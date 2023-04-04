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  •   Terra’da 160 Milyon Dolarlık Gelişme! Yargı, Kökünü Kazıyana Kadar Durmayacak!

Terra’da 160 Milyon Dolarlık Gelişme! Yargı, Kökünü Kazıyana Kadar Durmayacak!

Terra denilince herkesin aklına Do Kwon da gelse onunla beraber bir çok kişi yakından takip ediliyordu. Bakın bu kişilerin mal varlıklarına ne oldu?
22:00
4 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güney Kore’nin yerel haber kanalı KBS’nin yakın tarihli bir haberine göre, Seul Güney Bölgesi Savcılığı, Terraform Labs’ın çöküşüyle bağlantılı sekiz kişinin yaklaşık 160 milyon dolarlık mal varlığına el koydu.

Savcılıktan Dev Hamle

Yetkililer, eski Terra çalışanlarıyla ilişkili, başta gayrimenkul olmak üzere yaklaşık 160 milyon dolarlık mülke el koydu. Savcıların, eski Başkan Yardımcısı Kim Mo ve ismi açıklanmayan bir yöneticiye ait sırasıyla 60 milyon dolar ve 31 milyon dolar değerindeki ev ve mülklere el koyduğu iddia ediliyor.

El koymaların, eski Terra çalışanlarının mal varlıklarını elden çıkarmalarını engellemeyi amaçladığı iddia ediliyor. Yetkililer Kasım 2022’de Terraform Labs kurucu ortağı Shin “Daniel” Hyun-Song’un Seul’deki evine el koymuşlardı ancak görünüşe göre Terra kurucu ortağıyla bağlantılı olduğu iddia edilen diğer varlıkları hala araştırıyorlar.

Terra’nın Başı Dertten Kurtulmuyor

Hyun-Song ayrıca 100 milyar won (76 milyon dolar) haksız kazançla sonuçlandığı bildirilen içeriden bilgi ticareti yapmakla da suçlanıyor. Hyun-Song’a yönelik içeriden öğrenenlerin ticareti iddialarının doğru olduğu kanıtlanırsa, gayrimenkullerine el konulması bile yasadışı kazançları karşılamaya yetmeyecek ve 11 milyon doların hala açık olarak hesapta olmayacağı anlamına gelecek.

ABD’de gözaltına alındığı bildirilmeden önce hiçbir Güney Koreli yargıç Shin için tutuklama emri çıkarılmasına izin vermemişti. Soruşturmanın bir parçası olarak herhangi bir kripto varlığına el konulup konulmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Savcılık ekibinden bir sözcü şunları söyledi:

Şüphelilerin mülk sahipliği durumunu hala araştırıyoruz ve suç gelirlerini geri almak ve zararları telafi etmek için gelecekte teyit edilen mülk için tahsilat koruması yapmayı planlıyoruz.

Terra’nın kurucu ortağı Do Kwon geçtiğimiz ay Karadağ’da gözaltına alınmıştı. Karadağ Adalet Bakanı Marko Kovac 29 Mart’ta yaptığı açıklamada, yerel hükümetin Kwon’un gözaltına alınması için hem ABD’den hem de Güney Kore’den talep aldığını belirtti.

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