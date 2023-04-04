Google, Web3 ve kripto alanında büyük ortaklıklara devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda gelen bir habere göre yeni bir iş birliği daha açıklandı.

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Celo Vakfı, Celo ağındaki sürdürülebilirlik odaklı girişimlerin Web3 uygulamaları oluşturmasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olmak için Google Cloud ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Celo Vakfı bugün, Celo’nun blok zinciri ekosistemindeki misyona uygun projelerin büyümesini desteklemek ve Google Cloud hizmetlerinin erken benimsenmesini yaygınlaştırmak için Google Cloud ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurmaktan memnuniyet duyduğunu belirten bir blog yazısı yayımladı.

cLabs için Uzun Süredir Bulut Sağlayıcısı

cLabs’in tercih ettiği bulut sağlayıcısı olan Google Cloud’un güvenli ve sürdürülebilir bulut altyapısı, 2018’den bu yana Celo Platformunun gelişimini destekledi. Bu işbirliğinin başarısı üzerine inşa edilen Google Cloud, Celo üzerine çalışan kuruculara Google Cloud ve Firebase kullanımı için kredi sağlayarak Celo Vakfı’nın kurucu programlarına katılıyor.

Celo Vakfı’nın Ekosistem Büyüme Başkanı Xochitl Cazador şu açıklamayı yaptı:

Karbon-negatif olan ilk Proof-of-Stake (PoS) blok zinciri olan Celo, 150’den fazla ülkede gerçek dünyada fayda sağlayan 1.000’den fazla projeyle Web3’ün ‘ReFi’nin Evi’ veya rejeneratif finans olarak biliniyor. Google Cloud ile ortaklığımız, Celo blok zincirini temel alan geliştiricilerin ve Web3 kurucularının uygulamalarını sektörün en temiz bulutu üzerinde oluşturmalarına ve ölçeklendirmelerine yardımcı olacak.

Celo Vakfı’nın Kurucular Programının Güçlendirilmesi

Google Cloud çekirdek ekibi ayrıca Celo Foundation’ın Founders in Residence programına ve sekiz haftalık sanal Celo Camp hızlandırıcısına rehberlik ederek proje desteği sunan Twilio SendGrid, HubSpot ve Coinbase Cloud’a katılacak.

Google Cloud Web3 Strateji Başkanı Richard Widmann ise şu açıklamayı yaptı: