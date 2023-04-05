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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer artışı kaydederek 28.500 dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, güne yükseliş ile başladı ve sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyelerini aştı. Twitter’ın Dogecoin hamlesi ile son günlerde yükseliş yönlü bir ivme yakalayan DOGE ise güne düşüş ile başladı.

Bitcoin, 28.500 Doları Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin, güne yükseliş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer artışı kaydederek 28.500 dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH) ise son 24 saatte %5’in üzerinde bir yükseliş kaydederek 1910 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki volatilitenin de etkisiyle son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde Coinglass verilerine göre ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Twitter’ın Dogecoin hamlesi ile birlikte son günlerde oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan DOGE, güne düşüş ile başladı ve piyasadaki yükseliş eğilimine karşın son 24 saatte %3’e yakın bir değer kaybı kaydetti. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA, kaydettiği son yükselişlerin ardından da piyasa değeri sıralamasında yeniden Dogecoin’i geçerek 7.sıraya yerleşti. Öte yandan Lido DAO (LDO), Curve DAO Token (CRV) ve The Graph (GRT) ta kaydettikleri çift haneli değer artışlarının ardından günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.