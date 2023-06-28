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Çok zincirli NFT pazaryeri Magic Eden Salı günü BRC-20 token’larını desteklediğini duyurdu ve Ordinals tekliflerini Bitcoin üzerine inşa edilen token sınıfını içerecek şekilde genişletti. Bir sözcü yaptığı açıklamada, BRC-20 desteğinin Salı günü saat 8’de ekleneceğini söyledi.

Magic Eden ve BRC-20 Hamlesi

Bu hamle, kullanıcıların BRC-20 token’larını ikincil piyasada alıp satmalarına izin vermenin yanı sıra, insanların Bitcoin üzerinde kendi yeni token’larını oluşturmalarına ve trader’ların bunları doğrudan launchpad aracılığıyla basmalarına olanak tanıyor. Magic Eden’ın launchpad’i, pazarlama ve strateji desteği ile içerik oluşturucular için premium bir hizmet olarak sunuluyor.

Magic Eden, Ordinals pazarının Mart ayında piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Bitcoin tabanlı koleksiyonlar için lider bir mekan olarak kendini kanıtladı ve artan heyecanla NFT benzeri Ordinals’ı desteklemek için erken davrandı ve yeni ortaya çıkan bir alanda yerleşik isminden yararlandı.

BRC-20 tokenlerinin dahil edilmesi, Bitcoin üzerine inşa edilen varlıklar için ortaya çıkan sınırın daha da derinlerine doğru bir itişi temsil ediyor, çünkü orijinal olarak Solana’da NFT’ler için bir pazar yeri olan Magic Eden, bir NFT pazarının üstünde etkili bir kripto token borsası haline gelerek yeni keşfedilen liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Magic Eden kurucu ortağı ve COO’su Zhuoxun Yin yaptığı açıklamada şunu söyledi:

Bu, Bitcoin ekosistemi için en iyi NFT platformunu oluşturma yolculuğumuzun başlangıcında bir başka adımdır.

Ordinal yazıtlar için işlem hacmi açısından Magic Eden ve kripto borsası OKX, Dune gösterge paneli aracılığıyla toplanan halka açık blok zinciri verilerine göre geçtiğimiz hafta boyunca karşılaştırılabilir akışlar yayınlayarak şu anda en üst sırada yer alıyor.

Magic Eden’in Bitcoin GM’si Chris Akhavan yaptığı açıklamada, pazar yerinin BRC-20 işlemlerinden küçük bir işlem ücreti alacağını söyledi. Magic Eden, launchpad aracılığıyla sunulan yeni BRC-20 token’ları için ilgili ücretlerin yarısını Ordinals protokol ekibine bağışlayacak.

Üreticileri desteklemenin önemli olduğuna inanıyoruz ve Ordinals ekibi tüm bunları mümkün kılıyor. Bitcoin üzerine inşa etmenin kalıcı olacağına dair güçlü bir inancımız var.

Akhavan, Magic Eden’in Ordinals launchpad’inin 40’tan fazla farklı içerik üreticisi tarafından kullanıldığını belirterek, “sorunsuz kullanıcı deneyimi ve geniş erişiminin” onu “içerik üreticileri arasında bir favori” haline getirdiğine inandığını sözlerine ekledi.

Ordinals ve Bitcoin İlişkisi

Bu yılın başlarında geliştirici Casey Rodarmor tarafından başlatılan Ordinals, bir Bitcoin’in bölünebileceği en küçük para birimi olan bireysel satoshi’ye veri “yazarak” Bitcoin üzerinde NFT benzeri varlıkların oluşturulmasına olanak tanıyan bir protokol olarak dikkat çekti.

Bu veriler, Bitcoin kullanıcılarının ilk başlarda yöneldiği görüntüleri içerebilir. Ancak, BRC-20 token’larının Ethereum’daki ERC-20 token’larından ilham alan takma isimli zincir içi veri meraklısı Domo tarafından öncülük edilmesinin ardından, BRC-20 tokenlerini oluşturmak, takas etmek ve basmak için kullanılan metin tabanlı yazılar ortaya çıktı.

Bir Dune gösterge tablosuna göre, bireysel satoshi’ye işlenen yaklaşık 3.600 görüntüye kıyasla Pazartesi günü yaklaşık 85.000 metin tabanlı yazıt yapıldı.

BRC-20 token’larına duyulan ilgi zaman zaman Bitcoin ağı üzerinde önemli bir baskı yarattı. Geçen ay Bitcoin işlem ücretleri, metin tabanlı yazıların telaşıyla fırlamış ve bazı Bitcoin kullanıcılarının eleştirilerine neden olmuştu.

CoinGecko’ya göre, BRC-20 token’larının piyasa değeri, piyasaya sürüldüklerinden bu yana 261 milyon dolara ulaştı ve bunun büyük bir kısmı Domo tarafından yaratılan ve 155 milyon dolar değerindeki ilk BRC-20 olan ORDI’den oluşuyor.

ORDI zirvede 28,51 dolardan el değiştirdi, ancak madeni para o zamandan beri bu yazı itibariyle 7,44 dolara düştü. Geçtiğimiz 24 saat içinde ORDI yaklaşık 20 milyon dolar değerinde işlem hacmi gördü.

Magic Eden, BRC-20 token’larına destek verdiğini duyuran kripto alanındaki en son oyuncu olsa da, bu ilk değil. ORDI geçtiğimiz ay Crypto.com ve Gate.io gibi çeşitli kripto borsalarında listelenmişti.

Ancak Magic Eden’den Yin, pazar yerinin bu hamlesinin platformunu farklı kılacağına, NFT severlere ve aynı zamanda Bitcoin üzerine inşa edilmiş bir dizi meme parasına hitap edeceğine inanıyor.

Yin şunları söyledi: