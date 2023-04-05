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Altın ve Bitcoin’de Son Noktayı Koydu! 69 Milyar Doları Yöneten VanEck CEO’su: Başlangıcındayız

69 milyar doları yöneten VanEck'in CEO'su Jan van Eck, hem değerli metal altının hem de Bitcoin'in (BTC) çok yıllı büyük bir boğa döngüsüne girmek üzere olabileceğini söyledi.
11:52
5 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

CNBC’ye röportaj veren VanEck CEO’su Jan van Eck, hem değerli metal altının hem de Bitcoin’in (BTC) çok yıllı büyük bir boğa döngüsüne girmek üzere olabileceğini söyledi.

“Bitcoin ve Altın Aynı Nedenlerle Değer Kazanıyor”

CNBC’ye verdiği yeni bir röportajda Jan van Eck, ekonomik koşulların birçok yatırımcının değer kaybeden itibari para birimlerine karşı bir koruma olarak gördüğü altın ve Bitcoin’in değerini artıracağı öngörüsünde bulundu. ABD’deki bankacılık krizinin şimdiden her iki varlığın değerinin artırdığını belirten van Eck, Federal Reserve‘nin (Fed) enflasyonu düşürmek için yaptığı faiz artırımının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle muhtemelen frene basmak zorunda kalacağını ifade etti:

Bence birkaç yıllık bir döngünün başlangıcındayız ve altın ve Bitcoin‘i de bu kategoriye koyuyorum. Demek istediğim, nihayet bir altın yatırımcısı olarak son birkaç haftadır kankacılık sistemindeki zayıflık ve altın rallisi ile ödüllendiriliyoruz. İşte bu yüzden altın yatırımcısıyız. Bunun iki yıllık bir döngü olabileceğini düşünmemin nedeni, Fed’in ekonomik sıkılaştırmanın sonuna yaklaştığını düşünmem. Piyasa şimdi bunun sonuçları hakkında endişeli. Ve bu sonuçların ticari gayrimenkul piyasasına, bankacılık ve kredi dinamiklerine yansıması bir yıl ya da daha fazla sürebilir. Belki de sığ bir resesyon yaşayacağız.

69 milyar doları yöneten VanEck’in CEO’suna göre altın ve Bitcoin’in aynı nedenlerle değer kazanıyor ve yatırımcılar portföylerini hedgelemek için BTC‘ye yöneliyor:

Bence tüm spekülasyonlar bu iki piyasadan da çıktı. Düzenleyici kurumların baskısı ve geçtiğimiz yıl yaşadığımız krizler nedeniyle şu anda Bitcoin piyasasında kaldıraç olmadığı açık. Bu yüzden yıl içinde yüzde 70 gibi bir artış oldu. Yılın en iyi performans gösteren varlığı yine portföyünü hedgelemek isteyenler için Bitcoin’e sahip olan insanları ödüllendiriyor.

“Heyecan Verici Olacak”

Fed faizi yükseltmeyi bırakıp düşürmeye başladığında, Bitcoin‘in değerinin piyasalara daha fazla likidite girdikçe artacağını öngören van Eck, “Bir noktada Fed bu gevşeme döngüsünü başlatacak ve siz de bunu portföyünüzde görmek isteyeceksiniz. Kısa vadede geri çekilmeler olabilir ve Bitcoin için yatay bir yıl olabilir. Ancak döngü yükselişe döndüğünde oldukça heyecan verici olacağını düşünüyorum.” dedi.

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