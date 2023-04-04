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Geçtiğimiz gün içerisinde sosyal medya platformu Twitter’ın simgesini Dogecoin (DOGE) olarak değiştirmesinin ardından kripto para piyasalarında meme token’lara olan ilgi oldukça artmıştı. Dogecoin türevi olan Baby Dogecoin, Floki Coin ve Pitbull Coin’de son durum ne?

Meme Token’larda Hareketlilik!

Floki Inu, kripto para alanında deneyimli bir grup tarafından geliştirilmiş ve piyasaya sürülen bir kripto para birimidir. Tıpkı diğer popüler meme token’lar gibi volatiliteli bir piyasaya sahip olsa da pazarda kendisine önemli yer edinmeyi başardı. Elon Musk’ın son Twitter gelişmesinin ardından kripto para birimi yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine topladı. FLOKI fiyatı, son 7 gün içerisinde %11,03 oranında yükseldi. Ancak meme token son 24 saat içinde %2,93 oranında düşerken, son bir saat içinde %0,34 yükseldi. FLOKI, mevcut fiyat seviyesi 0.0000368998 ile tüm zamanların en yüksek değerinin %44,91 altında.

Pitbull ve Baby Doge!

Bununla birlikte Dogecoin’e benzer şekilde diğer altcoinlerde bu artışı takip etti. Son günlerde popülerleşen diğer kripto para birimi ise Pitbull (PIT). Binance coin (BNB) üzerine inşa edilen kripto para projesinin toplam arzı 40.192.158.063.660.000 ile piyasalarda oldukça önemli bir konuma sahip. Ayrıca uzmanlara göre köpek temalı coinler arasında önümüzdeki süreçte ön plana çıkabilecek önemli projelerden biri. PIT fiyatı son 7 gün içinde %0,17 yükseldi. Kripto para birimi son 24 saat içinde %0,63 bir artış yaşarken sadece son bir saat içinde %0,07 oranında yükseldi. PIT’ın mevcut fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %100 oranında geri planda kalıyor.

Öte yandan popüler bir diğer meme token ise Baby Doge. Dogecoin yatırımcılarının kripto para piyasasına sunduğu bir ürün olan BabyDoge, Haziran 2021’de piyasa sürülmüştü. BabyDoge woofpaper’ına göre, bir amacı olan merkezsiz bir meme projesi olarak lanse edilen popüler kripto para son günlerde gündemi oldukça meşgul ediyor. Kripto para birimi son 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 2 oranında kayıp yaşayarak 0,000000002692 dolar seviyesinden işlem görüyor.