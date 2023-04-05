Ünlü kripto boğası piyasalar için nasıl bir gelecek görüyor? Sırada ne var?

Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları yıkıcı 2022 yılının ardından bu yıl üç ay üst üste tatmin edici yükselişler gördü. Bu heyecan vericiydi. Üstelik Ethereum (ETH) gibi altcoinler de bugünlerde son yükselişe tepki vermeye başlıyor. Fakat bunlar henüz hiçbir şey değil. Ünlü kripto boğasına göre daha büyüğü kapıda olabilir.

Kripto Paraların Geleceği

Eski Coinbase baş teknoloji sorumlusu Balaji Srinivasan yaklaşık 1 milyon kripto para yatırımcısına seslendi ve ABD’nin bir mali krizin yanı sıra bir “fiat krizinin” de ortasında olduğunu söyledi. Bugünlerde ABD’li yetkililerin işi gittikçe daha zor bir hal alıyor. Dolara karşı doğuda bir baş kaldırı başladı. Bankacılık krizi devam ediyor. Petrol zengini ülkeler ABD enflasyonunu yukarıda tutabilecek oldukça rahatsız edici bir karar aldı. Her şey ABD’nin bugünlerde lehine işliyor. Neyse ki şimdilik eski Başkan Trump tutuklanmadı ve şimdilik çatışmalar görmüyoruz.

Balaji Srinivasan’a dönerse o şunları söyledi;

“Her şey iflas etti. Bankalar, ticari emlak, mavi eyaletler. Sigortacılıkla ilgili söylentiler de duyuyorum. Para basımı tarihi bir boyutta olacak. Tıpkı baskıdan çıkma arzusu gibi.”

Sigorta sektörünün durumuna daha yakından bakan Bitcoin (BTC) boğası, bankalar gibi sigortacıların da geçtiğimiz yıl Federal Rezerv tarafından yayınlanan bir dizi faiz artışının ortasında devalüe edilmiş devlet tahvillerini tuttuğunu söylüyor.

“Sigorta konusuna gelince… sigortacıların size geri ödeme yapmak için tuttukları tüm o ‘güvenli’ varlıkları biliyor musunuz? Bunların büyük bir kısmı da Fed’in değer kaybettiği tahvillerde bulunuyor. Unutmayın, sigortacılar tahvil ve ipotek gibi ‘güvenli’ varlıkları ellerinde tutarlar. Peki bu güvenli varlıklar ne durumda? Benzeri görülmemiş, sürpriz faiz artışları döneminde? O kadar da iyi değil Bob.”

Bitcoin ve Kripto Uçacak

Eski Coinbase yöneticisinin çizelgesine bakıldığında, 2019’da tahvillerin ABD’li sigortacıların portföylerinin %70’inden fazlasını oluşturduğu görülüyor. Bugünlerde oranın daha düşük olmasını beklemek saçmalık olur. Öte yandan sigorta kurumlarının zor durumda kalmasını gerektirecek bir durum şimdilik yok. Eğer ABD’de büyük bir doğal afet görmezsek neden sigorta şirketlerinden devasa çıkışlar olsun ki? Peki ya bireysel emeklilik tarzı hizmet veren kurumlar? Onlarda da yatırımcılar risklerini kendileri ayarlıyor. Yine de bankalardan, devasa şirketlere kadar nakit ihtiyacının olduğu ortamda elde tutulan tahvillerin iskontolu şekilde satılması çok büyük riskleri beraberinde getiriyor. Bankalardaki mevduatlar tarihi dip seviyelere indi, insanlar paralarını bankalarda tutarak riske etmek istemiyor.

Srinivasan, krizlerden çıkarılacak dersin Amerika’ya güvenmemek olacağını söylüyor.

“Bu sadece bir finansal kriz değil. Bu bir fiat krizi. Tüm faturaların vadesi geliyor. Sadece birkaç parçası kamuoyuna yansıdı. Ancak geriye dönüp bakıldığında açıkça görülecektir: onlara güvenmeyin.”

Melek yatırımcı geçtiğimiz ay ciddi anlamda cesur bir Bitcoin tahmini yaptıktan sonra kripto yatırımcılarının dikkatini çekmeye başladı. Srinivasan, bankacılık sektöründeki erimenin ortasında Bitcoin‘in 90 günden kısa bir süre içinde patlayarak 1 milyon dolara çıkmaya hazır göründüğünü söyledi.