Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Daha Bunlar Ne ki? Ünlü Kripto Boğası Tarihi Ölçekte Patlamadan Bahsediyor!

Ünlü kripto boğası piyasalar için nasıl bir gelecek görüyor? Sırada ne var?
11:30
5 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları yıkıcı 2022 yılının ardından bu yıl üç ay üst üste tatmin edici yükselişler gördü. Bu heyecan vericiydi. Üstelik Ethereum (ETH) gibi altcoinler de bugünlerde son yükselişe tepki vermeye başlıyor. Fakat bunlar henüz hiçbir şey değil. Ünlü kripto boğasına göre daha büyüğü kapıda olabilir.

Kripto Paraların Geleceği

Eski Coinbase baş teknoloji sorumlusu Balaji Srinivasan yaklaşık 1 milyon kripto para yatırımcısına seslendi ve ABD’nin bir mali krizin yanı sıra bir “fiat krizinin” de ortasında olduğunu söyledi. Bugünlerde ABD’li yetkililerin işi gittikçe daha zor bir hal alıyor. Dolara karşı doğuda bir baş kaldırı başladı. Bankacılık krizi devam ediyor. Petrol zengini ülkeler ABD enflasyonunu yukarıda tutabilecek oldukça rahatsız edici bir karar aldı. Her şey ABD’nin bugünlerde lehine işliyor. Neyse ki şimdilik eski Başkan Trump tutuklanmadı ve şimdilik çatışmalar görmüyoruz.

Balaji Srinivasan’a dönerse o şunları söyledi;

“Her şey iflas etti. Bankalar, ticari emlak, mavi eyaletler. Sigortacılıkla ilgili söylentiler de duyuyorum. Para basımı tarihi bir boyutta olacak. Tıpkı baskıdan çıkma arzusu gibi.”

Sigorta sektörünün durumuna daha yakından bakan Bitcoin (BTC) boğası, bankalar gibi sigortacıların da geçtiğimiz yıl Federal Rezerv tarafından yayınlanan bir dizi faiz artışının ortasında devalüe edilmiş devlet tahvillerini tuttuğunu söylüyor.

“Sigorta konusuna gelince… sigortacıların size geri ödeme yapmak için tuttukları tüm o ‘güvenli’ varlıkları biliyor musunuz? Bunların büyük bir kısmı da Fed’in değer kaybettiği tahvillerde bulunuyor.

Unutmayın, sigortacılar tahvil ve ipotek gibi ‘güvenli’ varlıkları ellerinde tutarlar. Peki bu güvenli varlıklar ne durumda? Benzeri görülmemiş, sürpriz faiz artışları döneminde? O kadar da iyi değil Bob.”

Bitcoin ve Kripto Uçacak

Eski Coinbase yöneticisinin çizelgesine bakıldığında, 2019’da tahvillerin ABD’li sigortacıların portföylerinin %70’inden fazlasını oluşturduğu görülüyor. Bugünlerde oranın daha düşük olmasını beklemek saçmalık olur. Öte yandan sigorta kurumlarının zor durumda kalmasını gerektirecek bir durum şimdilik yok. Eğer ABD’de büyük bir doğal afet görmezsek neden sigorta şirketlerinden devasa çıkışlar olsun ki? Peki ya bireysel emeklilik tarzı hizmet veren kurumlar? Onlarda da yatırımcılar risklerini kendileri ayarlıyor. Yine de bankalardan, devasa şirketlere kadar nakit ihtiyacının olduğu ortamda elde tutulan tahvillerin iskontolu şekilde satılması çok büyük riskleri beraberinde getiriyor. Bankalardaki mevduatlar tarihi dip seviyelere indi, insanlar paralarını bankalarda tutarak riske etmek istemiyor.

Srinivasan, krizlerden çıkarılacak dersin Amerika’ya güvenmemek olacağını söylüyor.

“Bu sadece bir finansal kriz değil. Bu bir fiat krizi. Tüm faturaların vadesi geliyor. Sadece birkaç parçası kamuoyuna yansıdı. Ancak geriye dönüp bakıldığında açıkça görülecektir: onlara güvenmeyin.”

Melek yatırımcı geçtiğimiz ay ciddi anlamda cesur bir Bitcoin tahmini yaptıktan sonra kripto yatırımcılarının dikkatini çekmeye başladı. Srinivasan, bankacılık sektöründeki erimenin ortasında Bitcoin‘in 90 günden kısa bir süre içinde patlayarak 1 milyon dolara çıkmaya hazır göründüğünü söyledi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Analist, “Ralli” Vurgusu Yaptı ve Bu Kripto Para Birimlerine İşaret Etti!
Analist, “Ralli” Vurgusu Yaptı ve Bu Kripto Para Birimlerine İşaret Etti!
Kripto Endüstrisinin Toplam Piyasa Değeri, Son Ayların En Yüksek Seviyesinde!
Kripto Endüstrisinin Toplam Piyasa Değeri, Son Ayların En Yüksek Seviyesinde!
Bitcoin’de 2020 Değerlerini Doğru Bilen Analist Noktayı Koydu: Ayılar Bu Noktada Tükenecek!
Bitcoin’de 2020 Değerlerini Doğru Bilen Analist Noktayı Koydu: Ayılar Bu Noktada Tükenecek!
Bu Altcoin’e Bakan Bir Daha Bakıyor! Ethereum’u Geçti, Diğer Rakiplerine Fark Attı!
Bu Altcoin’e Bakan Bir Daha Bakıyor! Ethereum’u Geçti, Diğer Rakiplerine Fark Attı!
Bomba Haber! Yılların Kripto Yatırımcısı BTC ve ETH Müjdesini Verdi! Artık Tamam!
Bomba Haber! Yılların Kripto Yatırımcısı BTC ve ETH Müjdesini Verdi! Artık Tamam!
Son Dakika! MicroStrategy Yine Bitcoin (BTC) Aldı! Ne Kadarlık, Kaç Dolardan? Tüm Detaylar!
Son Dakika! MicroStrategy Yine Bitcoin (BTC) Aldı! Ne Kadarlık, Kaç Dolardan? Tüm Detaylar!
Bugün Kripto Paralar Neden Yükseldi? 5 Uyarıya Kulak Verin!
Bugün Kripto Paralar Neden Yükseldi? 5 Uyarıya Kulak Verin!
Yeni Gelişme! Hong Kong Kripto Para Müjdesi Son Durum! Devler Sahneye Çıkacak!
Yeni Gelişme! Hong Kong Kripto Para Müjdesi Son Durum! Devler Sahneye Çıkacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Günler Kaldı! Popüler Kripto Stratejist Uyarıyor ve Yatırımcıları Harekete Geçiriyor! BTC Tehlikede!
Kripto Paralar Yükselecek Mi? BTC, CFX ve DOGE Tahminleri!
Kaçırmayın! Kripto Dünyasının Yıldız İsmi, BTC, SOL ve 2 Altcoin İçin Büyük Fırsatı Açıklıyor!
Bu Sefer Eyvah! Shiba Coin Yatırımcıları Üzülecek! SHIB Yorum!
Her An Patlayabilir! Ünlü Formasyon Bu Altcoin’de Yüzde 45’i Aşan Yükselişe İşaret Ediyor!
Güncel NFT Haberleri
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Opensea Pro Sahnede! Bakın Kullanıcılarına Ne Gibi Özellikler Sunacak! Blur Şimdi Ne Yapacak?
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
12 Temmuz’dan Beri İlk! Kripto Paralarda Neler Oluyor? XRP Coin’e Dikkat!
Merkezsiz Borsa Nedir?
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023