Okuma Süresi: 5 Dakika

Binance‘de kaldıraç kullanarak işlem yapmak için eğer yoksa öncelikle bir hesap oluşturmak ve kimlik doğrulaması yapmak gereklidir. Hesabınız açtıktan sonra, hesabınıza kripto para ya da itibari para ile depozit (yatırma) yapabilirsiniz. Binance, Bitcoin, USDT, Ethereum ve diğerleri dahil olmak üzere çok sayıda çeşitli kripto paraları destekler. Hesabınıza kredi kartı, banka havalesi veya diğer ödeme yöntemlerini kullanarak da para yatırabilirsiniz.

Binance hesabınıza yükleme yaptıktan sonra, hangi işlem çiftinde işlem yapacaksanız onu seçmeniz gerekir, örneğin Bitcoin işlemi yapmak için BTCUSDT işlem çiftini seçebilirsiniz. Alım satım stratejinize ve yatırım hedeflerinize en uygun alım satım çiftini belirlemeniz uygun olacaktır. Bu aşamada işlem yapmadan önce piyasayı analiz etmeniz önemlidir. Herhangi bir alım satım yapmadan önce piyasayı analiz etmek ve mevcut trendleri ve hareketleri anlamak yatırım kararınız için hayati önem taşır. Binance, yatırımcılar için grafikler, fiyat uyarıları ve alım satım göstergeleri gibi çeşitli araçlar ve kaynaklar sunar.

Piyasayı analiz ettikten ve alım satım stratejinize (ne zaman, hangi fiyattan, long ve short işlem gibi) karar verdikten sonra işlem yapmak için Binance platformunda (yukarıdaki görselde görülebileceği gibi) sol üste yer alan Trade içinde Margin’e tıklayıp kaldıraçlı işlem çiftlerine ulaşabilirsiniz. Binance, alım satım stratejinizi optimize etmenize ve riskinizi en aza indirmenize yardımcı olabilecek piyasa emirleri, limit emirleri ve stop emirleri gibi çeşitli emir türleri sunar. İşlem içim emir girdikten sonra pozisyonlarınızı takip etmeniz ve riskinizi yönetmeniz önemlidir. Binance, alım satım yapanlar için zararı durdur emirleri, marjin alım satımı ve diğer risk yönetimi araçları gibi çeşitli araçlar ve kaynaklar sunmaktadır. Son olarak, alım satımlarınızdan kâr elde ettiyseniz paranızı Binance’den çekebilirsiniz. Tercihinize bağlı olarak fonlarınızı kripto para ya da itibari para olarak çekebilirsiniz.

Genel olarak Binance’de kaldıraç kullanımı; hesabınızı kurmayı, alım satım stratejinizi seçmeyi, teknik analiz yapmayı, emir vermeyi, işlemlerinizi takip etmeyi ve paranızı yönetmeyi içerir. Bu adımları takip ederek ve araştırmanızı yaparak, kripto para alım satımından kar elde etmek için Binance’den potansiyel olarak faydalanabilirsiniz.

Binance Kaldıraçlı İşlem Taktikleri Nelerdir?

Kullanıcılar, alım satım pozisyonlarını kaldıraçlandırarak potansiyel kazançlarını artırabilir. Yatırımcıların Binance kaldıraçlı alım satım için kullandığı bazı taktikler şunlardır:

Doğru Risk Yönetimi: Binance’de başarılı kaldıraçlı alım satım yapmanın anahtarı uygun risk yönetimi kullanmaktır. Bu, kayıplarınızı sınırlamak için stop-loss emirleri belirlemek ve kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını riske atmamak anlamına gelir. Kaldıraçlı alım satımın doğası gereği riskli olduğunu unutmamak önemlidir, bu nedenle riskinizi etkili bir şekilde yönetmeniz çok önemlidir.

Doğru Kaldıraç Seviyesi: Binance, 1x ile 125x arasında değişen farklı kaldıraç seviyeleri sunar. Kaldıraç ne kadar yüksekse potansiyel karlar da o kadar yüksek olur ama aynı zamanda potansiyel kayıplar da büyük olabilir. Yatırımcılar risk toleranslarına ve alım satım stratejilerine uygun bir kaldıraç seviyesi seçmelidir.

Teknik Analiz: Tıpkı normal alım satımlarda olduğu gibi, Binance’de kaldıraçlı alım satım için teknik analiz önemlidir. Yatırımcılar fiyat grafiklerini analiz etmeli ve trendleri ve potansiyel alım/satım sinyallerini belirlemek için teknik göstergeleri kullanmalıdır.

Zararı Durdur Emirleri: Zararı durdur emirleri (stop loss), Binance’de kaldıraçlı alım satım yaparken riski yönetmek için çok önemlidir. Bu emirler, fiyat belirli bir seviyenin altına düşerse pozisyonunuzu otomatik olarak satarak kayıplarınızı sınırlamanıza yardımcı olur.

Haberler ve Piyasa Trendleri: Alım satım yaptığınız kripto paranın fiyatını etkileyebilecek haberleri ve piyasa trendlerini takip edin. Bu bilgiler, daha bilinçli alım satım kararları vermenize yardımcı olabilir.

Küçükten Başlayın: Binance kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlarken küçük miktarlı işlemlerden başlamak ve deneyim kazandıkça kaldıraç oranınızı kademeli olarak artırmak önemlidir. Bu, önemli kayıplardan kaçınmanıza yardımcı olabilir ve kaldıraçlı alım satımın içerdiği risklere uyum sağlamanız için size zaman tanıyabilir.

Eğer deneyimiziniz yoksa kaldıraçlı işlem yapmak için uygun bir yol daha vardır: Sosyal trading (işlem kopyalamak). Sosyal trading, yeni yatırımcıların, bazen daha deneyimli olan diğer yatırımcıların hareketlerini izleyerek nasıl işlem yapacaklarını öğrenmelerine yardımcı olur. Hem yeni başlayanlar hem de tecrübeliler için fikir ve strateji alışverişinde bulunabilecekleri ve işlemlerini birlikte geliştirmeye çalışabilecekleri bir yatırımcı topluluğu yaratır. TraderWagon, deneyimli ve acemi yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformudur. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görülebileceği gibi son 30 günde kazanç yüzdeleri (ROI) ve kar zarar durumu (PNL) görülebilir. Örneğin aşağıda Tsin9 adlı kullanıcının son 30 günde alım-satım işlemlerinden %354 oranında kar elde ettiği görülebilir. Binance tarafından desteklenen TraderWagon platformu yatırımcıların alım-satım sonuçlarını kanıta dayalı olarak Binance desteğiyle işlem verileri üzerinden göstermektedir.

Binance Kaldıraçlı İşlemde Ne Kadar Komisyon Alıyor?

Binance kaldıraçlı alım satımlardan pariteye, kaldıraç seviyesine ve kullanıcının işlem hacmine göre işlem başına %0,01 ile %0,04 arasında değişen komisyon ücretleri alır. Komisyon ücretlerine ek olarak Binance, tutulan kaldıraçlı pozisyonlar için fonlama oranı da alır. Fonlama oranı, piyasa koşullarına ve kaldıraçlı pozisyonların arz ve talebine bağlı olarak pozitif veya negatif olabilir.

Binance, yüksek hacimli alım satım yapanlar için kaldıraçlı alım satım komisyon ücretlerini düşürebilecek bir indirim programı sunar. İndirim programı, işlem hacmine bağlı olarak işlem ücretlerinin belirli bir yüzdesini kullanıcıya geri sunar. Binance kullanıcıları, kaldıraçlı alım satım ücretleri de dahil olmak üzere alım satım ücretlerini ödemek için Binance Coin (BNB) de kullanabilir. Ücretleri ödemek için BNB kullanıldığında, kullanıcılar komisyon ücretlerinde indirim alabilirler.