun bir likidasyon kümesinin biriktiği görülüyor. Fiyatın bu banda ulaşması halinde, son haftalarda biriken kısa pozisyonların kapanmaya zorlanmasıyla hareketin hız kazanabileceği değerlendiriliyor.