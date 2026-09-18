Bitcoin ETF’leri uzun vadede altın fonlarını üçe katlayabilir

Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, Bitcoin borsa yatırım fonlarının uzun vadede altın ETF pazarının yaklaşık üç katına ulaşabileceğini öngörüyor. Balchunas, bu senaryoda Bitcoin ETF’lerindeki yönetilen varlıkların 300 milyar ila 400 milyar dolar aralığına çıkabileceğini söyledi.

Uzun vadeli büyüme beklentisi

Balchunas’a göre bu beklentinin arkasında üç temel etken bulunuyor. Bunların ilki, Bitcoin yatırımcı tabanının altına kıyasla daha genç olması. Analist, genç kuşakların servet biriktirdikçe Bitcoin’i değer saklama aracı olarak daha fazla benimseyebileceğini düşünüyor.

Eric Balchunas, Bitcoin ETF’lerindeki varlıkların altın ETF’lerini üçe katlamasının uzun vadede gerçekçi olduğunu, bunun da toplam büyüklüğün 300 milyar ila 400 milyar dolara ulaşması anlamına geldiğini vurguluyor.

İkinci unsur olarak kurumsal benimsenmenin güçlenmesi öne çıkıyor. Balchunas, Bitcoin’in oynaklığı zaman içinde geriler ve teknoloji hisseleriyle ilişkisi zayıflarsa büyük finans kuruluşlarının bu varlığı portföylerinde daha fazla kullanabileceğini belirtiyor. Üçüncü başlıkta ise altına kıyasla Bitcoin etrafındaki ilginin ve pazarlama gücünün daha yüksek olduğunu savunuyor.

Altının mevcut üstünlüğü sürüyor

Buna karşın Balchunas, altının bugün hala önemli avantajlara sahip olduğunu da kabul ediyor. Özellikle büyük kurumsal yatırımcılar açısından altının binlerce yıllık geçmişi ve daha düşük fiyat dalgalanması, onu daha yerleşik bir değer saklama aracı haline getiriyor.

Analist, Bitcoin’in gelişim sürecini gençlik dönemine benzetiyor. Altının yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Balchunas, Bitcoin’in ise yalnızca 17 yıllık bir varlık olduğuna dikkat çekiyor. Bu farkın, iki varlığın yatırımcı nezdindeki güven algısını doğrudan etkilediğini düşünüyor.

Kurumsal yatırımcıların çekincesi oynaklık

Balchunas, büyük yatırımcıların Bitcoin’e temkinli yaklaşmasının başlıca nedeninin oynaklık olduğunu söylüyor. ETF ihraççılarının yaptığı yatırımcı anketlerinde de en sık dile getirilen başlığın bu olduğu görüşünde. Bu nedenle kurumsal sermayenin daha güçlü biçimde devreye girmesi için fiyat dalgalanmalarının daha yönetilebilir seviyelere inmesi kritik görülüyor.

Balchunas, yatırımcı anketlerinde Bitcoin’e yönelik en büyük çekincenin oynaklık olarak öne çıktığını, bu başlıkta belirgin bir iyileşme görülmesi halinde kurumsal yaklaşımın değişebileceğini aktarıyor.

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Balchunas, oynaklıktaki düşüşün ve piyasa yapısındaki olgunlaşmanın bir dönüm noktası yaratabileceğini düşünüyor. Böyle bir tabloda büyük kurumların Bitcoin’i daha güvenilir bir değer saklama aracı ya da portföy çeşitlendirme unsuru olarak değerlendirmesi beklenebilir.