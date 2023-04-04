En büyük altcoinlerden biri olan XRP Coin hızlı bir yükseliş yaşadı. Peki artık düşüş mü başlıyor?

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Ripple devam eden SEC davasından kurtulduğunda milyonlarca yatırımcı rahat nefes alacak. Ve Türk yatırımcılar epey kalabalık. 2017 yılında XRP en az bugünlerdeki kadar popülerdi ve Türk yatırımcılar ona yıllardır ilgi gösteriyor. Fakat birçok altcoin devasa kazançlar getirirken XRP Coin fiyatı hep cılız yükselişler yaptı. Daha da kötü ATH seviyesini test bile edemedi.

Rippler (XRP)

On-chain veriler uzun vadeli yatırımcıların son yükselişi kar fırsatı olarak gördüğünü söylüyor. XRP geçen hafta 2023’ün en yüksek seviyesine ulaştığında uzun vadeli sahipler pozisyonlarını tasfiye etti. Fiyat ve Günlük Aktif Adresler arasındaki farklılık, önümüzdeki haftalarda XRP satış çılgınlığını şiddetlendirebilir. Bu hareketlilik devam ederse XRP için kısa vadede son yükselişi görmüş olabiliriz.

Yatırımcıların Ripple davasının sonucundan emin olmasıyla XRP Mart ayı sonlarında yükselerek 2023 yılının ilk çeyreğini olumlu bir şekilde kapattı. Piyasa coşkusu arttıkça, on-chain verilere göre uzun vadeli sahiplerin geçtiğimiz hafta fiyatlar yükseldikçe pozisyonlarını küçülttü. Santiment’e göre, XRP için Ortalama Coin Yaşı 6 Mart’tan bu yana düşüş gösterdi. Ancak fiyat 19 Mart civarında %27 yükseldikten sonra bir düşüş daha yaşadı. 6 Mart ve 3 Nisan tarihleri arasında XRP Ortalama Coin Yaşı 57,97 günden 24,97 güne düşerek önemli ölçüde azaldı.

Bu veriler son yükseliş kar satışı için fırsat olarak görüldüğünü doğruluyor. Buna göre daha büyük bir talep dalgası oluşmazsa XRP Coin fiyatı düşecektir.

XRP Coin Yorum

Temel ağ verilerinde orantılı bir büyümenin eşlik etmediği bir fiyat artışının uzun süreli bir ralliye dönüşmesi pek olası değildir. Ripple vs SEC davasında kazanılan zaferin kısmen fiyatlandırılmasıyla birlikte, Ortalama Coin Yaşı ve ağ trafiğindeki düşüş, düşüşü önden haber veriyor. Santiment’in verilerine göre son 30 gün içinde XRP satın alan çoğu kripto yatırımcısı bugün satış yapmaları halinde %10 kâr elde edecek. Ancak geçmiş veriler, XRP sahiplerinin satış yapmayı bırakmadan önce fiyatların %6 kâr çizgisi olan 0,49 dolara doğru düşmesini izleyebileceğini gösteriyor. Ancak bu destek hattı tutmazsa, fiyat 0,45 dolara kadar düşebilir.

Fakat XRP fiyatı 0,56 doları geçerse yatırımcılar daha büyük kazanç fırsatı için oyuna tekrar dahil olabilir. Yine 0,6 dolar seviyesinde kar almak isteyen yatırımcılar dava resmen sonuçlanana kadar daha fazlasını yapabilecek gibi görünmüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.