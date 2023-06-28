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Binance Mi Coinbase Mi Derken İşte Bu Borsa Değerine Değer Kattı! Bakın Arkasındaki Neden Neymiş!

Özet

  • Kraken, ABD merkezli kripto borsaları arasında piyasa derinliğinde artış gösterdi.
  • Kraken borsası Coinbase ve Binance.US'in aksine düzenleyici baskıdan etkilenmedi.
  • Son zamanlarda yüksek işlem hacmiyle dünyanın en büyük üçüncü kripto borsası oldu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
01:00
28 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Düzenleyici düşmanlıklar, Binance.US ve Coinbase gibi büyük oyuncuların azalan kripto likiditesiyle boğuşmasıyla ABD’deki merkezi kripto borsalarını (CEX’ler) zor durumda bıraktı.

Ancak, bu kasvetli durumun ortasında bir ışık huzmesi ortaya çıktı. Dijital varlık veri sağlayıcısı Kaiko tarafından hazırlanan bir rapora göre, ABD’deki en büyük ikinci kripto borsası olan Kraken, yılbaşından bugüne (YTD) kadar piyasa derinliğinin arttığını gören tek ticaret platformu oldu.

Kraken Rakiplerini Geride Bıraktı

Piyasa derinliği, bir borsanın, varlığın fiyatını önemli ölçüde etkilemeden nispeten büyük piyasa emirlerini absorbe etme kabiliyeti olarak adlandırılabilir. Basitçe söylemek gerekirse, platformda mevcut olan likiditenin bir ölçüsü olarak da düşünülebilir. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere Kraken, ABD pazarında rakiplerinden daha iyi performans göstermişti.

Bu, ABD merkezli farklı borsalardaki Bitcoin (BTC) arzını karşılaştırarak da ölçülebilir. Coinbase’deki BTC Mayıs ayında sert bir düşüş yaşayıp Haziran ayında plato çizerken, Kraken’deki bakiye yükselişteydi. Bu durum, Coinbase’deki yasal işlemin ardından yatırımcıların Kraken’i tercih ettiğini gösterdi.

İşlem Hacminde Artış

Avrupa pazarında bile Kraken, yılın başında %33 olan işlem hacmi pazar payını bu yazının yazıldığı sırada %54’e çıkarmayı başardı. Kaiko’ya göre, Kraken’in pazar payının büyük bir kısmı Binance ve Coinbase’in varlığından geliyordu.

Kraken’in lehine görünen şey, nispeten daha az düzenleyici baskıydı. Coinbase ve Binance.US’in aksine, 2023’ün 2. çeyreğinde borsaya karşı ciddi bir yasal işlem yapılmadığı için ABD makamlarının gazabından kaçındı.

Bununla birlikte, Kraken’in SEC tarafından yapılan bir suçlamanın ardından Şubat ayında Ethereum (ETH) stake etme programını durdurmak zorunda kaldığı hatırlanmalı.

Bunun etkisi genel spot hacimlerinde de görüldü. CoinGecko’ya göre 22 Haziran’da Kraken’in günlük hacmi son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, yatırımcılar son piyasa rallisinden faydalanmak için BTC’yi sürüler halinde transfer etmeye başladı.

Kraken, son 24 saat içinde 492 milyon dolardan fazla değerde işlem gerçekleştirerek işlem hacmi açısından dünyanın en büyük üçüncü kripto borsası oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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