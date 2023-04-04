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  •   Glassnode Son Noktayı Koydu: Bitcoin’de Ölçümler Nisan’da Yükseliş Diyor! İşte Gerekçesi!

Glassnode Son Noktayı Koydu: Bitcoin’de Ölçümler Nisan’da Yükseliş Diyor! İşte Gerekçesi!

Glassnode Nisan ayı için açıklamalarda bulundu ve Bitcoin'de yükselişi işaret eden ölçümlere dikkat çekti. Peki Bitcoin yükselecek mi? İşte ölçümler.
20:15
4 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto analiz firması Glassnode’a göre, bazı zincir üstü ölçümler Bitcoin (BTC) için yükseliş gösteriyor. Glassnode, Bitcoin’in birikim eğilimi puanının bu yıl yükseldiğini belirtiyor. Tüm bunlar ışığında Nisan ayının başında yatırımcı heyecanlanmakta pek de haksız değilmiş gibi görünüyor.

Bitcoin Birikimi Artıyor

Birikim eğilimi puanı, aktif olarak Bitcoin biriktiren varlıkların göreceli büyüklüğünü ölçer. Bire yakın bir puan, daha büyük adreslerin BTC satın aldığı anlamına gelirken, sıfıra yakın bir puan ya biriktirmedikleri ya da en iyi kripto varlığını sattıkları anlamına gelir.

Glassnode diyor ki,

Bitcoin fiyat hareketinin döngü taban çizgisine (30.000 dolar) doğru tırmanmaya devam etmesiyle, piyasa katılımcıları agresif bir şekilde coin biriktirerek yanıt verdi. Bu durum, mevcut döngü ile 2018-19 döngüsü arasındaki yapı benzerliğinin altını çiziyor.

Glassnode’un grafiğine bakıldığında, BTC’nin birikim eğilimi puanının 0,75’in üzerinde olduğu görülüyor ve bu da büyük kuruluşların en iyi kripto varlığını büyük miktarda ele geçirdiğini gösteriyor. Glassnode ayrıca BTC’nin transfer hacmi momentum metriğine de bakıyor ve bu da ağ aktivitesi için hakim eğilimi belirlemeyi amaçlıyor. Analiz firmasına göre, BTC transfer hacmi momentumunda bir artışa tanık oluyor ve bu da ağ temellerinin iyileştiğini gösteriyor.

Glassnode ayrıca, Bitcoin’in farklı zaman dilimlerindeki sahiplerinin coin’lerini nasıl harcadıklarını gösteren gerçekleşen cap HODL dalgaları metriğinin, kısa vadeli sahiplere (STH) devam eden bir servet transferi olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Piyasa takip firmasına göre, BTC’nin kısa vadeli sahiplere transferi tarihsel olarak Bitcoin için tersine dönüş noktalarını işaret etti.

Kısa vadeli Holder yaş gruplarını izole ederek, tipik döngü geçiş noktaları olan STH kohortuna devam eden servet transferine dikkat çekiyoruz.

Bitcoin Fiyat Analizi

Bitcoin (BTC) yazı yazıldığı sırada 28.095 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre en üst sıradaki kripto varlığı son 24 saatte %0,64 oranında artış gösterdi. Fiyatın 30.000 dolara yükselmesini bekleyen boğalar gözlerini gelebilecek olumlu haberlere çevirmiş görünüyor.

Dün ortaya çıkan CZ’nin Interpol tarafından arandığına dair olan haber bile kripto paranın fiyatını olumsuz yönde pek de etkilememiş görünüyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında boğalar ve küçük yatırımcılar için Bitcoin’de olası bir fiyat artışı hep ihtimal dahilinde olacak.

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