XRP Ledger değişiklikleri, Ripple’ın değil doğrulayıcıların onayıyla etkinleşiyor

XRP Ledger üzerindeki değişikliklerin Ripple tarafından tek taraflı biçimde yürürlüğe konulamadığı yeniden gündeme geldi. Ripple, ekosistemde önemli bir konumda bulunuyor, yazılım geliştirmeye katkı sağlıyor ve altyapı işletiyor. Buna karşın ağdaki bir protokol değişikliğinin etkinleşmesi için XRPL değişiklik sürecinden geçmesi gerekiyor.

Değişikliklerde son söz doğrulayıcılarda

XRPL’de önerilen bir değişikliğin devreye alınabilmesi için genellikle ağdaki güvenilir doğrulayıcıların yüzde 80’den fazlasının desteği gerekiyor. Bu desteğin iki hafta boyunca kesintisiz korunması şartı aranıyor. Bu eşik aşılmadan herhangi bir güncelleme ağın canlı yapısının parçası haline gelmiyor.

Ripple mühendisleri, XRPL yazılımına en fazla katkı veren gruplar arasında yer alıyor. Ancak yazılıma kod eklemek ile ağı kontrol etmek aynı anlama gelmiyor. Ağda hangi işlemlerin ve defter kayıtlarının geçerli kabul edileceğine doğrulayıcılar karar veriyor. Düğüm operatörleri ise hangi doğrulayıcılara güveneceğini Unique Node List olarak bilinen UNL listeleri üzerinden belirliyor.

Mini sözlük: UNL, bir düğümün fikir birliği sırasında güvenilir kabul ettiği doğrulayıcılar listesidir. XRPL’de uzlaşma, tek bir merkezi otoriteden değil, bu güven ilişkilerinin ağ genelinde kesişmesinden oluşur.

XRPL’de bir değişikliğin yazılıma eklenmesi tek başına yeterli olmuyor; değişikliğin canlı ağda etkinleşmesi için doğrulayıcı desteğinin gerekli eşik üzerinde kalması gerekiyor.

BatchV1_1 süreci örnek gösteriliyor

Gündemdeki BatchV1_1 yükseltmesi, bu işleyişin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Gerekli doğrulayıcı desteğine ulaştığı belirtilen değişikliğin 29 Eylül’de etkinleşmesinin beklendiği aktarılıyor. Buna rağmen geliştiricilerin kodu yayımlamış olması tek başına yeterli sayılmıyor. Etkinleşme için destek oranının gerekli seviyenin üzerinde kalmayı sürdürmesi gerekiyor.

Aynı ayrım, XRPL için önerilen yerel borç verme özellikleri açısından da geçerli. Bu işlevin hala oylamaya açık olarak tanımlanması, bir özelliğin yazılımda yer almasının otomatik olarak canlı ağa geçtiği anlamına gelmediğini gösteriyor.

Ripple ekosistemde güçlü bir etkiye sahip olsa da bu etki, ağ üzerinde tek başına karar verebildiği anlamına gelmiyor.

Etki ile kontrol arasındaki fark öne çıkıyor

Ripple’ın tarihsel rolü, mühendislik kaynakları ve XRP ekosistemindeki ağırlığı nedeniyle etkisinin yüksek olduğu kabul ediliyor. Ancak ağ yönetiminde belirleyici olan unsur, doğrulayıcıların toplu desteği ve düğüm operatörlerinin güven tercihleri olmaya devam ediyor.

Bu yapı nedeniyle tartışmalı değişiklikler, kodlanmış olsalar bile gerekli desteği bulamazsa beklemede kalabiliyor. Geliştiriciler ekosistem genelinde yeni öneriler sunabiliyor ya da mevcut değişikliklere karşı çıkabiliyor. Son aşamada ise hangi düzenlemenin etkinleşeceğini ağdaki doğrulayıcı desteği belirliyor.