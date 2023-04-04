Opensea kuşkusuz NFT denilince kullanıcıların ve NFT sanatçılarının aklına gelen site olmaya devam ediyor. Bugün ise yeni bir özellik tanıtıldı.

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Önde gelen Non-Fungible Token (NFT) pazarı OpenSea, Salı günü akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Rakibi olan NFT pazar yeri Blur’un lansmanından bu yana yükselmesine yardımcı olan profesyonel NFT trader’larının büyüyen pazarını hedefleyen gelişmiş özelliklere sahip bir pazar olan OpenSea Pro’yu piyasaya sürdüğünü kullanıcılarıyla paylaştı.

Opensea Pro Nedir?

Yeni ürün, Gem’in NFT toplama platformunun en yeni sürümü olan Gem v2’nin yeniden markalaşmış hali olarak kullanıcılarla buluşacak. OpenSea, profesyonel ticaret araçlarını OpenSea kullanıcılarına sunma planlarıyla Nisan 2022’de Gem’i satın aldı.

OpenSea Pro %0 ücretle çalışacak ve yatırımcılara en iyi fırsatları sunmak için 170 pazaryerindeki listeleri çekecek. Yapılan açıklamaya göre uygulama, trader’lar için gelişmiş floor süpürme, anında satış, envanter yönetimi, verimli işlemler için gaz ücretlerini optimize etme yeteneği, bir izleme listesi özelliği ve daha fazlasını destekleyecek. Ayrıca mobil cihazlarda da kullanılabilecek.

OpenSea CEO’su Devin Finzer CoinDesk’e yaptığı açıklamada Gem’in OpenSea’nin OpenSea Pro’yu piyasadaki en verimli NFT ticaret aracı haline getirmesine yardımcı olduğunu söyledi ve şunu ekledi:

Gem v1 harika, biliyorsunuz, inanılmaz bir toplayıcı araç, ancak bu gerçekten ondan dramatik bir adım. İnanılmaz derecede hızlı, inanılmaz derecede gerçek zamanlı. NFT satın almak için gerçekten en hızlı kullanıcı deneyimi.

OpenSea Neyi Hedefliyor?

OpenSea ve sıfır ücretli platform Blur arasındaki NFT işlem hacmi pazar payı rekabeti, pazar yerinin Ekim ayında piyasaya sürülmesinden bu yana hızlı bir şekilde arttı ve OpenSea’nin Blur trader’larını cezbetmek için gerekli pazar yeri ücretlerini %0’a düşürmesine yol açtı. OpenSea, OpenSea Pro’nun lansmanında pazar yeri ücretlerini %2,5 ile ana platforma geri getireceğini söyledi.

Finzer açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Kesinlikle, ücretlerle ilgili olarak, geliri alanı daha güçlü hale getirmek için geri yatırmaya devam edeceğiz.

OpenSea’nin OpenSea Pro’yu piyasaya sürme hamlesi, pazar yerinin Blur ile en üst nokta için şiddetli bir rekabet içinde olduğu bir zamanda gelse de Finzer, OpenSea’nin yeni ortaklıklar, birincil düşüşler ve akıllı sözleşme standartlarına odaklanmak da dahil olmak üzere perakende trader’lar ve yaratıcılar için araçlar için iyileştirmeler sağlamaya odaklanacağını belirtti.