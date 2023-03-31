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Sosyal trading (social trading) yada işlem kopyalama (copy trading) olarak adlandırılabilecek bu kavramlar, finansal piyasalarda diğer yatırımcılarla etkileşim kurarak ve onların yatırım stratejilerini takip ederek kendi yatırım kararlarını almak için kullanılan bir ticaret yöntemidir. Sosyal trading, bir yatırımcının diğer yatırımcıların stratejilerine erişmesine ve onların stratejilerini takip edebileceği bir platform sağlar. Bu platformlar, yatırımcıların birbirleriyle iletişim kurmasına, stratejileri tartışmasına ve birbirlerinden öğrenmesine olanak tanır.

Sosyal trading, aynı zamanda bir yatırımcının diğer yatırımcıların başarı oranlarını takip etmesine ve onların başarılarını kullanarak kendi yatırım kararlarını almasına olanak tanır. Bu, özellikle yeni yatırımcılar için faydalı olabilir, çünkü onların kendi stratejilerini geliştirmeleri zaman alabilir. Sosyal trading, yatırımcıların daha tecrübeli yatırımcıların stratejilerini izleyerek daha kısa sürede daha başarılı olmalarına olanak tanır.

Sosyal trading, birçok finansal piyasada kullanılabilir, örneğin hisse senetleri, forex ve kripto para birimleri gibi piyasalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Sosyal trading platformları, yatırımcıların stratejilerini ve performanslarını takip edebilmeleri için bir dizi araç sunar, bu araçlar genellikle gerçek zamanlı grafikler, haberler, fiyat uyarıları ve sosyal etkileşim özellikleri içerir.

Sosyal trading’in avantajları arasında, yatırımcıların diğer yatırımcıların stratejilerini öğrenme ve takip etme fırsatı bulması, yatırımcıların diğer yatırımcılarla etkileşim kurarak kendi stratejilerini geliştirme fırsatı bulması ve deneyimli yatırımcıların stratejilerini takip ederek daha başarılı olma şansı bulunmaktadır. Ancak sosyal trading, yatırımcıların kendi risk profilini ve yatırım hedeflerini dikkate almaları ve başkalarının stratejilerini körü körüne takip etmemeleri önemlidir.

Sosyal Trading Avantajları

İlk kez işlem yapan yatırımcıların kripto piyasasına aşina olmalarını ve işlem yapmak için güven kazanmalarını sağlar. Yeni yatırımcıların, bazen daha deneyimli olan diğer yatırımcıların hareketlerini izleyerek nasıl işlem yapacaklarını öğrenmelerine yardımcı olur. Daha fazla yatırımcının, çok meşgul olduklarında ve normalde ticarete ayırmaları gereken zamanı ve araştırmayı yapamadıklarında bile piyasada yer almasını sağlar. Hem yeni başlayanlar hem de tecrübeliler için fikir ve strateji alışverişinde bulunabilecekleri ve işlemlerini birlikte geliştirmeye çalışabilecekleri bir yatırımcı topluluğu yaratır.

TraderWagon, deneyimli ve acemi yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformudur. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanır. TraderWagon aynı zamanda Social Trading yapmanıza olanak tanır. Social Trading fikri basittir: Deneyimli ve karlı yatırımcıların gerçek zamanlı kripto işlemlerini otomatik olarak kopyalar. TraderWagon’da iki tür kullanıcı vardır, Lider Yatırımcılar ve Kopya Yatırımcılar. Lider Yatırımcılar, portföyleri yöneten ve diğer yatırımcıların portföyünü takip etmesine ve kopyalamasına izin veren yatırımcılardır. Kopya Yatırımcılar, Lider Yatırımcıların işlemlerini takip eden ve kopyalayan yatırımcılardır. TraderWagon‘da başarılı yatırımcıların alım-satım stratejilerini kopyalayarak kazanç sağmak mümkündür.