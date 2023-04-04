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Coinbase: 12 Milyar Dolar Cepte Kalacak! Kripto Paraların Avantajları!

Kripto paraların en büyük faydalarından biri ne? İnsanlar neden kripto paralara ihtiyaç duyuyor?
18:50
4 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase mevcut hükümete sesini duyurmak için mücadele veriyor. Kongre henüz inovasyonu destekler nitelikte kripto şirketlerini düzenleyen bir çalışmaya imza atmadı. Fakat düzenleyici kurumlar kripto şirketlerinin nefesini kesmek için boğazını sıkmaya devam ediyor. Coinbase ise bu süreçte kripto paraların faydalarını ve ABD için avantajlarını anlatmaya çalışıyor.

Kripto Paraların Avantajları

Amerikalılar sadece yurtdışındaki arkadaşlarına ve ailelerine para göndermek için yılda 12 milyar dolardan fazla para harcıyor. Bunlar işlem ücretlerine gidiyor. Bu havaleler, bankasız toplumlar için hayati önem taşıyan bir can simididir ve en çok ihtiyacı olanların temel ev eşyalarını satın almalarını, sağlık hizmetlerine yatırım yapmalarını ve eğitime fon sağlamalarını mümkün kılar. Ancak uluslararası transferler için süreç şaşırtıcı derecede yavaş ve pahalıdır.

Fakat kripto paralarda durum çok daha farklıdır. Kripto uluslararası para transferleri önemli ölçüde daha hızlı ve %96’nın üzerinde daha ucuzdur ve yurtdışındaki ailelerine ve arkadaşlarına destek sağlamak isteyen toplulukların üzerindeki yükü önemli ölçüde hafifletir.

Coinbase şunları yazdı;

“Coinbase olarak kripto ve blockchain teknolojisinin dünya çapında ekonomik özgürlüğü ve fırsatı artırma yeteneğine sahip olduğuna inandığımız için, kripto kullanımını ve benimsenmesini genişleten güvenilir ürünler oluşturarak finansal sistemin güncellenmesine yardımcı olmak için çok çalışıyoruz. Coinbase ABD’de halka açık bir şirket olmayı seçti çünkü ABD’nin bu temel yeniliği benimseyerek en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyoruz, ancak aynı zamanda birçoğu “kripto merkezleri” olma stratejileriyle ilerleyen uluslararası pazarlara da odaklanıyoruz. ABD’nin de benzer bir yaklaşım benimsediğini görmek isteriz, ancak ABD’de uygulamaya yönelik bir düzenleme yaklaşımı, ABD’deki kripto gelişimi için hayal kırıklığı yaratan bir eğilime yol açıyor”.

Coinbase Kripto Mücadelesi

Her 5 Amerikalı yetişkinden 1’i kripto sahibidir ve Ohio, Pennsylvania ve Nevada gibi eyaletlerde kripto sahibi seçmenlerin %40’ından fazlası bunu özellikle ulusal sınırların ötesine para göndermelerine olanak sağladığı için yaptıklarını söylüyor. Coinbase bu insanların gerçek hikayelerini derleyerek siyasilerden destek toplamaya çalışıyor. Hatta bugün yayınlanan makalenin sonunda Amerikalıları Crypto435’e katılmaya ve regülasyonlara yön vermeye davet ediyor.

Düzenleyiciler kriptoyu yasaklamak için mücadele etse de Coinbase gibi öncü şirketler bu baskıya direniyor. Sesini daha geniş kitlelere duyurmak için çabalıyor. 2024 seçimlerinden önce kripto paralara karşı ABD vatandaşlarının bir kısmının güçlü bir duruş sergilemesi gerekecek. Artık siyasilerin her türlü seçim vaadinin yanında kripto dostu eylemler için de vaatler geliştirdiği bir döneme giriyoruz.

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