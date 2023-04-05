Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Ethereum ağı (ERC20) için 6 Nisan'da cüzdan bakımı yapacağını duyurdu.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Ethereum ağı (ERC20) için 6 Nisan’da cüzdan bakımı yapacağını duyurdu. Yaklaşık 2 saat sürmesi beklenen bakım çalışması boyunca ERC20’de para yatırma ve çekme işlemleri yapılamayacak. İşte detaylar.

Saat 09.55’ten İtibaren Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak

Dev kripto para borsası Binance, Ethereum ağı (ERC20) için 6 Nisan’da TSİ 10.00’da cüzdan bakımı yapacağını duyurdu. Yaklaşık 2 saat sürmesi beklenen cüzdan bakımı çalışmalarının başlamasından hemen önce, TSİ 09.55’de ERC20‘de para yatırma ve çekme işlemleri askıya alınacak ve çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından para yatırma ve çekme işlemleri yeniden başlatılacak.

Binance, cüzdan bakımı sırasında Ethereum ağı (ERC20) üzerindeki token alım satımının etkilenmeyeceğini de ekledi.

ETH’de Son Durum

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsasının yaptığı önemli duyuru ile öne çıkan ETH’de son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde yükseliş oldu. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre ETH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 5,74 yükselişle bin 900 doların üzerinde, bin 910 dolardan işlem görüyor.

Popüler altcoin’in işlem hacminde de fiyattaki yükselişe paralel olarak ciddi bir artış söz konusu. Veriler ETH’nin işlem hacminin son 24 saatte yüzde 23,18 artışla 11.68 milyar dolarda olduğuna işaret ediyor. Ethereum, anlıkta 230.35 milyar dolar piyasa değeri ile hem en büyük altcoin hem de Bitcoin’in (BTC) hemen ardından en büyük kripto para olma ünvanını korumaya devam ediyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları, Bitcoin’in fiyat performansına bağlı olmak şartıyla ETH’nin teknik görünümüne işaret ederek altcoin’in en kısa süre içinde 2 bin dolar seviyesini geçmesini bekliyor. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak dar bir aralıkta hareket eden ETH’nin son fiyat hareketi de bu hedefe doğru önemli bir ilerlemeyi yansıtıyor.