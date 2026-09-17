ABD spot Bitcoin ETF’lerinden iki günde 746,3 milyon dolar çıktı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde çıkışlar hızlandı. 16 Eylül Çarşamba günü fonlardan toplam 295,9 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Piyasalar aynı gün ABD Merkez Bankası’nın faiz artışı kararını ve kripto varlıklara ilişkin yasal belirsizliği izledi.

Çıkışlarda BlackRock ilk sırada yer aldı

Farside Investors verilerine göre en büyük günlük çıkış BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonunda görüldü. IBIT’ten 144,1 milyon dolar çıktı. ARK 21Shares Bitcoin ETF 84,4 milyon dolar, Fidelity’nin FBTC fonu 52,7 milyon dolar, Grayscale’in GBTC fonu ise 18,2 milyon dolar kaybetti.

Morgan Stanley’nin MSBT fonu gün içinde net giriş gören tek ürün oldu. Bu fona 3,5 milyon dolar giriş kaydedildi. Morgan Stanley, ABD merkezli büyük yatırım bankalarından biri olarak kurumsal yatırımcı tarafındaki ürünleriyle öne çıkıyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinde iki işlem gününde toplam 746,3 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, yalnızca Morgan Stanley’nin MSBT fonu 3,5 milyon dolarlık sınırlı bir giriş çekti.

İki günlük toplam çıkış 746,3 milyon dolara ulaştı

Çarşamba günkü hareket, salı günü görülen 450,4 milyon dolarlık daha büyük çıkışın ardından geldi. Böylece son iki işlem günündeki toplam net çıkış 746,3 milyon dolara yükseldi. Buna karşın ABD spot Bitcoin ETF’leri, piyasaya sürüldükleri tarihten bu yana toplam yaklaşık 54,64 milyar dolar net giriş biriktirdi.

Bu tablo, kısa vadeli para çıkışlarının güçlü seyrettiğini gösterse de uzun vadeli toplam akışın hala pozitif bölgede kaldığına işaret ediyor. Fon hareketleri son dönemde Bitcoin fiyatı üzerindeki en yakından izlenen göstergeler arasında yer alıyor.

Bitcoin fiyatı dalgalandı, ardından toparlandı

Bitcoin, ETF’lerden süren çıkışlara rağmen son 24 saatte sınırlı bir dayanıklılık sergiledi. BTC, dönemin başında 75.850 dolar civarında işlem gördü, ardından kısa süreliğine 75.350 dolara yaklaştı. Daha sonra yeniden yükselen fiyat 76.600 dolara kadar çıktı ve son bölümde 76.400 ile 76.500 dolar aralığında dengelendi.

Bitcoin’in yaklaşık 750 milyon dolarlık iki günlük ETF çıkışına rağmen 76.500 dolara yaklaşması, kısa vadeli satış baskısının piyasa tarafından karşılanabildiğine işaret etti.

Faiz artışı ve Senato oylaması baskı yarattı

Makroekonomik tarafta ABD Merkez Bankası çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırarak hedef aralığı yüzde 3,75 ile yüzde 4,00 seviyesine taşıdı. Bu karar, 2023’ten bu yana gelen ilk faiz artışı oldu. Yetkililer yıl bitmeden bir artış daha gelebileceğinin sinyalini de verdi.

Daha yüksek faiz oranları, düşük riskli yatırımların getirisini artırdığı ve doları destekleyebildiği için Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı kurabiliyor. Kripto piyasaları ayrıca ABD Senatosu’nda CLARITY Act tasarısının usul oylamasında 49’a karşı 50 oyla ilerleyememesini de fiyatladı. Tasarının bir sonraki aşamaya geçebilmesi için 60 oy gerekiyordu.