BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 50 haftalık ortalama, yükselişin kalıcılığı için izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 81.280 dolar çevresine yükselirken piyasada golden cross tartışması öne çıktı.
  • 📊 Benjamin Cowen, $BTC için asıl kritik eşiğin haftalık kapanışlarda 50 haftalık ortalama olduğunu vurguladı.
  • ⚠️ Analiste göre 2019 ve 2023 benzeri toparlanma kadar, 2014 ile 2015 benzeri bir reddedilme riski de sürüyor.
  • 🕯️ Haftalık kapanışların yönü, son yükselişin kalıcı dönüşüm mü yoksa geçici sıçrama mı olduğunu gösterecek.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin hafta sonuna yerel bir yükselişle girdi ve son 24 saatte yaklaşık %4 değer kazanarak 81.280 dolar civarında dengelendi. Piyasadaki tartışmaların odağında ise 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığı golden cross formasyonu yer aldı.

İçindekiler
1 Teknik sinyal iyimserliği artırdı
2 Analistin izlediği kritik eşik
3 Düşüş senaryosu masadan kalkmadı

Teknik sinyal iyimserliği artırdı

Bireysel yatırımcılar bu görünümü çoğu zaman daha geniş çaplı bir boğa döngüsünün başlangıcı olarak değerlendiriyor. Ancak kripto para analisti Benjamin Cowen, bu işaretin tek başına yeterli görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Cowen, Bitcoin’in 81.280 dolar seviyesinde tarihsel olarak belirsiz bir alana girdiğini ve cazip görünen teknik sinyallerin yanıltıcı olabileceğini söylüyor.

Benjamin Cowen, düşüş piyasasının sona erdiğini söylemek için yalnızca golden cross oluşumunun yeterli olmadığını, asıl belirleyici unsurun haftalık kapanışların 50 haftalık basit hareketli ortalamanın üzerinde kalıp kalmayacağına bağlı olduğunu vurguluyor.

Analistin izlediği kritik eşik

Cowen’e göre golden cross oluşumu sırasında görülen geri çekilmeler olağan kabul ediliyor. Bitcoin’in eylülün ilk yarısında yaşadığı kısa süreli düşüş de bu çerçevede değerlendiriliyor. Analiste göre asıl önemli soru, son toparlanmanın nasıl sonuçlanacağı.

Bu noktada iki farklı tarihsel senaryo öne çıkıyor. İlkinde, 2019 ve 2023 döngülerine benzer biçimde Bitcoin, kesişim sonrası satış baskısını atlatarak yeniden yükseliş ivmesi kazanabilir. Böyle bir tabloda fiyatın daha yüksek bir tepe oluşturması ve haftalık mumların 50 haftalık basit hareketli ortalamanın üzerinde kapanması, düşüş eğilimini belirgin biçimde zayıflatabilir.

Mini sözlük: 50W SMA, fiyatın son 50 haftalık kapanış ortalamasını gösteren teknik göstergedir. Uzun vadeli eğilimi izlemek için kullanılır ve haftalık kapanışların bu seviyenin üstünde ya da altında kalması, piyasa yönüne dair önemli sinyal kabul edilir.

Düşüş senaryosu masadan kalkmadı

İkinci olasılık ise 2014 ile 2015 dönemine benzer bir görünüm ortaya çıkması. Cowen’in değerlendirmesine göre mevcut toparlanma gücünü kaybeder ve fiyat bu seviyelerde sert biçimde reddedilirse, piyasada daha düşük bir tepe oluşabilir. Bu durumda daha geniş düşüş trendinin devam etmesi gündeme gelebilir.

Analist, bu nedenle hafta sonu hareketlerinin yarattığı kısa vadeli heyecana kapılmadan haftalık kapanışların dikkatle izlenmesini öneriyor. Özellikle 50 haftalık ortalama çevresindeki fiyat davranışı, mevcut yükselişin kalıcı bir trend dönüşümüne mi yoksa aşırı iyimser alıcılar için yeni bir tuzağa mı işaret ettiğini ayıran temel ölçüt olarak görülüyor.

Analiste göre belirleyici olan, fiyatın psikolojik direnç bölgesini aşıp aşamayacağı ve haftalık kapanışların 50 haftalık ortalamanın üzerinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği olacak.

Benjamin Cowen, kripto para piyasasında teknik analiz paylaşımlarıyla bilinen bir analist olarak öne çıkıyor. Değerlendirmesi, kısa vadeli fiyat artışının tek başına düşüş döneminin sona erdiğini göstermediğine ve tarihsel karşılaştırmaların henüz temkinli olmayı gerektirdiğine işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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