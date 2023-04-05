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JPMorgan CEO’sundan Kripto Paralar Neden Artıyor Sorusuna Cevap!

JPMorgan CEO'su Jamie Dimonson son raporlarında, kripto paraların yükseliş sebeplerine ışık tutacak şekilde açıklamalarda bulundu!
00:20
5 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

JPMorgan CEO’su ve kripto para eleştirmeni Jamie Dimon, enflasyon ve olası bir ekonomik kriz hakkında bir uyarı yayınlayarak yaşanan yükselişlere cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Kripto Paralara Yönelim!

Jamie Dimon’un JPMorgan’ın hissedarlarına yazdığı son yıllık mektubunda, ABD’nin en büyük bankasının daha yüksek faiz oranlarına ve daha yüksek ve daha uzun süreli enflasyona hazır olduğunu belirtti. Ayrıca Jamie Dimon, kripto para ve hisse senetleri dahil olmak üzere her yönüyle varlıkların, on yılı aşkın bir süredir devam eden niceliksel genişlemenin (QE) ve para arzındaki hızlı genişlemenin sonuçlarıyla yüzleşmek üzere olduğunu ileri sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bu QE dönemi aynı zamanda olağanüstü likiditeye (ve artan bir para arzına) yol açtı ve bu durum, hisse senetleri ve tahvillerden kripto paraya, hisse senetlerine, gayrimenkule ve diğerlerine kadar pek çok yatırım sınıfında şüphesiz fiyatların artmasına neden oldu. Daha da önemlisi, bu aynı zamanda banka mevduatlarını 13 trilyon dolardan 18 trilyon dolara çıkardı. Fed enflasyonla boğuşurken QE şimdi tersine çevrilerek niceliksel sıkılaştırmaya (QT) dönüşüyor.

Fed Kararları!

Ünlü bankacı ekonomi 1970’ler veya 1980’ler tarzı bir durgunluğa girerken, yatırımcıların Federal Rezerv’den bir hareket beklemesi yerine oranların herkesin beklediğinden çok daha yükseğe çıkması için hazırlanmak zorunda kalabileceğini öne sürdü. Uzman konuşmasında son olarak şunları vurguladı:

Daha uzun süre daha yüksek enflasyona sahip olursak, Fed son banka krizine rağmen oranları insanların beklediğinden daha yüksek artırmak zorunda kalabilir. Ayrıca, QT’nin (niceliksel sıkılaştırma) devam eden etkileri olabilir ve bu da zamanla başka bir güç olabilir. Daha uzun vadeli oranları şu anda öngörülenden daha yükseğe çıkarabilir. Bu, 1970’lerde ve 1980’lerde gördüğümüz gibi, hafif veya çok hafif olmayan bir durgunluk yaşasak bile gerçekleşebilir.

Öte yandan bazı kripto para uzmanları, Dimon’unkilere karşıt görüşlere sahip. Eski Goldman Sachs yöneticisi ve makro yatırımcı Raoul Pal, geçen yılın sonlarından beri bir Fed ekseni çağrısı yapıyor. Ayrıca ARK Invest’ten Cathie Wood, Fed’in dönüşünden sonra Bitcoin (BTC) ve Blockchain teknolojisinin en iyi performans gösteren riskli varlıklar olarak öne çıkacağını tahmin etmişti.

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