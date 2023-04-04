Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   DOGE Fırtınası Sonrası Sıra Baby Dogecoin, Floki ve Pitbull Coin’de Olabilir!

DOGE Fırtınası Sonrası Sıra Baby Dogecoin, Floki ve Pitbull Coin’de Olabilir!

Dogecoin'in (DOGE) kripto para piyasalarındaki etkilerinden sonra yatırımcılar bu altcoinlere yönelmiş olabilir! İşte detaylar!
23:00
4 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz gün içerisinde sosyal medya platformu Twitter’ın simgesini Dogecoin (DOGE) olarak değiştirmesinin ardından kripto para piyasalarında meme token’lara olan ilgi oldukça artmıştı. Dogecoin türevi olan Baby Dogecoin, Floki Coin ve Pitbull Coin’de son durum ne?

Meme Token’larda Hareketlilik!

Floki Inu, kripto para alanında deneyimli bir grup tarafından geliştirilmiş ve piyasaya sürülen bir kripto para birimidir. Tıpkı diğer popüler meme token’lar gibi volatiliteli bir piyasaya sahip olsa da pazarda kendisine önemli yer edinmeyi başardı. Elon Musk’ın son Twitter gelişmesinin ardından kripto para birimi yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine topladı. FLOKI fiyatı, son 7 gün içerisinde %11,03 oranında yükseldi. Ancak meme token son 24 saat içinde %2,93 oranında düşerken, son bir saat içinde %0,34 yükseldi. FLOKI, mevcut fiyat seviyesi 0.0000368998 ile tüm zamanların en yüksek değerinin %44,91 altında.

Pitbull ve Baby Doge!

Bununla birlikte Dogecoin’e benzer şekilde diğer altcoinlerde bu artışı takip etti. Son günlerde popülerleşen diğer kripto para birimi ise Pitbull (PIT). Binance coin (BNB) üzerine inşa edilen kripto para projesinin toplam arzı 40.192.158.063.660.000 ile piyasalarda oldukça önemli bir konuma sahip. Ayrıca uzmanlara göre köpek temalı coinler arasında önümüzdeki süreçte ön plana çıkabilecek önemli projelerden biri. PIT fiyatı son 7 gün içinde %0,17 yükseldi. Kripto para birimi son 24 saat içinde %0,63 bir artış yaşarken sadece son bir saat içinde %0,07 oranında yükseldi. PIT’ın mevcut fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %100 oranında geri planda kalıyor.

Öte yandan popüler bir diğer meme token ise Baby Doge. Dogecoin yatırımcılarının kripto para piyasasına sunduğu bir ürün olan BabyDoge, Haziran 2021’de piyasa sürülmüştü. BabyDoge woofpaper’ına göre, bir amacı olan merkezsiz bir meme projesi olarak lanse edilen popüler kripto para son günlerde gündemi oldukça meşgul ediyor. Kripto para birimi son 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 2 oranında kayıp yaşayarak 0,000000002692 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Dogecoin Neden Artıyor? İşte Elon Musk’ın Favori Altcoin’i Dogecoin’in Geleceği!
Dogecoin Neden Artıyor? İşte Elon Musk’ın Favori Altcoin’i Dogecoin’in Geleceği!
Terra’da 160 Milyon Dolarlık Gelişme! Yargı, Kökünü Kazıyana Kadar Durmayacak!
Terra’da 160 Milyon Dolarlık Gelişme! Yargı, Kökünü Kazıyana Kadar Durmayacak!
Ünlü CIO Ethereum’u (ETH) İşaret Etti ve Ekledi: Bu Gelişme Dönüm Noktası!
Ünlü CIO Ethereum’u (ETH) İşaret Etti ve Ekledi: Bu Gelişme Dönüm Noktası!
Dikkat! Grafiklerle Kapsamlı Fiyat Tahmini: BTC, ETH, DOGE ve SOL!
Dikkat! Grafiklerle Kapsamlı Fiyat Tahmini: BTC, ETH, DOGE ve SOL!
Elon Musk Son Noktayı Koydu: Söz Verdiğim Gibi! 2025 Dogecoin Yılı Mı Olacak?
Elon Musk Son Noktayı Koydu: Söz Verdiğim Gibi! 2025 Dogecoin Yılı Mı Olacak?
Popüler Altcoin Hazırlık Aşamasında Olabilir! Binance Coin’de (BNB) Son Durum!
Popüler Altcoin Hazırlık Aşamasında Olabilir! Binance Coin’de (BNB) Son Durum!
Dogecoin Yükselirse Bu Altcoin Durmaz! Elon Musk Shiba’yı Ateşleyebilir Mi? Yüzde 30 Yükseliş Kapıda Mı?
Dogecoin Yükselirse Bu Altcoin Durmaz! Elon Musk Shiba’yı Ateşleyebilir Mi? Yüzde 30 Yükseliş Kapıda Mı?
BTC, ETH, XRP, AVAX, SOL ve SHIBA Ne Olacak? Bugün Ünlü Yatırım Şirketi Açıkladı!
BTC, ETH, XRP, AVAX, SOL ve SHIBA Ne Olacak? Bugün Ünlü Yatırım Şirketi Açıkladı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Günler Kaldı! Popüler Kripto Stratejist Uyarıyor ve Yatırımcıları Harekete Geçiriyor! BTC Tehlikede!
Kripto Paralar Yükselecek Mi? BTC, CFX ve DOGE Tahminleri!
Kaçırmayın! Kripto Dünyasının Yıldız İsmi, BTC, SOL ve 2 Altcoin İçin Büyük Fırsatı Açıklıyor!
Bu Sefer Eyvah! Shiba Coin Yatırımcıları Üzülecek! SHIB Yorum!
Her An Patlayabilir! Ünlü Formasyon Bu Altcoin’de Yüzde 45’i Aşan Yükselişe İşaret Ediyor!
Güncel NFT Haberleri
Opensea Pro Sahnede! Bakın Kullanıcılarına Ne Gibi Özellikler Sunacak! Blur Şimdi Ne Yapacak?
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
12 Temmuz’dan Beri İlk! Kripto Paralarda Neler Oluyor? XRP Coin’e Dikkat!
Merkezsiz Borsa Nedir?
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023