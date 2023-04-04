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Shiba Inu‘nun fiyatı, son 24 saat içinde meme kripto para birimlerindeki daha geniş yukarı yönlü hareketlerin ortasında bir günde %10’un üzerinde arttı. Ancak SHIB fiyatı daha da yükselecek mi?

SHIB Fiyatı Dogecoin’i Takip Ediyor

4 Nisan’da SHIB’nin fiyatı, yerel en düşük seviyesi olan 0,00001049 dolardan toparlandıktan bir gün sonra %10,5 artışla 0,00001159 dolara ulaştı. Yine de meme-token, aynı dönemde %30’un üzerinde artış gösteren Dogecoin de dahil olmak üzere rakiplerinin çoğundan daha düşük performans gösterdi. Bir yıllık zaman diliminde SHIB ve DOGE’nin kazançları %38 civarında neredeyse aynı.

SHIB fiyatı, kendini Dogecoin destekçisi ilan eden Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’ın ikonik mavi kuş logosunu Dogecoin’in Shiba Inu sembolüyle değiştirmesinin ardından yükselmeye başladı. SHIB/U, Musk’ın Twitter’da Dogecoin’den bahsetmesi nedeniyle geçmişte benzer şekilde yükselmişti. İlginç bir şekilde, Ekim 2021’de Musk, Shiba Inu’ya sahip olmadığını açıkladı.

Shiba Inu Fiyat Rallisi Mümkün Mü?

Teknik açıdan bakıldığında SHIB, Dogecoin benzeri %30’luk bir fiyat rallisini yansıtma kabiliyetini sınırlayabilecek bir ayı bayrağı formasyonu gibi görünen bir formasyonun içinde daha yüksek bir seviyede konsolide oluyor.

Ayı bayrağı, fiyat keskin düşüşler yaşadıktan sonra yükselen bir paralel kanal içinde kısa süreliğine yükseldiğinde oluşan bir düşüş devam formasyonu olarak dikkat çeker. Fiyat, güçlü hacimlerle alt trend çizgisinin altına düştükten ve önceki düşüş trendinin yüksekliği kadar (bayrak direği) düştükten sonra çözülür. 4 Nisan itibariyle SHIB, Nisan ayında alt trend çizgisine yani 0,00001050 dolar civarına doğru potansiyel bir geri çekilme için bayrağın üst trend çizgisini yani 0,00001160 doları test ediyor.

Alt trend çizgisinin altında bir kapanış, ayı bayrağının kırılması senaryosunu tetikleyebilir ve aşağı yönlü hedefi Nisan ayında 0,00000883 dolar civarına bir hareketi beraberinde getirebilir. Bu durum mevcut fiyat seviyelerinden %20’nin üzerinde bir düşüşle sonlanabilir.

Tersine, bayrağın üst trend çizgisinin üzerinde bir kırılma, düşüş hareketini geçersiz kılma riski taşıyor. Bunu yaparken, SHIB’nin yukarı yönlü hedefi uzun vadeli alçalan trend çizgisi direncinde görünüyor Nisan ayında 0,00001400 dolar civarına gerçekleşebilecek bir hareket mevcut fiyatlardan %25’lik bir artışı beraberinde getirebilir.