Elon Musk bir Twitter kullanıcısına öyle bir cevap verdi ki resmen tüm yaptıklarını doğrular nitelikteydi. Peki diğer kullanıcılar Doge için ne diyor?

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04.04.2023 kripto paralar ve sosyal medya için tarihi bir önem taşıyordu. Elon Musk bir hamle yaptı ve Twitter’ı hiç beklenmedik bir noktaya götürdü. Şirket sembolünde bulunan mavi kuşu Dogecoin sembolüyle değiştirdi ve bunu gören Doge destekçileri onu takip etti.

Elon Musk Dogecoin Fiyatını Uçurdu

Dogecoin, kendi kendini “Dogefather” ilan eden Musk’ın platformun web ve mobil tarayıcı sürümlerinde Twitter logosunu Doge ile değiştirmesinin ardından son 24 saat içinde %25’lik bir artış gösterdi.

CoinMarketCap’e göre, geçişin ardından Pazartesi günü memecoin hızla %20’den fazla sıçrayarak 0.1 dolara kadar yükseldi. Kripto para birimi 1 Ocak’tan bu yana yaklaşık %40 artış gösterdi.

Kripto Twitter’ı spekülasyonlarla alevlendiren logo değişikliğinin ardından, Twitter’ın sahibi ve uzun süredir Dogecoin meraklısı olan kişi, başka bir Twitter kullanıcısıyla Doge logosu kullanmanın çılgınca olacağı konusunda hemfikir olduğu önceki bir etkileşimin fotoğrafıyla birlikte “söz verdiğim gibi” şeklinde bir tweet attı.

Dogecoin ve Musk’ın gayretli hayranları, logo değişikliğinin milyarderin kripto para birimini bir ödeme yöntemi olarak veya başka bir şekilde Twitter’a dahil etme planının sadece başlangıcı olduğu teorisini ortaya attı. Bu konudaki planlar henüz açıklanmadı.

Sosyal medyadaki diğer kullanıcılar ise bu değişikliğin 1 Nisan şakası ya da Musk’ın kripto parayla ilgili yasal sorunlarından bir saptırma olduğunu tahmin ediyor. Reuters’in Pazartesi günü bildirdiğine göre, Musk geçen hafta bir yargıçtan Dogecoin’i desteklemek için bir piramit planının yürütülmesine yardımcı olduğunu iddia eden 258 milyon dolarlık bir davayı reddetmesini istedi.

Kripto Paralarda Son Durum

Salı günü kripto piyasasının çoğunda fiyatlar yükselirken, en popüler ikinci kripto para birimi Ethereum %3,36, Polygon (MATIC) ve Solana (SOL) gibi altcoin’lerin her biri gün ortasından hemen önce %2,8 civarında artış gösterdi. Bitcoin ise %64 oranında yükseliş gösterdi ve tekrar 28.000 doların üzerine çıktı.

Elon Musk’ın bu hamlesi geçmişte yarattığı büyük etkiler kadar ihtişamlı olmasa da kripto para piyasasına nefes aldırmış gibi görünüyor. Gerçekleştirdiği bu hamlenin devamında ne yapacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.